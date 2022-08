Los que sobrevivieron a las penurias de un tiempo gris plomizo. Los que no encontraron sitio donde respirar y murieron con las venas destrozadas de tanto uso. Los que se perdieron en el mar, por no situarse al pairo. Todos ellos fueron rock and roll stars. Héroes, que uno tras otro desaparecieron en el patio de mi recreo. A Antonio Vega.

La caló: 39º a la sombra. Poniente.

Hay detalles que hablan de uno. Dani Martín cambió el nombre de su gira 2022 Lo que me dé la gana por el de Qué caro es el tiempo. A ver, prenda, tú que practicas boxeo y sabes encajar hostias, ni haces lo que te la gana, pudiéndolo hacer, ni para ti el tiempo es caro, más allá de las dos horas de duración de tus conciertos y de la pasta que te llevas por ellos. Hay detalles que hablan de uno, pequeños detalles.

La caló: 41º a la sombra. Ponentada

Los supervivientes que dormimos en estaciones de andenes vacíos, que vendimos nuestro trabajo, nuestros retazos de vida, nuestras letras, nuestras pinturas de guerra, para sobrevivir y seguir tomándonos nuestras cervezas en la “terraza del Perdidos” seguimos oteando el horizonte. Y sí, hacíamos lo que nos daba la gana, gamberreábamos por El Carmen porque nuestro tiempo valía una mierda, también nuestras vidas. Es lo que hay, Dani Martín, y acontece

La caló

El cursor, esta tarde, independiente, marcó sin que me diera apenas cuenta, rumbo, y el subconsciente, que es muy cabrón, te lleva por los derroteros que le da la gana. La caló, que no es más que la causa del cambio climático, sigue ahí, inmisericorde. Los Stones siguen con su gira mundial. El gato del vecino sigue en paradero desconocido y los artículos van y vienen, respirando en ocasiones y en otras marcando su propia ruta. Es lo que hay y acontece.

De Purísima y oro.

Pako Martí es socio de infoLibre