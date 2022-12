Hago esta reflexión porque pienso que el Ministerio de Educación ha fallado estrepitosamente al no introducir la asignatura obligatoria desde la infancia que podría llamarse “La Constitución Española”. Esta asignatura, explicada y leída en las aulas, habría supuesto que desde niños se preguntaran si sus padres votaban PP (partido que impulsa la no obligación del cumplimiento de algunos de sus artículos) por qué tomaban esa decisión, y surgirían discusiones en el seno familiar, lo cual me parecería muy beneficioso para nuestro país.

Además de lo anterior, debería pasar un examen riguroso sobre puntos fundamentales de nuestra Constitución toda persona que quisiera acceder a la universidad pública en España, para que cualquier licenciado o doctor, posteriormente, no pudiera alegar desconocimiento cuando no sigue las obligaciones expresadas en la misma.

Debería pasar un examen riguroso sobre puntos fundamentales de nuestra Constitución toda persona que quisiera acceder a la universidad pública en España

Nuestro Partido Podrido lleva unos años incumpliendo sus obligaciones con todos nosotros, y así nos va.

Repito, Sr. Sánchez, han fallado sus ministros de Educación.

_____________

Jesús Peñamedrano Casado es socio de InfoLibre.