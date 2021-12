La religión también cuenta en el siglo XXI

Está claro que la religión ha sido muy importante en nuestras vidas, por mucho que lo nieguen algunos ateos. Yo soy agnóstico, porque no niego nada, lo que pasa es que cuando empecé a pensar, en aquel final del año 75, porque antes no sabía que había que pensar en cosas que no fueran el trabajo y la comida, pero que existía lo social, lo político y también lo religioso, empecé a meditar sobre ciertas cosas de mi propia vida y ocupó un espacio lo que la religión católica ha supuesto en mi persona. Que supongo que a nadie importa pero que aquí quiero expresar que a todos nos supone algo para el futuro. Me explico.

Vaya por delante que no soy creyente de aquel cuento que nos contaron que incluía actos de fe que hoy no tienen audiencia en el mundo digital, por decirlo de alguna manera. Eso del trino, de la resurrección o de la virginidad teniendo un hijo no lo compra ya mi intelecto. Creo que después de la vida viene la nada. Pero no crítico, ni mucho menos a quienes creen en ello y actúan de forma radical porque tienen esa FE con mayúsculas que puede ser envidiable, para mí, porque es confiar en alguien superior que te llevara a una vida mejor en el futuro. Admirable. Al mismo tiempo soy consciente que la espiritualidad, no confundida con la religiosidad, es necesaria para el hombre en el momento actual en que todo es material y no existe ni pensamiento ni valores humanos porque el dinero se ha comido cualquier principio básico de nuestras vidas, como la ética o la dignidad. Todo se compra y se vende en ese mercado en donde Jesucristo echo de él a los mercaderes excesivos y, curiosamente, los que más imploran a aquel Dios son los que más defienden ese mercado liberal, ellos le llaman así, siendo la libertad de unos pocos solamente. Que es el problema que llega.

Pero vayamos al título de este artículo. Un periodista que conoce bien las entrañas del Vaticano, como Viçens Lozano, define al papa Francisco como el freno a una extrema derecha europea. Eso está demostrado en las críticas que aquí hemos escuchado alguna vez a personas de VOX que tratan de insertar esa “ideología” ultra en el continente, por ser el único espacio del planeta, que aún conserva ciertos valores, a la baja obviamente, como la dignidad de la persona y sus derechos. ¡¡¡Válgame, Dios!!! Pero mucho me sospecho que detrás de ese título de comunista con lo que califican los ultras al papa Francisco, no hay solo un insulto, como ellos consideran esa ideología, y que repiten en nuestro Congreso de manera obsesiva cuando debaten con alguno confeso en ella. Detrás de ese calificativo existe una cierta política de destrucción de esos valores hasta religiosos que ellos hacen suyos engañando aún a muchos. El papa actual quizá sea uno de los pocos lideres mundiales, quizá el único en el mundo actual tan escaso de ellos, y parece ser que está haciendo una labor muy meditada pero lenta para no provocar reacciones mafiosas a su persona. Porque está demostrado que el Vaticano es un entramado mafioso en donde se encuentran las peores caricaturas de la religión teórica católica. Pero ese entramado esta también haciendo su labor acompañando a esos ultras de una forma engañosa, parece que, poniéndose del lado del bueno, y en contra del malo, que es el comunismo papal. ¡Válgame, Dios de nuevo! Pero es que les estorba cuando hace cosas que se acercan a una izquierda teórica que ellos odian porque lo social no es su modo de ver el mundo, cuando dice verdades que a muchos aun nos atraen. Cosas que la Iglesia del Vaticano no les va en un catolicismo estático de 2000 años que ahora no les compra casi nadie. No hay más que ver los lugares de culto para ver solamente gente de cierta edad y muy poca juventud. Porque el siglo XXI no se parece en nada a ninguno de los anteriores y hay que cambiar países, ideologías, modos de pensar, formación de la gente y mil cosas más que servirán para actualizar como cualquier aplicación del móvil a un gueto demasiado corrupto, demasiado estático y demasiado poco real para un nuevo mundo. En España particularmente hay que darse cuenta de que tenemos tantas hipotecas políticas, religiosas y sociales que de no cambiar nos quedaremos a la cola del nuevo mundo que algunos ya están creando. Y ahí es donde la extrema derecha mundial y la religión católica estática está realizando su labor bajo cuerda y no tan debajo, porque se nota mucho. Cuando Abascal llama comunista a Francisco se está fotografiando él solo porque, entre otras cosas, puede que alguien piense que también Jesus podría serlo. ¿O no? Yo no veo en el Jesús que nos contaron ni un solo ápice de acercamiento a un hipotético VOX que pudiera existir entonces, aunque el tiempo todo lo varía, según vemos ahora más que nunca. Pero se demuestra esta opción de los ultras políticos y religiosos unidos en una derecha neofascista, para eliminar a personajes como Francisco, que es líder, en algunas declaraciones trumpistas de Abascal ya pretéritas que lo aclaran. Cuando, por ejemplo, en vez de defender a los olivareros españoles ante los aranceles de Trump, se puso al lado de éste y lo confeso a un buen periodista, y se ve aún en YouTube. Hoy no está Trump, pero esta Banon, su segundo, queriendo hacer el trabajo sucio de aquel, que empezó y no pudo terminar.

Y alguien dirá que tiene que ver la Iglesia en esa postura política. Y yo creo que mucho porque, como siempre ha existido el choque entre izquierdas y derechas, hoy eso se traduce entre política ultra en aumento en Europa y política social defendida por el único líder mundial, que es, a mi modo de ver, Francisco, aunque algo oculto porque su trabajo no puede ser mas que de “zapa” ante la presión enorme que tiene en su Vaticano para no mover nada. Porque la izquierda política real ya sufre demasiado con el poder del dinero, cuyos dueños no financiaran nunca una acción demasiado izquierdista.

En resumen, veo unos valores humanos en los que la Iglesia todavía puede hacer cierta presión en contra de aquellos que con su “política”, y las comillas no son un error, quieren destrozar esos principios para generar una Europa filo fascista con el modo liberal hoy defendido por muchos que quizá algún día se den cuenta lo que están defendiendo que les perjudicara a ellos mismos. Es el mundo del dinero manejado por unos pocos, por fondos buitre y por grandísimos lobbies sin ética ninguna, que alojan a los que ahora quieren apoyarlo desde la política. Si la iglesia católica se actualiza actuando con la realidad y con las personas en vez de seguir contando cuentos que casi nadie cree ya, algo de fuerza se haría para que la izquierda pueda defenderse de este ataque trumpista terrible y peligroso. Y no olvidemos que la Iglesia Católica lleva 2000 años en este planeta con un poder económico enorme. Algo puede hacer, pero actualizándose.

César Moya Villasante es socio de infoLibre