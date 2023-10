Utilizar la maldad como estrategia política

La maldad es una acción que se realiza para generar un perjuicio no importándole al ejecutor sus consecuencias, por más negativas que sean. Por desgracia esta definición de este vocablo cada vez es más corriente en el argumentario y con ello en la estrategia política de la derecha y ultraderecha de la gran mayoría de los países, como estamos viendo, por desgracia en las guerras de Ucrania y Rusia y en la irracional intervención de Israel ante los atentados terroristas absurdos y crueles de Hamás. En ambas situaciones , lo último que les importa a sus ejecutores iniciales y sus colaboradores son las consecuencias, puesto que lo único que quieren es generar un perjuicio, la limitación de territorios, recortes de libertades, causar el mayor daño posible a la ciudadanía a la que está atacando de forma directa y colateralmente al resto de la ciudadanía mundial, pues las consecuencias de estas irracionales acciones de maldad solo tienen un fin con la utilización de la maldad, generar más riqueza a los que les apoyan, generar miedo, crispación, odio y hambruna a los que la sufren de manera directa o indirecta. Típica maldad de la estrategia política irracional que solo busca mantener el privilegio de los que más tienen a costa de empobrecer más a los débiles y al mayor número posible de ciudadanía, que como es natural no les apoya, pero que con esa estrategia política de propagar la maldad, hace confundir los planteamientos y la ciudadanía no puede discernir de lo que en realidad tiene como finalidad esa estrategia política del enfrentamiento por el enfrentamiento.

Por desgracia esta estrategia compleja y llena de maldad lo que provoca es la muerte genocida de seres inocentes y, lo peor, de muchos niños y niñas, que nunca podrán conseguir madurar y poder pensar que la maldad hay que rechazarla y luchar contra ella en cualquier estrategia política y que aquellos que la utilizan solo son seres humanos sin escrúpulos, cínicos y llenos de hipocresía, maldad y odio. Esto pasa en todos los países, y cómo no, el nuestro no se escapa de esta estrategia, pues estamos viendo que, día a día, personajes y dirigentes políticos utilizan en sus declaraciones argumentarios cargados de maldad con el fin de generar un perjuicio, sin importarles las consecuencias, y lo peor es que unen a la maldad, la falsedad, la desinformación, la hipocresía y la crispación. Lo peor de todo es que lo hacen con maldad , para hacer daño, para crear odio, lo que hace que esta derecha y ultraderecha sean exponentes del fascismo más cruel e irracional. Observar cómo esos dirigentes que mandan en los partidos utilizan las noticias falsas de manera intencionada con maldad es humillante y propio de lo peor del ser humano, puesto que recuerdan lo que los nazis hicieron con los judíos y estos a su vez lo hacen actualmente con los palestinos, una estrategia equivocada y cargada de irracionalidad, puesto que se basa en la maldad con el objetivo de hacer el mayor daño sin tener en cuenta la consecuencias directas y colaterales.

Esta derecha nuestra, solo por llevar la contraria, sólo por continuar abusando de esa maldad, pues para ellos esta estrategia les da rédito electoral, cosa que no entiendo, cómo la maldad puede dar votos, siendo esta el ejemplo más denigrante, humillante e irracional del ser humano, no para de engañar, de insultar, de medrar a su favor para conseguir el objetivo de limitar derechos y, sobre todo, de menospreciar las urnas y su resultado, aun queriendo convencernos de que prefieren volver a votar, pero su maldad es tal, que seguirían así, hasta que consigan su verdadero fin: ganar ellos, conjuntamente la derecha y la ultraderecha para así proceder al recorte de libertades y derechos. Por cierto, la maldad de esta derecha retrógrada en nuestro país es tal que hasta apoyan gobiernos donde las minorías llegan al poder juntándose para que no gobierne el partido más votado, que incluso son la ultraderecha, y aquí no quieren aceptar este postulado, la unión de partidos, y es más negocian, aceptan y gobiernan con la ultraderecha y es que al final demuestran que su verdadera estrategia es la maldad. ¿Realmente la democracia puede sobrevivir con esta propuesta? La izquierda debe hacer el mayor esfuerzo para llegar a acuerdos, y para ello deben dialogar y pactar, puesto que nuestra democracia necesita del diálogo, la paz y la humildad, y sobran la soberbia y la maldad que la derecha y ultraderecha quieren imponernos y no paran de exponer a través de sus desinformaciones y argumentarios falaces cargados de odio y maldad.

__________________________

Ximo Estal es socio de infoLibre.