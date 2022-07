Podemos sumar

Ya hace mucho tiempo que pudimos asistir a una primavera de mayo en plan pacífico, no como otras primaveras tan bélicas que nos han traído pesares, que nos siguen pesando por la pesadez de las falsas misivas políticas y de los auténticos misiles de la manipulación informativa, del odio y del armamento. Que, por mayo, fue por mayo, que la gente se armó de valor y de razones, porque el bipartidismo nos hacía dar vueltas a la misma noria de la corrupción, ya fuera de aguas allá del Canal de Isabel II, de Acuamed... Ya fuera de aguas acá de los ERES...

En aquellos días de guardar, sobre todo, el tipo y el tono y la confluencia, se nos fueron llenando las plazas de posibilidades, al menos de una nueva conciencia. La gente se fue conectando y se dio cuenta de que se podían ampliar los círculos y reunir círculos pequeños para que siguieran rodando juntos, que es como se puede dejar más huella y sin atropellar a nadie.

En aquellos días, que nos eran y fueron tan necesarios, se nos convocaba a mirar entre nosotros, a mirar que no estaba todo perdido, a ver que entre nosotros no había tanto espacio vacío ni tantas distancias. Aquellos días en que nos dábamos cuenta de que nuestras diferencias no eran tantas ni tan locas. Aquellos días en que de nuestro cansancio desterramos nuestras flaquezas.

Ya entonces nos dimos cuenta de que las siglas al uso no nos representaban, porque se quedaban estampadas y estancadas como marcas comerciales, estáticas, que además siempre nos miraban con superioridad porque desconfiaban de nuestros valores, que también sabían hacer algo de patria.

Por todo ello nos encantó la palabra Podemos, porque era una palabra dinámica, que nos llamaba a avanzar en nuestras posibilidades y a respaldar nuestras ganas. Nos dimos cuenta de que era todo un sintagma gramatical, es como la famosa plaza griega, activo y colectivo, plural donde los haya.

Una plaza siempre invita, siempre acoge, siempre congrega, uniendo y reuniendo nuestros pasos y sin pisar a nadie, sin prisas… Sin la imperiosa necesidad de salir corriendo porque el tiempo presente y plural, que es nuestro, nos permite el sosiego y la reflexión tranquila.

Hace unos días, hemos podido asistir a un Librofórum sobre la obra Los tres poderes del emperador de Juan Carlos Martínez Coll. Como un Librofórum es algo más que una presentación de novedad editorial, pudimos compartir y aprender, entre todos, lo que a cada uno le había llamado la atención de la obra. Además de dialogar con cuestiones que no pertenecían a la obra, pero que nos inquietaban y que la obra o los comentarios habían sacado a la luz, descubrimos que existe un poder que es blando, que no es ni económico ni duro. Un poder blando que se reparte entre todos y que nos persuade, pero no está asistido de bulos, de dicterios, de amenazas, de soflamas, de difamaciones, de palabras violentas... Un poder blando, que aguanta olímpicamente los prejuicios, pues piensa que el tiempo es un buen compañero de viaje y hace envejecer el supremacismo ideológico y político, y ayuda culturalmente a facilitar hasta la confianza entre desconocidos, porque el lenguaje universal de la ayuda mutua ahuyenta los miedos y descompone y desmonta los odios.

Sabemos ya, después de estos años pasados, que no somos tan fuertes y que siempre podemos caer en superficialidades, en ligerezas, en complicadas simplezas, que han provocado hacer con facilidad leña del árbol caído. Pero la fuerza del consenso sabe surgir sin violencia, y hasta con generosidad.

La experiencia nos ha enseñado, con ese poder blando que seduce, que otro mundo es posible, aunque nuestro rodar no sea vertiginoso, alocado, homicida y, mucho menos, suicida. “Es un poder con garantías éticas”. Hemos aprendido que las prisas son malas consejeras, que “lo que se acopia con rapidez no se sujeta con firmeza”. También nos recuerda a Y. N. Harari que nos dice que “podemos hacer descripciones de utopías o paraísos perdidos que pueden recuperarse(...)Necesitamos creer, deseamos creer, podemos creer...pero nuestros conocimientos debilitan nuestra fe”.

Nuestro conocimiento y experiencia nos tiene que llevar a recuperar las bases de los primigenios acuerdos, sin caer en reinos de taifas, como pasó en la Comunidad de Madrid o con la repetición de las últimas elecciones generales. Juan Carlos Martínez Coll nos recuerda que “hay juegos de suma positiva, cooperativos, en los que se colabora para que aumente el premio: todos ganan”. También le aconseja a su nieta: “Procura que todos ganen. Respeta los intereses ajenos. Sé generosa contigo, pero también con los demás”. “El poder es superaditivo: el poder de mil personas es superior al de diez grupos de cien que no estén coordinados entre sí”. Podemos sumar. ¡Claro que sí!

________________________

José María Barrionuevo Gil es socio de infoLibre.