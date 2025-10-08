Recuperar el rumbo

Tengo la sensación de que la humanidad estamos perdiendo el rumbo… es como si la “caña quebrada” estuviera a punto de romperse: Ucrania, Siria, Sudán, Myanmar… y, desde hace 2 años, la masacre en Israel y el genocidio en Gaza… y tantas otras situaciones frágiles en nuestro propio país como la migración y el avance de la ultraderecha. ¡Horror me da!

Mirando el mundo, y esta realidad tan atravesada por el dolor y la muerte, hay momentos en que me cuesta incluso respirar. No puedo creer que el poder de unos países sobre otros, el poder de la economía y las armas, tenga la última palabra en este momento de la historia, de la cual, dicho sea de paso, hemos aprendido muy poco o casi nada… hemos perdido la conciencia, la empatía, la compasión y el sentido humano de la vida.

Especialmente me duele Gaza… cada día un nuevo baño de sangre, de horror, muerte y destrucción… madres-padres que lloran a sus hij@s en una situación sin retorno, gritos de dolor lanzados al silencio.

Creo que Gaza somos tod@s, porque el pueblo palestino es humanidad, como tú y yo; hech@s del mismo barro, atravesando los mismos dolores, ausencias y sueños. Mujeres, hombres, niños que sólo buscan habitar un pedazo de tierra, una tierra que es de tod@s, nos pertenece como territorio habitable y la hemos convertido en propiedad privada inventando fronteras que excluyen, matan y nos convierte en seres perversos y patéticos.

Tengo conciencia de que las palabras no sirven en este momento, están vacías de sentido; sin embargo, necesito sacarlas de este pozo oscuro para que el agua no se vuelva turbia y maloliente… para que no salpiquen lo bello, noble y auténtico que todavía queda en el corazón de las personas y en el mío propio, porque en el fondo sigo creyendo en la bondad de la humanidad.

Me pregunto cómo cuidar la tierra, cómo construir un sistema diferente de cuidados alternativos, un lugar habitable, seguro y digno para todos los pueblos; un lugar donde no vivamos las diferencias como una amenaza, sino como un espacio de respeto, un lugar de diálogo desde la búsqueda de valores que nos acerquen, donde podamos mirarnos a los ojos y reconocernos humanos y no como objetos utilizables y desechables… donde podamos cultivar una mirada que nos interpele y nos vincule.

Quiero creer que es posible recuperar el rumbo, y apoyo mi frágil creencia en la fuerza de la movilización de la sociedad civil, que ha demostrado una vez más que somos much@s quienes queremos un mundo más justo donde podamos mirarnos a los ojos y validar nuestras vidas, nuestras culturas, nuestro color… nuestra humanidad.

“Soy una abierta ventana que escucha por dónde va tenebrosa la vida. Pero hay un rayo de sol en la lucha que siempre deja la sombra vencida” (Miguel Hernández)

Victoria López Guzmán es socia de infoLibre.