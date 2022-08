Un texto respira o no

Si no se respira está muerto, obvio. Como muertos están los héroes de mi infancia, los que me guiaron entre El Capitán Trueno yTintín, mis primeros textos. Hoy gamberreo entre artículos de opinión, trescientas palabras, no más, intentando que el texto respire. Y si no, está muerto.

Al tajo.

Boris Johnson, The english prime minister, más bandarra, sinvergüenza, golfo, vago y gandul que ha okupado el número 10 de Downing Street, se cobraba su primera víctima durante un debate televisado por la sucesión en el liderazgo del partido conservador inglés. La presentadora del debate enTalk TV, Kate McCann, se desmayó en directo, dando por sentado que no aguantaba más a los dos candidatos. La ministra de Asuntos Exteriores, Liz Truss, y el ex ministro de Economía Rishi Sunak, daños colaterales.

Boris Johnson es de esos prendas que puede encajar perfectamente en el de en medio de los Chichos. Exento de toda flema inglesa, nada que ver con sus predecesores al cargo, ni conTintín ni con el Capitán Trueno.

Winston Churchill bebía dos botellas de champagne al día y era fiel devoto a los habanos Romeo y Julieta. También un prenda de la aristocracia inglesa. Nada que ver con Boris, al que su paso por la alcaldía londinense y su papel decisivo en el Brexit le dejo ese outfit de “aunque ustedes no lo crean, uno se peina todas las mañanas”. Como buen periodista, aquí, el figura, escribió un artículo inédito a favor de permanecer en UE dos días antes de apoyar el Brexit. Dos botellas de champagne no, este se casca al menos tres.

Los textos respiran o no. Si no están muertos, y a este le quedan cuatro telediarios.

De Purísima y oro.

_________________

Pako Martí es socio de infoLibre