La reforma laboral del 2021 funciona

Un año más los datos demuestran que el paro baja y la tasa de desempleo queda en un 11,08 %. La reforma laboral de 2021 está garantizando la estabilidad laboral, reduce la eventualidad laboral y potencia el empleo indefinido en todos los sectores al cierre del año 2023. Se incrementan los ingresos fiscales en la Hacienda pública y en la Tesorería de la Seguridad Social, demostrando y mostrando que las pensiones y jubilaciones están garantizas en el corto, medio plazo y largo plazo, si se sigue por este camino de calidad del empleo, salarios justos y políticas activas de empleo adecuadas. España avanza y seguirá avanzando gracias al Gobierno progresista de Sumar y PSOE.

Están garantizadas las pensiones y jubilaciones para el 2024 y suben desde el 3,8%, hasta el 14 % en el caso de las más bajas, superando aquel 0,25% por obligación del PP de ayer y hoy y sus socios de la CEOE, además en las votación parlamentaria para aprobar los diversos escudos sociales de protección para quienes más lo necesitan, propuesto por el Gobierno de España, el PPVOX, votaron de la mano, en contra y en las garantías de la subida para las pensiones públicas según el IPC, Feijóo-Abascal, PPVOX, votaron en contra y el enfado monumental de la CEOE contra el Gobierno de la nación.

Quedan cosas por hacer en el mercado de trabajo, este es el camino para seguir avanzando, se ve el pleno empleo en España

Se está avanzando en la recuperación de los derechos, recortados y quitados por el gobierno de M.Rajoy, a fecha de hoy ya sabemos quién es, y su clan, establecieron como norma general el despido libre, la precariedad laboral, el incumplimiento de los convenios colectivos y el empobrecimiento de la población activa, bajando los salarios (empleados públicos y los sectores dependientes del Salario Mínimo Interprofesional, lo congelaron unilateralmente e incumpliendo la Constitución) y el incumplimiento de la negociación colectiva o pagando por debajo de lo establecido legalmente. A cambio hubo empresarios que hicieron donaciones durante 20 años al PP, tal y como declararon en los diferentes juzgados de toda España, que se están pleiteando los cientos de procesos del PP por corrupción a cambio de contratos públicos o las privatizaciones de las joyas del SEPE para poner a los amigos de Aznar, el guerrillero de AP.

Esta reforma laboral fue acordada con todos los agentes sociales y aprobada en el 2021 por mayoría absoluta en el Congreso de los diputados y diputadas, cumpliendo el artículo 7 de la Constitución. Debemos los trabajadores y trabajadoras agradecer el trabajo bien hecho para recuperar el diálogo social a Yolanda Díaz, Vicepresidenta segunda del Gobierno de España, y a la CEOE y sindicatos de clase, sin olvidar al resto de ministras y ministros (de entonces) y al Presidente Pedro Sánchez.

Los agoreros de las derechas y ultras al inicio del 2023 gritaron el apocalipsis mensual en palabras del jefe del PP, crisis y el hundimiento del mercado de trabajo, eso sí, ninguna propuesta para mejorar la vida de las personas trabajadoras y cerramos el año con una población activa de más de 21 millones de personas trabajando y mejorando la situación laboral de mujeres y jóvenes, queda mucho por hacer y recuperar, aunque esta es la senda, no olvidemos que en el 2013 tuvimos una tasa de desempleo de más del 26%.

Quedan cosas por hacer en el mercado de trabajo, este es el camino para seguir avanzando, se ve el pleno empleo en España, aunque en las Comunidades Autónomas en manos del dúo de la vergüenza y las gobernadas por el PP, se detectan obstáculos para no crear empleo y no hacen inversiones en políticas activas de empleo y no contratan personal para cubrir las vacantes y cubrir las necesidades del sector público. Sabemos que no van hacer nada desde los territorio que gobiernan en políticas de empleo y son sus competencias, no saben gestionar lo público y tampoco lo privado. Solo saben aplicar las políticas neoconservadoras del ultraliberalismo que solo buscan hacer más ricos a los ricos, empobreciendo al pueblo y a las familias que menos tienen, desde finales del 2011 hasta el 2018, y gracias a la moción censura de Pedro Sánchez y otros grupos políticos tuvieron que echar al PP, por corrupción, y la España progresista va avanzando y superando con mucho esfuerzo de las españolas y españoles y las buenas políticas progresistas del Gobierno de España que dirige Pedro Sánchez, en coalición con Yolanda Díaz, Sumar-PSOE.

Feliz 2024, repleto de progreso, felicidad y paz.

_________________

Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.