Gobierno “Frankenstein” y "Blancanieves y los siete enanitos" (con perdón)

Las mentiras de Feijoó siguen adobando ahora las post-elecciones. No le bastaba con andar mintiendo antes y durante las elecciones: su afán de derogar el sanchismo, pronosticar la hecatombe de España económica y socialmente, las trabas de Correos al voto por correo y hasta planear un fraude electoral fantasma.

Es mucha la usura mentirosa de Feijóo.

No llega ni llegará a mayoría parlamentaria y pretende que le dejen gobernar, lo que él no va a hacer con Pésanchez que sí la tiene.

Ahora quiere Feijoó gobernar y empieza por, UPN, Coalición Canaria, (PNV?), y más partidos si hicieran falta.

Otra mentira más de Frijolito pues dijo que había hablado ya con PNV y Coalición Canaria. Pero estos lo niegan y le dicen que nada de nada de apoyarle en su (im)posible gobierno, y menos estando la fachería de Vox por medio.

Ahora dice que si e PSOE le apoya o se abstiene en la investidura, ellos no abolirán casi ninguna ley del sanchismo. Pero ya sabemos que Feijoó es el campeón de los mentirosos y no sabe cumplir sus promesas

Y la hipocresía más rastrera, esa de querer hacer con Pésanchez, con el sanchismo tanto denigrado por él, pactos de gobierno ahora, cuando se ha negado rotundamente 4 años a hacerlo y ha despreciado todos los progresos del ´sanchismo´, ese símbolo de lo peor de España para él. Ahora dice que si el PSOE le apoya o se abstiene en la investidura, ellos no abolirán casi ninguna ley del sanchismo. Pero ya sabemos que Feijoó es el campeón de los mentirosos y no sabe cumplir sus promesas.

También dice ahora que se cumpla esa ´ley´ de que el partido más votado forme Gobierno. Claro, Feijoó no se ha enterado que en C y L hace tres años, hace dos meses en Extremadura, en Baleares, en Madrid con Ayuso en anterior legislatura (vencedor Gabilondo), siempre ganó el PSOE y se quedó fuera por la ´palabra de honor del PP´ en cumplir esa regla… Ahí sí que es un experto, en lo demás ni lo ha demostrado y me temo que ni lo demostrará. Tiene sus días contados en el PP si no consigue nada con estas últimas tretas post-electorales.

A Feijoó se le ha puesto ya cara de Casado, o más bien de Fra-casado…

Critica que el ejecutivo de Pésanchez sea un gobierno Franquistein. Pero ¿qué se cree él, Blancanieves y los siete enanitos jugando a la política?

______________________

Ángel Lozano Heras es socio de infoLibre