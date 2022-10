Feijóo, demagogia, ¿mentiras? y meigas

Desde que Feijóo accedió a la presidencia del Partido Popular el pasado 2 de abril, recurre prácticamente a diario a los medios de comunicación y a las redes sociales para hacer llegar a los ciudadanos sus planteamientos políticos y sus críticas al Gobierno de España. Debe tenerse en cuenta que Feijóo no es diputado y por tanto no puede intervenir en el Congreso y utilizar la resonancia mediática que tiene la actividad parlamentaria. Carece por este motivo de la oportunidad de hacer preguntas al presidente del Gobierno en las habituales sesiones de los miércoles de control al Ejecutivo. Aunque como senador ha debatido ya en dos ocasiones con Pedro Sánchez, el líder popular se ve obligado a utilizar los medios de comunicación como principal altavoz de su actividad política.

Así pues, resulta evidente que las comparecencias de Feijóo ante los medios no son en “plasma” y sin preguntas, como ocurría con su paisano, Mariano Rajoy, sino más bien al contrario, el líder gallego aprovecha todos los actos del partido en los que participa para utilizar profusamente los micrófonos y las cámaras de los medios de comunicación. Pero, dicho esto, se hace necesario analizar el discurso del presidente del PP. Feijóo ha llegado a la presidencia del Partido Popular envuelto en una “aureola de moderación”, que unida a sus mayorías absolutas en su tierra, le han hecho, desde hace tiempo, merecedor del liderazgo que ahora ostenta. Pero debe advertirse que la oratoria y los juegos de palabras con los que trenza sus discursos esconden una estrategia de ataque sibilino al Gobierno que sin duda le hacen más peligroso que su predecesor.

Pablo Casado en sus intervenciones parlamentarios no escatimaba insultos al presidente del Gobierno, “felón, mentiroso, ilegítimo…”, que adornaba con una oratoria en la mayoría de los casos totalmente improvisada, lo que sin duda –todo hay que decirlo– era un mérito que tenía el fracasado líder del Partido Popular. En este sentido, sus intervenciones, por claras y directas, resultaban en cierto modo inofensivas. Por el contrario, Feijóo esconde sus insultos entre palabras aparentemente inocuas. Como le dijo Pedro Sánchez en un reciente cara a cara en el Senado, “usted insulta sin insultar”. Pero además aparece ante la opinión pública como un líder abierto al diálogo, al consenso y a los pactos. Siendo esto así, resulta difícil de entender que todavía no se haya conseguido alcanzar un acuerdo para desbloquear la renovación del Poder Judicial, que lleva casi cuatro años paralizada por el PP con diferentes argumentos. Este tema nos acaba de ofrecer un ejemplo excelente de la estrategia discursiva que utiliza Feijóo. A raíz de la dimisión de Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Núñez Feijóo ha acudido al Palacio de la Moncloa convocado con urgencia por el Presidente del Gobierno, para hacer un nuevo intento de desbloquear la renovación del Poder Judicial.

Pues bien, a la salida de esta importante reunión el líder popular ha publicado sin pestañear el siguiente tuit: “Hemos avanzado para abordar la renovación conjunta de CGPJ y TC con un nuevo marco que profundice en criterios de independencia. Creo que este paso se podía haber dado mucho antes, y confío en que también será posible una reforma legal como pide la UE y lleva pidiendo meses el PP”. Subrayo lo más llamativo de las palabras de Feijóo, “criterios de independencia”, mayor hipocresía no puede haber si tenemos en cuenta que el motivo básico por el que el PP se ha negado a renovar el Poder Judicial ha sido mantener, tanto en el Tribunal Supremo como en el Constitucional, mayoría de jueces afines al PP para poder ganar recursos contra decisiones del Gobierno a las que se oponen o se han opuesto.

Sin duda el mejor ejemplo es el recurso contra el estado de alarma con el que se evitaron tantos contagios en los peores momentos de la pandemia del covid-19. Este recurso lo interpuso Vox, pero el PP celebró el fallo del Tribunal Constitucional. Hay que recordar también en este sentido los recursos que ha interpuesto en el Alto Tribunal la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Vayamos al siguiente subrayado, “este paso se podía haber dado mucho antes”. Aunque con Pablo Casado no se avanzó mucho en los contactos que mantuvo con el Gobierno, la realidad es que se alcanzó un preacuerdo cuya existencia negó el propio Feijóo cuando accedió a su despacho de la séptima planta de Génova. Así pues, después de tanta hipocresía y demagogia con este tema, Feijóo aparece ahora como un inocente corderito que hubiera querido llegar antes a un acuerdo para el que por supuesto siempre ha “tenido la mano tendida”.

Además, no solo en esta materia, sino también en otros importantes asuntos de la agenda de gobierno, como el plan de Ahorro Energético, se le llena la boca de ofrecimientos de pactos a los que, según él, Pedro Sánchez ni siquiera le ha contestado. Por cierto, la propuesta de Ahorro Energético que presentó Feijóo en su última comparecencia en el Senado era una simple carátula, ya que el documento estaba, al menos en ese momento, vacío de contenido. Pero debemos entender que esta demagogia e hipocresía que caracterizan los discursos de Feijóo pueden alcanzar la categoría de mentiras cuando se dirige a sectores de bajo nivel político y por tanto sin conocimientos ni capacidad crítica para descubrir lo que esconden las palabras del moderado líder del PP.

Nadie duda, parece que hay unanimidad demoscópica en ello, que el Partido Popular encabeza la intención de voto de los españoles. Sabemos que después de engullir a Ciudadanos en Castilla y León y en Andalucía, el partido naranja tiene previsiblemente el mismo triste futuro en las próximas elecciones generales. Además, la crisis de Vox, todavía no resuelta, aportará votantes al partido de la gaviota, esa gaviota que Feijóo ha ocultado en su tierra. Ya sabemos que en Galicia el PP casi desaparecía en cada cita electoral para transformarse simplemente en “Alberto”. Allí la idiosincrasia del pueblo gallego y quizá –por qué no– las meigas siempre le han sido favorables. Pero en Madrid no hay “meigas”, en la capital del reino todo es más complejo. El mapa político es más enrevesado y aquí las palabras, sus “escurridizas palabras”, no serán suficientes para abrirle en solitario las puertas de la Moncloa. Necesita a los votantes de Vox, pero la “serpiente verde”, con la que ya se ha reunido, no está muerta, está simplemente herida.

Rafael Sánchez es socio de infoLibre.