Que siguen tratándonos como a menores…

Que lo seguirán haciendo, que probablemente lo daremos por bueno, que solo cabe sentirse a resguardo de tanto desahogado medrando en medio de la molicie inducida, del consumismo rampante y desbocado, y de la idiocia consentida, mimada y bien cebada.

En un trágala continúo del “y tú más”, disparando al aire, aunque solo se pretenda meter más ruido.

Que por tres a dos, tres jueces “conservadores” frente a dos juezas “progresistas”, pero, ¿no les da vergüenza sentirse tan señalados ideológicamente, afines a sus fallos predecibles? se concluyó en adelanto de la sentencia que viene, que el expresidente, el señor Griñán deberá ingresar en prisión. Seis años, por malversar fondos públicos, a cuenta del 'caso de los ERES', acusación que, en su momento, no fue contemplada en la instrucción, aunque su responsabilidad “mal vigilando” quedara manifiesta desde el primer momento.

Pero, claro, que el alboroto ya ha estallado y, de nuevo, los grandes partidos de este país ya han regresado a “tirarse las sentencias” a la cara, en ese ejercicio burdo y baldío, o no tanto, del “y tú más”… Corrupto, a la cara, indemnes a la vergüenza debida, ¿se entiende o no se entiende?, sin acabar, ni siquiera haber empezado, a tomar conciencia del grado de putrefacción que, entre los unos y los otros. Empezando por los dos grandes partidos, han contribuido para degradar el espacio público, con una consecuencia persistente: el desaliento progresivo de la ciudadanía hacia sus “dirigentes-representantes”. Y todo este acontecimiento llamativo e importante, tras la semana en que la expresidenta Esperanza Aguirre fue exonerada, libre de toda acusación, exculpada, mejor dicho, absuelta, de no haberse enterado de nada cuando a su servicio, los ganapanes con cargo y poder se ciscaban en la más pútrida de las corrupciones, tejemanejes golfos y pillerías contrastadas por la misma justicia… Sus ranas elegidas a dedo entretejiendo la inmunda corrupción a pedir de boca, de boca del propio partido… Tan beneficiario de las sabidas tropelías.

La misma justicia, ¿o no? que ayer mismo decidió que el caso del “hermano” de la presidenta de Madrid, incurso en el 'caso Avalmadrid', investigado desde 2011 “ha prescrito”. ¡Chimpún!, y que, por lo tanto no procede ningún avance más al respecto.

Aunque todas las gateras huelan a peste y muchos no nos demos por “avisados”, ni por sentirnos “menores de edad”, “bobos de baba”, ante tanto desahogado, con toga o sin toga, con puñetas o sin ellas, con gran cara dura, tanto como la forjada con hormigón armado, hartos de tanto “enterao” de altos vuelos, con poder delegado de los votos… en beneficio propio y de los suyos. ¡Amén!

