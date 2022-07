No sé qué habría sido de este país si la guerra y la pandemia nos hubiese pillado con un gobierno de derechas. Probablemente estaríamos jodidos. Más jodidos, más parados, más empobrecidos. Lo absurdo o disparatado es que, según las encuestas, la derecha supera a la izquierda en intención de voto. El PP ganaría las próximas elecciones elecciones generales con un apoyo del 36%, lo que les otorgaría entre 155 y 159 escaños. Estos datos son a fecha 12 de julio, mes de la calo’. Ladies and gentleman, esto es lo que hay. Esta es la foto, y el que se mueva no sale o sale borroso, liberal o derecha bipolar.

Ante un futuro incierto y peligrosamente dark, a estos personajes de sainete, petimetres, abates y usías se la suda cualquier opción que no sea sus propios réditos o beneficios

El de en medio de los Chichos siempre es el mismo. En su día fue Rajoy, más tarde le sucedió brevemente Casado y actualmente ocupa ese puesto un tipo con mucha vida interior: Feijoo. La segunda "o" es muda. Les flanquean a todos ellos Aznar y MAR (Miguel Ángel Rodríguez). La acolita de ambos, no me merece tiempo ni espacio, le falta un hervor. Desgraciadamente estos personajes son los responsables de los 25 años de gobierno en la Comunidad de Madrid (se cumplen este año, abría un titular de elDiario.es) de la derecha. Un cuarto de siglo. No sé qué habría sido de Madrid sin esta peña de corruptos. Sapere Aude.

Ante un futuro incierto y peligrosamente dark, a estos personajes de sainete, petimetres, abates y usías (tengo que dejar de repetirme) se la suda cualquier opción que no sea sus propios réditos o beneficios, esos que caen del cielo y no de los bolsillos del currito, contribuyente o llámele Ud. como quiera. En un país como este, siempre habrá lugar para el milagro y obviamente, los indecentes beneficios de la banca y las energéticas. Las ultimas líneas se las hubiese regalado a Sánchez sin problema alguno. Sapere Aude.

35º a la sombra. La cabeza no da para mas.

De Purisima y oro.

