A diario, paso por calles de la ciudad y puedo contemplar cómo se está ampliando o sustituyendo el firme total de la acera o están levantando el asfalto de calles que no recuerdo que los vehículos tuvieran ninguna dificultad. Me extraña que ningún medio de comunicación explique a qué se debe ese dispendio; a mí me queda claro que están proporcionando a empresas constructoras la renovación total de aceras y el asfaltado de calles que no lo requieren. Luego nos extrañamos de que nuestros regidores reciban dinero extra de las empresas. Si una baldosa se levanta, lo lógico sería enviar unos reparadores que solucionaran el problema puntual. O, si hay que asfaltar un trozo de vía que ha sufrido un problema, que no se levante el asfalto anterior de toda la calle, sino que se solucione el problema puntual.

Jesús Peñamedrano Casado es socio de infoLibre