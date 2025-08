Matar al fiel escudero del sanchismo

La primera consideración que me ha venido a la mente, al oír la desestimación por los magistrados de la Sala de Apelación del Tribunal Supremo del recurso interpuesto por el fiscal del Estado, García Ortiz, ha sido: ¡Cuánto tiene que haber dolido a muchos magistrados de las salas del Supremo, y en especial de la sala segunda, que Andrés Palomo, el primer ponente designado, haya emitido un voto particular, al serle arrebatada la ponencia! No hay nada que les duela más a los jueces y sientan más frustración que cuando no logran unanimidad en una resolución que consideran crucial. Ocurrió en la deliberación de la sentencia del procés, lo que llevó a los magistrados a rebajar la pena de rebelión, que algunos proponían, por la de sedición.

Y en este caso, el paso previo para sentar o no en el banquillo a García Ortiz era una resolución a “vida o muerte”. Y es tal la divergencia entre la posición argumentativa de los dos magistrados de la mayoría, Sánchez Melgar y de Porres, con Palomo del Arco, que se necesita poca inteligencia para llegar a la convicción de que este último lleva la razón. Otra cosa son los motivos metajurídicos, como se ha señalado, de la decisión. No puede argumentarse que la decisión del borrado de sus correos y comunicaciones por el fiscal general del Estado, sean indicios para eludir su culpabilidad como denota el auto de procesamiento. Independientemente de que esto lo haríamos todos si nos viéramos en una situación incriminatoria por pura lógica de defensa, García Ortiz ha aportado otros motivos para su borrado claramente sensibles por la variedad de comunicaciones que por su cargo le llegaban.

No podían los magistrados del TS dejar pasar por alto el muy probable enjuiciamiento del fiscal general, después de meses de instrucción del magistrado Hurtado, que ha removido Roma con Santiago, para que el magistrado discrepante les diga “no resulta posible con el acervo indiciario acumulado atribuir de una manera mínimamente justificada la filtración del correo al investigado”. Todos los caminos de su investigación escogidos, algunos muy tortuosos tenían que acabar en su procesamiento y posterior enjuiciamiento. Se han escrito tantos artículos y comentarios y se han gastado tantas horas de tertulia para “meterle mano” al FGE, aun antes de su nombramiento, que resultaba imposible que alguna de sus muchas actuaciones u órdenes no resultara investigada. Su informe avalando ante el Tribunal Constitucional la ley de amnistía —en contra del informe del TS— es algo que los magistrados del Supremo no han podido soportar. Ellos están convencidos de que García Ortiz hace de correa de transmisión de las políticas del Gobierno y, por tanto, de sus órdenes. A semejanza de Sancho Panza lo era de Don Quijote, García Ortiz es un fiel escudero de Sánchez, que se desvive por su amo. Todavía más. Si Sancho Panza ponía la cordura frente al quijotismo de Alonso Quijano, el TS cree que García Ortiz y Sánchez viven en la irrealidad y el idealismo, creyendo que los molinos son gigantes. Por eso quieren matar al mensajero, ya que no lo pueden hacer con su amo. Aunque ganas no les faltan.

Se debate con ahínco la consideración siguiente: ¿tiene o no que dimitir el fiscal general? Que inmediatamente va ligada al daño o beneficio que hace a la institución, según la determinación que tome. No me cabe la menor duda de que la investigación llevada a cabo por el TS al fiscal general del Estado tenía por finalidad la renuncia inmediata de García Ortiz. Pensaban los magistrados que las investigaciones que se le realizaban, poco a poco minarían su moral y acabaría dimitiendo “para no dañar el prestigio de la Institución”. Esto nunca lo dijeron los magistrados, ellos que son independientes e inamovibles, sino los propios integrantes de la carrera fiscal, desvirtuando de este modo la fortaleza e independencia que, con su decisión firme de no dimitir, ha realizado el fiscal general, García Ortiz.

Es imposible entender que dos asociaciones de fiscales soliciten la suspensión cautelar de García Ortiz y una condena altísima. Algún día, sea o no condenado, los fiscales comprenderán cuál es el modo más correcto de prestigiar la institución. Estas asociaciones han puesto más interés en el cese imposible por el Gobierno de su cargo, como dicen Feijóo y las acusaciones particulares ultraderechistas, por exigir su renuncia, en su caso, y por solicitar una condena sin paliativos, que les iguala a las posiciones ultras en rencor y polarización. Ya han encontrado el día D para su bochorno y avergonzamiento: la entrada y presidencia de la apertura del año judicial por el rey con García Ortiz de acompañante, al que seguirá el informe que presenta. Ignoro si incluirá las palabras que ha repetido muchas veces: "No puede ser que una mentira derrote al fiscal general del Estado". El Tribunal Supremo tiene la última palabra.

P.D.: Como García Ortiz no va a renunciar a su cargo, entre tanto cinismo e hipocresía, que han elevado a moralina muchos medios y tertulianos, el que acompañe con la presidenta del Tribunal Supremo al rey en la apertura del año judicial, han surgido dos asuntos que pueden hacer que agosto no sea de vacaciones judiciales.

Que Hurtado ose suspender al FGE como le han pedido parte de las acusaciones y, sobre todo, sus colegas de profesión. Que García Ortiz acuda en amparo ante el TC, porque, como dice, Jordi Nieva-Fenoll, "no sea tan descabellado, dadas las excepcionales circunstancias de que se esté atacando con semejante dureza el derecho fundamental a la presunción de inocencia de alguien que no es cualquiera, sino el mismísimo fiscal general del Estado".

Estemos atentos.

Felipe Domingo Casas es socio de infoLibre.