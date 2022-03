El sátrapa y los gringos

Putin, sin ninguna duda, es un sátrapa, pero los distintos presidentes de EEUU no le van a la zaga en los conflictos en la Europa del Este.

Durante la guerra de los Balcanes, la OTAN (brazo armado de EEUU) bombardeó Yugoslavia incluyendo Belgrado durante 78 días, cuando el 23 de marzo el entonces secretario general de la OTAN, el español Javier Solana, dio instrucciones al general estadounidense Wesley Clark para iniciar la operación contra Yugoslavia, el mundo cambió por completo. Causando al menos 1.200 muertos solo en Belgrado. Se arrojaron 9.160 toneladas de bombas. Entre 10 y 45 de aquellas toneladas contenían uranio empobrecido. Diversos conflictos que se sucedieron entre 1991 y 2001. Comprendieron dos grupos de guerras sucesivas, los enfrentamientos se desarrollaron entre 1992 y 1995 y se calcula que murieron 130.000 personas. Dividieron Yugoslavia creando Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia y de esta surgió Kosovo (no reconocido por España), de población albanesa donde se refugiaron huyendo de Enver Hoxha.

También se sirvieron de yihadistas en Yugoslavia armándolos, como hicieron posteriormente en Afganistán, Siria, Irak, Libia, países que bombardeó EEUU sin discriminación para hacerse con sus recursos, sumiéndolos de prósperos a la miseria actual, y miles de personas huyendo de los conflictos internos entre las distintas facciones armadas que quedaron. Aquellos a los que alimentaron derribaron las Torres gemelas de Nueva York en el 2001. Donde entra EEUU, siembra el terror y el odio a Occidente.

Aquella guerra en Yugoslavia se explica en un documental de la televisión alemana WDR del año 2000 titulado, significativamente Comenzó con una mentira (Es begann mit einer Lüge), como también el plan de marginar a Rusia de la competición mundial y enviar a China una señal de advertencia”, explica Christian v. Ditfurth.

Todo cambió más tarde, cuando afloró la verdad, y en España el NO a la Guerra fue clamoroso, por la tragedia que ocurriría más tarde con el «Trío de la Azores» cuya consecuencia en España fue el atentado en el 2004 en los trenes cercanías de Atocha.

Ahora el peligro puede ser peor, los yihadistas solo tenían bombas, Rusia algo más contundente, que los medios no paran de publicar, aunque personalmente espero que no sea cierto. Pero ¿qué ha hecho Rusia?, solo llevar tropas a la frontera porque EEUU estaba colocando o en proyecto de colocar en Polonia, Alemania, Hungría, Rumanía, Bulgaria, misiles apuntando en una dirección y no creo que sean de fuegos artificiales para fin de año.

Mientras tanto, miles de ucranianos huyen hacia Polonia y Rumanía por el recrudecimiento del conflicto, agolpándose en las fronteras de ambos países, siendo atendidos altruistamente por personas anónimas, ningún país de la UE, y menos aún EEUU, entregan ayuda humanitaria de todo tipo, incluso alimentos. Los Gobiernos europeos lo único que han hecho es mandar alguna tropa y tras la cuarta reunión de ministros de exteriores en una semana, la UE destina 450 millones a la compra de armas letales y 50 millones al suministro no letal (equipos de protección y carburante), más la de EEUU con 350 toneladas en armamento. Al margen de ultraderechistas nazis de Europa a los que también arman. Gran negocio para las fábricas de armamentos de cada país, vergonzoso y canallesca la postura de los países demócratas apoyando a EEUU, solo por «pillar cacho». Ahora eso sí, el organismo que vigila los monumentos de todo el mundo lanza un aviso sobre la extrema fragilidad del patrimonio cultural de Ucrania. O el retirar la Golden Visa, que concede la residencia a cambio de una inversión inmobiliaria superior a 500.000 euros, siendo los magnates rusos entre sus mayores beneficiarios, entre ellos en España, se debería poner fin a esta figura, que muestra una de las caras más repugnantes del capitalismo. Solo acceso a los ricos, mientras los huidos de conflictos, o los de las pateras, siendo todos repudiados.

Yo sin ser estratega, solo un electricista jubilado, viendo los conflictos donde interviene EEUU y otros aliados, puedo añadir algo más a la opinión de Christian v. Ditfurth, en Yemen del Sur y Etiopía sus poblaciones bombardeadas o en conflicto entre grupos distintos, todo por el control de acceso al mar Rojo y el Canal de Suez, ya controlado por grandes consorcios, para el paso de barcos comerciales, sobre todo petroleros, más ahora que Alemania abandona el gaseoducto que se estaba construyendo desde Rusia, y Europa pasa a depender totalmente de USA en combustibles fósiles, ya solo les falta Venezuela el 2º país con más reservas petrolíferas del mundo. Desean controlar Crimea para ahogar a Rusia y su flota, ahora hablan de Suecia, Finlandia, Letonia, Estonia y Lituania, para intentar lo mismo, el paso de mercancías por el Mar Báltico.

Gritemos el lema que surgió durante la guerra entre USA y México entre 1846 y 1848, aún vigente. ¡¡Gringos fuera!!

José Enrique Centén Martín es socio de infoLibre