¿Por qué no unificar el nacionalismo español?

Pregunta, y posterior respuesta, que me vienen al pairo tras constatar la insoportable insistencia del revisionismo histórico de la ultraderecha española sobre la Guerra Civil.

Y es que Pío Moa y sus Mitos sobre la Guerra Civil vuelven a la carga, esta vez desde Francia, con una entrevista concedida a Figaro Historie en una edición especial, publicada el pasado 28 de julio, y publicitada en España a través de Internet, por la redactora jefa adjunta de Figaro Hors-Série, Isabelle Schmitz, que recurrió al acicate y la promesa de que las tesis de Moa eran totalmente nuevas y suponían, poco menos, que el desenmascaramiento de la “torticera manipulación” que la izquierda republicana ha elaborado durante décadas sobre “la negra” historia de la Guerra Civil. ¡No hace falta decir de qué pie ideológico cojea la mencionada redactora jefa!

Y uno se encrespa y se enerva ante tal refrito de tesis pseudohistóricas e interpretativas como está elaborando la ultraderecha de este país.

Ante ello, y como lo que suelo hacer es escribir novela histórica —por ello mismo he tenido la oportunidad de documentarme sobre aquel desastroso acontecimiento de nuestra historia con la suficiente prodigalidad— es por esa razón por la que me apetece intentar contrarrestar un poco tan ultraderechista versión. No obstante, me voy a permitir, para ello, utilizar algunas de las ideas del ensayista español José Luis Villacañas Berlanga, expresadas en su última obra La revolución pasiva de Franco, texto que sin duda alguna recomiendo leer.

Advierto, previamente, que asumo argumentos e ideas del ensayista, no plagio literario ¡Que los dioses me perdonen si ello se interpreta así! Por este motivo, permítaseme la licencia de emplear una narrativa en tercera persona, dentro de un artículo de opinión ¡Bendita heterodoxia!

Esta es la pequeña historia de esa nación y ese nacionalismo español que nos ha llegado hasta hoy: exclusivo, racista, intolerante y despreciativo con cualquier otro pueblo dentro de su Estado-Nación

“Hubo una vez un país en el que un zafio con poder decidió crear, a su imagen y semejanza, una nación. Pero como no era ninguna lumbrera, se dio a la burda imitación de aquello que tenía a su alrededor y que más cuadraba con su mermada inteligencia: los totalitarismos de la época. Así, por ejemplo, pensando en la vieja unidad de los imperios alemán y español, eligió el águila bicéfala como animal totémico para que representara a su nueva nación.

Supo también estudiar aquellas “científicas” teorías basadas en la interpretación racial que habría de constituir el sustrato de su nueva nación: la figura del hidalgo castizo, firme defensor de las tradiciones, profundamente católico, honrado, abnegado y austero; esa sería la pura materia que habría de dar forma a su nación a partir de una raza noble y pura. Comunistas, marxistas, masones y burgueses no eran sino degenerados peligrosos capaces de extender su patología psíquica, como si fuera una pandemia, sobre el bravo y abnegado pueblo español.

Así, pues, la pureza de sangre hidalga habría de constituir el flujo natural que corriera por las venas de su nuevo Estado-Nación: caballeros patriotas con sentido del honor y la dignidad; de sobrias virtudes morales y religiosas, y con un irrenunciable sentido del honor.

Pero para ello sería necesario limpiar el suelo patrio de tanto indeseable; y eso solo se podría conseguir con una guerra absoluta de larga duración, y rodeándose, cómo no, de fieles de indudable lealtad; es decir, de aquellos reclutados en los instantes de sus dudas, más que en los que, en principio, tuvo que confiar. Estos últimos se lo debían todo. Una palabra suya, y de nuevo volverían a la nada. Estos eran los servidores que él tendría —y que tuvo durante cuarenta años—: servidores nuevos sin capacidad para reclamar favores; agradecidos a los que podía tratar con desprecio; estos serían los lacayos y verdugos que constituirían las “clases” de su nueva nación”.

Y esta es la pequeña historia de esa nación y ese nacionalismo español que nos ha llegado hasta hoy: exclusivo, racista, intolerante y despreciativo con cualquier otro pueblo dentro de su Estado-Nación. Recordemos que a sus elitistas clases les sobran veintiséis millones de españoles. Todos los que no tuvieron cabida en la nueva nación que forjó un iluminado (o tarado) engreído dotado de poder ¿Cómo extrañarnos, pues, de que la mitad de este país no sientan nada ante el actual nacionalismo español?

Mariano Velasco Lizcano, escritor y doctor en Ciencias Políticas y Sociología, es socio de infoLibre