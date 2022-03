El ex KGB, que más tarde dirigiría el FSB, Servicio Federal de Seguridad, Vladimir Putin, pasará a la historia como el sicario frío y calculador de este agitado siglo XXI. Este sujeto, fue aupado a la presidencia de Rusia por el etílico Boris Yeltsin. Dos décadas de asesinatos le avalan.

El casus belli de este tipo miserable es un claro ejemplo de lo que fueron y son los discursos trumpistas. Necios y falsos: “Moscú pretende proteger a los ciudadanos ucranios, unidos a los rusos por vínculos de sangre, de las políticas del Gobierno ucranio”, al que tilda de régimen neonazi, cuando su presidente Volodimir Zelensky -elegido democráticamente- es judío. Este es uno de los innumerables bulos, que el aparato propagandístico del Kremlin está vertiendo en los medios de comunicación.

Aplaudo la congelación de los activos del Banco Central ruso por parte de la UE –esta medida le dolerá- aunque no estaría de mas congelarle el cerebro a semejante personaje.

No creo que las conversaciones de Bielorrusia entre las delegaciones de Ucrania y Rusia, lleguen a algún sitio. Es tarde. En cualquier caso, el zar Putin, ordenaba poner en alerta sus fuerzas nucleares a la par que redoblar su ofensiva sobre Kiev. No puede financiar una guerra larga y no contaba con la población civil haciéndole frente. Lastima que no se escape una bala y le reviente la cabeza con todo el bótox que lleva en ella.

Quisiera ser optimista e ir cerrando este articulo, porque es obvio que me puede la víscera, pero mucho me temo que estamos frente a un conflicto que puede asolar países y dejar millones de muertos. Han pasado 75 años de la Segunda Guerra Mundial y esta tarde gris plomiza, el horizonte es peligrosamente dark.

PaKo Martí es socio de infoLibre