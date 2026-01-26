Ídolos caídos con pies de barro

Uno de los síntomas más evidentes de que nos encontramos en un cambio de paradigma no sólo a nivel mundial sino a nivel doméstico es el ocaso de los ídolos que pergeñaron nuestra transición, y no sólo política. El caso de Julio Iglesias hoy y hace poco de Adolfo Suárez no hacen sino confirmar los cimientos tan poco sólidos sobre los que se edificó. Como ciudadano coetáneo de la misma hoy día sólo puedo constatar su fracaso desde el prisma moral y ético. Su fracaso es el mío y el de muchos de mi generación. Cuando asistimos atónitos a su desmoronamiento se hace más necesaria que nunca una depuración que sitúe el pedestal de los ídolos de antaño a ras de suelo y rechazando los niveles taumatúrgicos y milagrosos de sus respectivos empeños históricos. Y eso sólo puede hacerse acometiendo una segunda transición que tenga en cuenta los valores democráticos sobre fundamentos de mayor igualdad en lo tocante a sexos, razas, credos, protección social, hábitat, ecología, etc., tal y como la sociedad del siglo XXI nos exige.

Y por supuesto aboliendo la inviolabilidad de la Corona y suprimiendo los aforamientos de las castas privilegiadas, caldo de cultivo de los abusos e impunidad de cualquier esfera de poder jerarquizado y en última instancia de cualquier poderoso en cualquier orden de la vida. Por mi parte, mea culpa, por haber contribuído a sostener los pedestales de unos ídolos cuyos pies parecían de bronce y al final han resultado ser de barro. Y así pasarán a la historia... caídos y confundidos con su propia porquería.

Javier Herrera es socio de infoLibre.