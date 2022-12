El 'sí se puede' frente al 'no se puede'

Existe en nuestra sociedad un “canto” denominado como sí se puede, que se canta o se grita cuando se quiere conseguir algo que a veces es imposible pero que la fuerza de constancia, de valentía y de esfuerzo hace que pueda conseguirse. El sí se puede fue el eslogan o grito de todos y todas que creyeron en el 15M y que tras estos años este canto de libertad, de esperanza, de ilusión, se ha convertido en utopía y por desgracia en un lamento y un desencanto, convirtiéndose en un no se puede.

Puesto que, gracias a la derecha conservadora más retrograda que nos presentan el PP , Vox, Cs, y lo que es peor, al apoyo de algunos medios que se caracterizan por la desinformación, crear más crispación con el fin de generar odio y provocar división, con el fin de conseguir votos y cambiar voluntades políticas. Es triste observar cómo el insulto es para estos partidos, unos de manera directa, otros escondiendo la cabeza, el argumentario político para defender sus nulas aportaciones políticas o por querer revivir y trasladar nuestra democracia a la dictadura del siglo XX.

Observar cómo Vox denigra, humilla y, de forma cobarde, esconde sus verdaderas pretensiones, que son las de volver a la dictadura e incluso se creen superiores, mientras el PP no lo critica y si lo hace es con peros absurdos y también hipócritas. Esto demuestra que, por desgracia, esta derecha no sabe perder y para ellos solo hay democracia cuando gobiernan ellos de manera soberbia, y lo peor, con corruptelas continuas. Escuchar a Ayuso, Almedia, Cuca Gamarra, Feijóo y los hipócritas de Vox es ver cómo utilizando la democracia y sus estamentos judiciales se puede corromper el Estado y las verdaderas libertades del ser humano. Y con ello el sí se puede se convierte en un no se puede. La verdadera libertad es respetar la opinión del otro y el sí se puede es aceptar el cambio y el no se puede es observar cómo para la derecha solo importan sus ideas y sus falaces verdades.

Hablan de independentismo de forma hipócrita y falaz, pues en sus gobiernos utilizaron descaradamente los votos de los que hoy llaman separatistas y rompedores de la patria. Hablan de esta patria de forma cobarde y soberbia, pues solo existe una patria: la suya, los demás no formamos parte de ella. La verdad es que esta derecha retrógrada está consiguiendo que la voluntad del sí se puede, del 15 M, se esté transformando en un no se puede y un descontento total y que caminemos hacia el retroceso en libertades y derechos y aumento de la desigualdad y privatizaciones. Escuchar las continuas hipocresías del PP, para sustentar sus argumentaciones que dan por hecho su cobardía, sus falacias, su soberbia y el poco interés que tienen por lo público.

Es triste ver a Feijóo caer una y otra vez en sus errores y desconocimiento político estatal. El ver a Isabel Ayuso mentir continuamente y ver cómo el alcalde de Madrid actúa cobardemente y con soberbia para implantar sus hipócritas propuestas. Y observar cómo Vox emplea el insulto como única argumentación, como única propuesta y a la vez ver cómo determinados medios blanquean o justifican estas argumentaciones nos demuestra que en vez de caminar hacia el siglo XXI, caminamos hacia el siglo XIX o incluso al medioevo. Y que cada vez es más patente en el electorado de izquierdas que se haga lo que se haga no se puede. Ante ello nuestra democracia no se lo puede permitir, la izquierda debe dejar al lado sus rencillas gramaticales y egocentrismos personales y seguir lanzando propuestas de diálogo y un aumento de recursos sociales que eviten la exclusión social. La izquierda debe continuar defendiendo el derecho a la vivienda, a un empleo justo, a una sanidad y educación pública. Y no permitir que con las rencillas gramaticales pueda subir al poder esta derecha que se basa en la hipocresía, la soberbia y la falacia para llegar al poder y que no tiene ningún reparo en mentir continuamente y crear odio y crispación continuo y que quiere que el sí se puede se convierta en una utopía real y nos creamos totalmente el no se puede.

Tenemos un derecha que para derrotar el sí se puede vuelve a resucitar a ETA, y niega a la vez el genocidio franquista, hablan de que España se desintegra porque la izquierda la forman, según ellos, partidos que dividen a la patria, a la vez que ellos fomentan la dictadura y alientan, como hace Vox, que son la única solución. Y hasta hablan de una única España. Si queremos revertir en el electorado el aumento que se siente del no se puede, en la ilusión que se generó el 15 M, con el sí se puede, necesitamos y aún estamos a tiempo de recapacitar, de dar nuestro voto y apoyo a aquellos partidos que han estado y estarán junto a nosotros en los peores momentos, como se ha demostrado: pandemia, volcán, desastres ecológicos. No podemos permitir que nos engañen y digan que se está partiendo España, cuando es la derecha la que está provocando la separación y el odio.

Y no se puede permitir que nos engañen queriendo volver a despertar a ETA e indicar que leyes progresistas van en contra de la mujer. No es cierto, y más cuando la justicia, saltándose ellos la Constitución, está en gran parte en sus manos y la están utilizando para sus intereses, la de volver al siglo XX y a la dictadura 'democrática'. Desde el minuto uno, el PP no aceptó los resultados y lo que les fastidia es que pese a todo España esté funcionando y exista más igualdad. Y ellos, solo ellos son los que gobiernan con Vox, y no lo critican, les permiten chiringuitos y les permiten hablar y se sabe que si necesitan para gobernar España, pactarán sin ningún miramiento.

En pocas palabras, que pese a ellos, el sí se puede podía ser realidad y el hilo de esperanza y de igualdad se estaba consiguiendo. Por eso esta derecha retrógrada y los que la apoyan en sus argumentaciones y blanquean sus insultos pretende transformar el sí se puede en un no se puede, porque es una derecha cobarde y soberbia. Cobarde porque no se atreven a reconocer sus errores, a pedir perdón e indicar lo que realmente quiere y soberbia porque piensa que solo ellos son la verdad y los que salvarán a la patria. Una derecha que no tiene ningún miramiento en secuestrar las instituciones y hacer lo que sea por convertir el no se puede en una realidad y que todos y todas creamos que todos los partidos son iguales y que el sí se puede solo se conseguirá si ellos lo permiten.

En nuestras manos está el poder conseguir una plena democracia, libertad e igualdad, pero para ello el no se puede debe dejarse de lado y no caer en la “rendición” y el agotamiento pues el sí se puede puede ser real. Ante el no se puede, un grito fuerte y unánime, como en el 15M, del sí se puede, y en las próximas elecciones debemos demostrarles que lo que se empezó aquel día no fue una utopía, sino que va a ser una realidad, y lo utópico será el no se puede. En las urnas los votos valen igual, por lo que demostraremos que somos más los que creemos en el sí se puede, que lo que quieren hacernos ver del no se puede.

Ximo Estal es socio de infoLibre.