Cuando la dialéctica parlamentaria se convierte en una discusión propia de una tasca de un mugriento bar, es para preocuparse. Ayuso, en su afán populista para congratular a sus hooligans, encarna la figura típica de la chulesca madrileña: ¡Qué, qué pasa, me gusta la fruta, salir de cañas!.... Pero lo peor no es el bajo nivel de la política encarnada por los representantes de un populismo de bajo nivel que, como el caballo de Troya, se ha introducido en nuestra democracia con el único objetivo de alcanzar el poder. Lo preocupante es que utilizan precisamente la democracia para destruirla. Los que quieren gobernar a su España excluyente, todos juntos salen en la foto con Feijóo en el centro. Quieren gobernar a una España antigua y rencorosa, sin proyectos, por eso utilizan el bulo y el enfrentamiento como dialéctica o el rescate de vocablos malditos como enterrar en la fosa a este gobierno, aunque sea en lenguaje figurado. Inadmisible, cuando aún hay fosas de inocentes por descubrir. La foto en la que el pasado, Aznar, quizás presidente de uno de los gobiernos más corruptos de esta democracia (atendiendo a la cantidad de ministros encausados), junto a M. Rajoy, que según los papeles de Bárcenas es un personaje real, pero no existe y no se le espera (con anuencia de un juez que impide preguntas a la acusación, precisamente el mismo que encausa al Fiscal General); y, cerrando la foto, Feijóo, que se debate en un pensamiento esquizoide: entre una falsa moderación y la atracción de Ayuso, como sombra lo persigue y lo acerca al extremo de VOX. Desde su llegada a Madrid actúa como el desclasado que desea ser admitido por la nobleza. Sin discurso, sin proyectos, por eso utiliza la mentira. Si esta plantilla gana, es para ponerse a temblar. Primero, porque encarnan la España negra, encadenada por el miedo que enmudeció a generaciones. Quieren súbditos temerosos y nunca ciudadanos críticos. Fue el arma del dictador Franco, el miedo y la mentira.

No les importa la muerte ni la guerra, por eso tampoco denuncian el genocidio del pueblo palestino

El miedo hasta moldea los genes e impide madurar al cerebro, es la razón de que sigan teniendo aún tantos adeptos. La palabra libertad, bandera de la democracia, la prostituyen frívolamente, la limitan a ir de cañas o al bar, o para entonar ...” mi limón, mi limonero...” “me gusta la fruta” y al insulto en sede parlamentaria. Estos personajes, los de la foto, son gran parte de los herederos de aquel franquismo, Alianza Popular, por eso nunca lo denunciaron ni denunciarán. Franquismo que exportó millones de compatriotas, mano de obra barata, a la Europa que ahora, junto con la extrema derecha neoliberal fascista, quieren cerrar las puertas a los que escapan de la miseria. Olvidan que sus aliados, Vox y sus ideas, con los que gobiernan en varias comunidades, han causado más de 50 millones de muertos en la última y parece olvidada guerra mundial. No les importa la muerte ni la guerra, por eso tampoco denuncian el genocidio del pueblo palestino. Son momentos críticos, para no ser neutrales. Debemos quitar la careta a esta gente que se visten de demócratas solo para disimular. Solo buscan el poder.

________________

Eduardo Vázquez Martul es socio de infoLibre.