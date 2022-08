¡No me da la gana! Chincha, rabia…

Se arranca el mocoso en un berrinche estridente in crescendo como vea que no se le hace mucho caso. “No me da la gana”, y si es un poco mayor, o tiene ya mala baba, pues puede añadir aquello de “dejarme en paz”, continuando con el aparato sonoro propio desbocado y soltando jipíos que ensordecerán a la concurrencia, sin visos de que vaya a parar, se le haga caso o no, salvo que la rendición sea incondicional.

En tanto el personal con cargo, según la versión de un Vicesecretario, de esos que prosperan en la calle Génova, de esos del morral a la boca, estómago agradecido y clarividente con las intenciones áulicas de sus jefes y jefas, proclama que, sin duda, “estamos abrazados a una cartilla de racionamiento energético”, y podrá quedarse tan pancho, con su berrinche en todo lo alto, incluso con intención de no bajarse de la escandalera hasta que se rindan… ¿los malos?, es decir el gobierno “socialcomunista” que en mala hora… representando a “una derecha española capaz de enfrentarse a Úrsula von der Leyen, a la Unión Europea, a su propia hemeroteca y al sentido común”. Daniel Basteiro

A veces, de entonces, de cuando yo era niño, si la cosa se ponía muy cuesta arriba, entonces, se intentaba, desde el personal menudo, echar el órdago con aquello de: “pues me voy”, a lo que los padres de entonces, insisto, también en general, al menos los de la clase de tropa, respondían: “pues ahí tienes la puerta, y ya estás tardando”.

Con lo que la cosa quedaba en nada y el envite en un mini desafío que acababa en agua de borrajas.

Mientras queda uno aturrullado de tanta mala uva sobre el desorden buscado o sobre la picaresca convertida en categoría, mientras nos vamos yendo todos y todas al garete en una estrategia de “sálvese quien pueda, hundidos hasta el sonrojo.”

Claro que todo era de medio mentirijillas, un berrinche sin mucho fundamento y con muchos aires de salirse con la suya.

Y en estas estamos, todos y todas muy enfrascados en los actuales berrinches de gente adulta, con poder y mando en plaza, jugando a ponerse su machito de montera con tal de embaucar a la concurrencia y darse por bien empleado cualquier desplante que eche por tierra la lealtad, la solidaridad y hasta el sentido de Estado. Toda la patulea propia de un gallinero por ver si se sigue ascendiendo en las encuestas de los corrales aparatosos y estridentes, hueros por dentro, altivos por fuera.

Invocando o denunciando la sacralización de cuanto se considere a mano, según interese o todo lo contrario, desde el diálogo que no les dé la razón hasta el consentimiento que les permita seguir embistiendo, contra todo y contra todos, sospechosos de menoscabar la soberbia de los caprichosos adalides si no se les da la razón de modo inmediato.

Recuerdo, hace mucho tiempo, cuando siendo niña mi hija mayor, yo creí conveniente que desayunara, entre otros alimentos puestos a su disposición, un vaso de leche, fría, templada, caliente, sola, con colacao…

Naturalmente la niña no quería beberse un vaso de leche para desayunar, y a modo de razonamiento contundente ponía la chiquilla un morro muy largo enquistada en su negativa, brazos en jarra, pulso en bridas.

Yo, por mi parte, le explicaba “las bondades de la leche”, según mi corto alcance de padre supervisor y protector. Tras una larga y amable disertación insistí: ¿Vas tomarte ahora tu vasito de leche? La respuesta fue clara: “No”.

Mi respuesta, a su vez, también fue elocuente: “Pues, mientras seas una niña y estés a mi cargo te tomarás todos los días un vaso de leche para desayunar”.

Y así fue, y así sucedió. Hoy en día mi hija mayor suele tomarse “algún que otro café con leche” cuando así le apetece. Y, por cierto, a su hija actual, mi nieta, también la da para desayunar un vasito de leche. En fin, uno no sabe a menudo cómo acertar.

Antonio García Gómez es socio de infoLibre.