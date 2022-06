No se dejen engañar por el titular: miente. El presidente de la CEOE Antonio Garamendi echa de menos los años de la austeridad económica y es obvio que quiere regresar a ellos. No comentó en absoluto, frente a doscientos micros de diferentes medios, la especulación en la subida de precios, es decir, empresas que no padecen la subida de precios en su producción, pero que se apuntan al carro sin ningún escrúpulo. Se le antoja a uno salir corriendo hasta que todo esto pase. El ford point o el vado de mi lóbulo frontal no lo respeta ni Dios.

No se dejen engañar: mienten como bellacos y, los que no lo hacen, tienen un agujero negro en su cerebro que les impide ver la luz de la salida o la coherencia ética de sus postulados económicos. En cualquier caso, el pagafantas siempre es el mismo. El currito que vota a VOX, el flipado-rencoroso, que tras votar años al PSOE vota PP, y por ultimo los abstemios desencantados. Cada país tiene lo que se merece, lo que vota y para muestra les remito a Uds. a las próximas elecciones a la Junta de Andalucía, donde lo van a flipar seguro.

No se dejen engañar: mentimos todos. Nos mentimos sin reparo alguno. Miente mi teclado, que no permite la banalidad y que abre inmisericorde con un titular engañoso. Miente el gato del vecino cuando me observa preocupado. ¿Se han fijado alguna vez en el careto de los gatos? Todos mienten, menos las tortugas, los hipopótamos y los Rolling Stones.

Déjense engañar. Lo llevan haciendo desde la escritura cuneiforme de los sumerios, allá por el siglo XIV a.C. y aquí están, viéndolas venir de lejos, con la cañita en la terraza, debatiendo de lo divino y lo humano de este incipiente siglo de oro.

De Purísima y oro.

Pako Martí es socio de infoLibre.