Mátame camión: 'Blackout'

Henry Rawlinso descifró la escritura cuneiforme de Mesopotamia gracias a una inscripción trilingüe escrita en persa antiguo. Los sumerios escribían en Word y manejaban perfectamente los audios de WhatsApp. Ahí empezó todo. Mas tarde, con el paso de los siglos se irían deteriorando el lenguaje, la escritura y la comunicación. Hasta llegar al blackout [apagado] donde los modos, las formas y la gestualidad están huidos.

Mátame camión.

“Eva Kaili. Vicepresidenta del Parlamento Europeo, destituida acusada de aceptar sobornos de Catar”, rezaba el titular. Largo, abrupto y peligrosamente dark es el brazo qatarí. Su Mundial oscuro, financiado con sangre, oscurantismo y falto de libertad, extiende su poder financiero al Parlamento Europeo. Nada nuevo. Mas allá del petróleo y el gas no hay nada. Ni tan siquiera miserables dólares. Van incluidos en el paquete de las energéticas, en su poder. Siempre hay alguien dispuesto.

Los modos, las formas, la gestualidad y la ética siguen huidos. Blackout.

“Si no hubiera fútbol, nos habríamos refugiado en otra religión”. El titular habla per se. Lo da un gran comunicador, al que admiro y respeto. Probablemente se le hubiera dado bien la escritura cuneiforme de los sumerios. En cualquier caso, esto no va de fútbol ni de Iñaki Gabilondo, ni de Eva Kaili. Puede que incluso ni de los sumerios. Esto va de lo que va, y una vez escrito y reflexionado, no puedo evitar la mirada del gato del vecino, que escrutándome piensa: cada día estás peor, chaval.

Llueve cansinamente. Mátame camión.

_______

Pako Martí es socio de infoLibre.