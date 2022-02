El 10 de febrero, el director de este medio, Jesús Maraña, escenificó en su artículo lo que realmente tenemos hoy después de ver los resultados en las elecciones de Castilla y León. Y lo expresó con un dicho español: "hemos hecho un pan como unas hostias".

Señores del PP teniendo una mayoría suficiente con Ciudadanos para terminar la legislatura gobernando con ellos, se inventaron desde Madrid una fórmula para, siguiendo sus estudios demoscópicos favorables, ganar estas elecciones por mayoría absoluta o con una diferencia a su favor que le permitiera gobernar la Comunidad con cierta tranquilidad (vamos marcándose un ayuso).

Pues ya ven, ni una cosa ni otra, sus resultados porcentuales son los mismos que tenían un 31,43% frente a 31,49 en 2019, 2 representantes más y 54916 votos menos. Eso sí, se cepillan a Ciudadanos dejándolos con 1 solo representante de los 12 que tenía, y prácticamente invirtiendo ese resultado con VOX, pasando de 1 a 13 procuradores. Una dependencia muy peligrosa.

Señores de Ciudadanos ustedes también hicieron "un pan con unas tostas". El señor Rivera estuvo a punto de rozar "su" cielo con la punta de los dedos. La soberbia y la arrogancia le dejaron en la escombrera política. Era poco para usted una hipotética vicepresidencia con el PSOE, quería más y veía en sus mejores sueños el sorpasso al PP convirtiéndose así en la primera fuerza política de la derecha española. Ustedes no tienen nada que defender en el centro político, le pasó a UCD entre otros, y la historia se repite. La mayoría de sus votantes acaban en la derecha que es donde ideológicamente están. Le dió oxígeno al PP cuando peores resultados tenían incluso en Castilla y León; el señor Rivera no quería que el señor Tudanca gobernara en esta Comunidad, partido más votado entonces, recuerda, con su socio Francisco Igea. Ya ve cómo el PP agradece sus servicios , se los ha devorado en todos los sitios que han gobernado con ellos, veremos Andalucía. Mi más sentido pésame, vayan buscando nuevas posibilidades para su futuro en política como ya hicieron gran parte de sus compatriotas innombrables.

Bueno y ahora qué señor Casado, de una mayoría sin problemas en Castilla y León a gobernar con la bestia y el señor Gallardo de vicepresidente como ya le está marcando Santiago Abascal. Esta solución parece no importarle a personajes dentro de su partido como la señora Cospedal, Ayuso. ¿De dónde cree que ha salido VOX? Decían que en España no había extrema derecha, pero de verdad no la veían, estaba y está dentro de su partido. Hay muchos más a su alrededor, tenga cuidado viendo las barbas de Ciudadanos pelar ponga las sus a remojar, que ustedes son los siguientes.

Otra solución que tienen si no quieren a Vox en su cama es intentar convencer al señor Tudanca del PSOE para que se abstenga en la votación de investidura y así poder gobernar en minoría con acuerdos puntuales del resto de formaciones políticas. Me temo que cualquier decisión que tome es bastante peor que la que en principio tenía. El partido socialista tiene más sentido de Estado que el suyo. Veremos si con la amenaza de VOX actúan en consecuencia. Es probable que comencemos a oír tambores de guerra dentro del PSOE posicionándose al respecto, aunque ya dije en artículos anteriores "la derecha española no es de fiar".

Por cierto no creo que como última opción nos lleve a otras elecciones, sería ya lo último por ver, aunque de usted espero cualquier cosa. Ahora la pelota está en su tejado, ustedes deciden. Un gobierno frankenstein o un gobierno francoenstein.

El Partido Socialista se ha dejado gran parte de sus votos en las nuevas opciones creadas en esta Comunidad, por el desamparo y el olvido al que han sido sometidos durante años, pero en mi tierra siempre pagan los mismos.

Lo dicho, señor Mañueco, se ha dejado arrastrar por la cúpula de su partido en Madrid, el señor Casado, sus asesores y las manos derechas de estos, aquellos que siguiendo por estos derroteros acabarán con ustedes. Veremos.

Carlos Rodríguez Hernández es socio de infoLibre