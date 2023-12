Que Israel haya abandonado la máxima que ha sido como un emblema para su pueblo: ojo por ojo, diente por diente; y haya entrado en una espiral de venganza sin fin, debería hacernos reflexionar a todos. Aquella máxima, en un tiempo en que la venganza estaba reconocida socialmente, intentaba poner límites a la barbarie y la violencia, buscando un poco de equidad dentro de una sociedad muy alejada de los derechos y libertades de que hablamos hoy. Israel ha retrocedido más de tres mil años cobrándose "ojo por diente" como está haciendo ahora, y las consecuencias de sembrar tanto odio y fanatismo son impredecibles para la región y el planeta entero.

Un Estado no puede actuar como un grupo terrorista, y el resto de Estados no pueden mirar para otro lado

Lo que estamos viendo en Gaza, haciendo pagar a una población civil los desmanes cometidos por un grupo específico de entre ellos, sin distinguir entre unos y otros, equipara al agresor terrorista y al agredido población civil con el agresor Estado y el agredido población civil, y un Estado no puede actuar como un grupo terrorista, y el resto de Estados no pueden mirar para otro lado. "¿Hasta cuándo persistirá la humanidad en su descarrío? ¿Hasta cuándo continuará la injusticia? ¿Hasta cuándo reinarán el caos y la confusión entre las gentes? ¿Hasta cuándo agitará la discordia la faz de la sociedad? Los vientos de la desesperación, lamentablemente, soplan desde todas direcciones, y la contienda que divide y aflige a la raza humana crece día a día. Ya se perciben los signos de convulsiones y caos inminentes, por cuanto el orden prevaleciente resulta ser deplorablemente defectuoso" escribía Bahá'u'lláh, pensador persa del siglo XIX, y realmente la idea de un nuevo orden mundial que a muchos nos sedujo a finales del siglo XX parece haber quedado en el olvido. Queremos seguir sin ver la necesidad de una humanidad unida, a pesar de las constantes evidencias que las últimas décadas nos vienen dando, y seguimos valorando más la lucha y el enfrentamiento que la cooperación y la unidad como forma de relacionarnos. Nuestro futuro será unido, o no será. Trabajemos conscientemente por él.

Francisco García Gutiérrez es socio de infoLibre.