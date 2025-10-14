En el afán de transmitir el horror que supone el genocidio del siglo XXI se repite la expresión "No hay palabras…”. Las palabras permiten poner en pie el pensamiento, lo estructuran, son vehículo de la comunicación, espina dorsal de la interacción humana, base fundamental de la identidad individual y colectiva y por ello, cimientos de nuestra forma de estar y ser. En todo ello, nos brindan tanta honra como vergüenza pues operan tanto al servicio de la construcción, como al de la destrucción. Cuando se pervierten en su significado defendiendo oscuros intereses, se aplican en situaciones y contextos inaplicables, y aparecen cargadas de sesgo, a modo de cortinas de humo que ocultan corrupción y horror, no es que nos quedemos sin palabras, nos quedamos sin esperanza.

Cada vez más las palabras libertad, guerra, legitimidad, defensa, antisemitismo, terrorismo, paz, seguridad…, son reconfiguradas y puestas al servicio de una ola de ambición y poder. Reordenadas en una suerte de "Puzle de odio" convencen con éxito a las masas (una vez más) de que la historia de Palestina es una entelequia, los derechos humanos una gilipollez, el sionismo la víctima o el islamismo el eterno invasor. Tales ideas circulan no exentas de palabras.

No encontramos palabras que puedan transmitir la angustia y el dolor de una madre que abraza a su hija para calmar su hambre sin poder ofrecerle nada

Sin palabras nos quedamos al pretender expresar lo que puede sentir un niño vagando solo rodeado por el estruendo de drones mientras, buscando a sus padres y hermanos, grita frente a los escombros de lo que fue su hogar. No encontramos palabras que puedan transmitir la angustia y el dolor de una madre que abraza a su hija para calmar su hambre sin poder ofrecerle nada porque su padre fue asesinado en la cola de la ayuda alimentaria a la población civil. Tampoco las hay para reflejar lo que puede sentir un padre a cuyo hijo le han sido amputadas las piernas al ser alcanzado por una bomba mientras jugaba en la puerta de su casa.

Qué palabras se pueden escoger para expresar lo que atraviesa a un médico que harto de sufrir repetidos bombardeos en su lugar de trabajo acaba de perder a metralla limpia parte de su equipo. Cuáles elegimos para describir la indignación, la frustración y el miedo de quienes trabajan con palabras y han perdido ya a cientos de compañeros y compañeras; periodistas asesinados en pro de la barbarie.

Cómo nos acercamos con palabras al sentir de una abuela anciana y enferma con la mitad de su familia asesinada mientras la otra mitad se desespera por mantenerse viva, por mantenerla viva a ella a pesar de que ella desearía morir para dejar de contemplar tanto horror y desolación. Ella que, hace cuarenta años, perdió a su marido y dos de sus hijos cuando los echaron de sus hogares donde crecieron sus padres y abuelos, en donde cuidaban sus animales y araban sus tierras mientras sus proles crecían. Cómo expresar qué sienten las gentes de unos territorios que ven cómo, poco a poco y ante la inacción del planeta, los asentamientos israelíes avanzan echando a tiros a sus vecinos, dejando atrás ríos de cadáveres, terror, sufrimiento, dolor, y más terror, más sufrimiento, y más dolor…

Lo cierto es que ni hay palabras para describir el sufrimiento que, desde hace décadas, atraviesa al pueblo palestino, así como tampoco las hay, ordenadas en un documento llamado “Plan de Paz”, con la capacidad de hacernos creer que ahora sí, ahora este montón de palabras traerán paz y justicia social a tierra palestina. Palabras elegidas exclusivamente por quienes históricamente vacían las palabras de su significado real, lo distorsionan y lo pervierten. Palabras que no sostienen dignidad alguna, ni avalan hechos pragmáticos; palabras manchadas de ríos de sangre y cargadas de humo y mentira. Pero sí, son palabras.

José Antonio Alfaro Gómez es socio de infoLibre.