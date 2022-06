¿A qué esperamos?

La verdad es que viendo lo que está aconteciendo en nuestro país, en los últimos meses, no sé a qué estamos esperando la ciudadanía para decir en voz alta “BASTA YA”. Basta ya a que, día a día, algunos medios informativos, tertulianos inmaduros, intenten manipular, no solo la información, sino convertirnos en títeres de sus razonamientos e incluso manejar nuestras opiniones para así reconducir el voto y las mayorías electorales que les sirvan para sus intereses. Basta ya de aceptar la hipocresía del PP, que cambia de lideres “como de cromos”, pero continúa con sus “fechorías” dialectales, sus insultos, su convertir las instituciones en circos mediáticos y, lo que es peor, engañar, mentir para provocar que vivimos en un país catastrófico, cuando ellos no han apoyado ninguna reforma social. Cuando ellos solo han perseguido continuar con sus corruptelas y, para ello, blanquean sus pufos económicos, sus trampas y, lo que es peor, utilizan la Justicia que ellos han puesto y vetan y llevan a tribunales leyes para paralizar la igualdad social y sobre todo el bienestar social.

Basta ya de no plantar le cara a todos y todas aquellas que intentan blanquear el discurso peligroso y antidemocrático de Vox y que para ello utilizan palabras como independentismo y filoetarras e, incluso, comunismo, para crear crispación, miedo y odio. Cuando la verdad es que los partidos independentistas y “herederos de ETA”, según esa derecha retrógrada, han apoyado y luchado actualmente para las mejoras sociales y el bienestar de la ciudadanía, independiente de sus ideologías, y Vox se ha opuesto a todo y promulga y grita que en 15 minutos acabara con todas las leyes de la izquierda. ¿Quiénes son los que atacan la democracia? Basta ya de tener que aguantar que, miércoles tras miércoles, PP, VOX y CS monten un circo en el Congreso y se burlen de las instituciones e incluso algunos de sus portavoces alaben y aplaudan intervenciones que recuerdan la época genocida y dictatorial franquista. ¿A qué esperamos para poder votar qué tipo de Estado quiere la ciudadanía española? Y más cuando se ve que la institución real no fue votada por nadie, es heredera del franquismo y utilizada actualmente por partidos que quieren cargarse la democracia, pues desde el momento uno, no aceptaron los resultados de las urnas. ¿A qué esperamos para dar dignidad a los muertos que continúan en las cunetas y fueron asesinados por defender la libertad, mientras se ensalza y se ponen calles y se permiten exaltaciones a los “autores de ese genocidio”?

¿A qué esperamos para decir BASTA YA? A que se vea la OTAN como un baluarte de la defensa de la libertad y permitamos que de una manera absurda contribuya a que continúe la guerra cruel, insensata que Rusia comenzó y que de una manera también insensata estamos permitiendo, hipócritamente, que continúe con la entrega de armas y a la vez diariamente comprando gas a Rusia. ¿A qué esperamos para decir BASTA YA? A que con excusas banales, hipócritas el hacer la compra cueste cada vez más, la inflación suba, llenar el depósito sea una aventura y, lo peor, mantener la luz sea un lujo, mientras las empresas dedicadas al consumo y sobre todo las eléctricas aumentan una cantidad desorbitada sus beneficios.

¿A qué esperamos para decir BASTA YA? A que los bancos aumenten sus beneficios y los servicios que dan al cliente sean cada vez más escasos y la atención más irracional y te cobren por todo lo que con ellos hacen, mientras los sueldos de sus dirigentes sean escandalosos y, cuando tienen un pequeño bajón de beneficios, exijan un rescate. ¿A qué esperamos para decir BASTA YA? Al observar que las élites económicas y religiosas aumentan sus beneficios y utilizan la democracia para provocar más discriminación social y desigualdad. ¿A qué esperamos para decir BASTA YA? A la corrupción, a la prevaricación, a la falta de transparencia de algunas instituciones, a que la Justicia no sea igual para todos, a que determinados políticos campen por donde quieran e insulten y se burlen de la ciudadanía y todavía indiquen lo tontos que somos si no les votamos. ¿A qué esperamos para decir BASTA YA? A la izquierda que dejen de discutir por las comas y los puntos y se unan para formar una izquierda fuerte que impida que la derecha retrógrada y de vuelta al siglo XIX o XX retome el poder y con ello los recortes, las privatizaciones y, lo peor, la vuelta a las clases sociales y al “esclavismo laboral?

¿A qué esperamos para creernos que la democracia está en peligro si no maduramos y vemos que la ultraderecha y la derecha retrógrada van a alcanzar el poder con falacias?

Ximo Estal es socio de infoLibre