La vida es lo que acontece cuando levantas la vista del móvil. La vida, los titulares y quienes los provocan no son más que smartphones con poca batería.

La vieja guardia con sus trasnochados líderes no deja de dar por saco, de provocar titulares necios y baldíos, de realizar ejercicios de memoria que no ayudan, que no aportan, tan solo o a lo sumo, marean y entorpecen la historia de este país. Estense calladitos, su tiempo pasó, quedó marchito como sus frases descamisadas o las americanas de paño, de ida y vuelta, de puerta giratoria o de velero en alta mar, y sí, saben que hay mucha agua en el mar. Ustedes lo saben perfectamente. Estense calladitos, probablemente saldrán mas favorecidos bajo el titular que vendan. Levanten la vista y oteen el horizonte, es lo que hay y acontece. La vida sin ustedes.

Se muere tras cada artículo, tras cada titular, poco a poco, acompañado del “bip-bip” del monitor que te va indicando lo jodido que estás. Las UCI del periodismo están repletas de futuros cadáveres.

La otra vieja guardia, la de ultramar, anda echada pal monte como si no hubiera un mañana. Con líderes llamando a un levantamiento nacional con el argumentario de que a España le quedan “cuatro telediarios”. Golpismo en estado puro. A puertita gayola y sin miramientos. El prenda sabía perfectamente que le comprarían el titular.

La degradación institucional de este país apesta por sus cuatro costados. El prenda, el de la derecha de ultramar, Aznar por si no se me entiende, blanqueó en 1998 a ETA, cuando aún mataba, e indultó, y ésto se lo compro a Xavier Vidal-Folch, a 1.443 reos con alegales excusas religiosas, amén de los 16 terroristas de Terra Lliure. ¡Qué levantamiento ni qué pollas, figura!.

Y hete aquí el momento de cerrar un texto que llevaba quince días en la UCI, repleto de vías y goteros. Amén.

Pako Martí es socio de infoLibre.