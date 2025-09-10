…Y volverán las historias con final feliz

Casi sin enterarme el tiempo me golpeó en la barbilla, los recuerdos crujieron en el bolsillo y un verano extraño se abalanzó hacia el texto. No mostró tregua. Ninguna. Me quedé a varios metros de encajarlo y con la guardia quizás demasiado baja. No estaba en mi mejor momento, ni de largo. No lo estoy. No volverán las historias con final feliz. Tal vez jamás existieron.

El ruido en los medios resulta agotadoramente aburrido. En ocasiones vergonzoso y obsceno. La fauna de personajes de medio pelo que circunvalan las rotondas de este país en sentido contrario no son más que putos mentirosos, ruidosos, vecinos maleducados en pisos turísticos de playa. Ruido de las derechas extremas que desde el balcón de las redes salpican con su odio al vecino de abajo o al chaval Z que no tiene ni pajolera idea del discurso que se le está vendiendo, pero que le “mola”. Ser fascista, racista y machista está de moda.

Casi sin enterarme, el ruido se diluyó entre la chavalería que solo quiere un IPhone, los personajes de medio pelo, que más pronto que tarde acabarán en la “trena” y los fascistas que son un mal inevitable. Casi sin enterarme, el vaso de tubo que albergaba un par de hielos y dos dedos de Macallan copió el párrafo, dejándome entrever que no era el mejor de los titulares el que había elegido.

El gato del vecino me observa atento, mientras le comento que me quedan 70 palabras para cerrar el artículo, que con el tiempo y sobre todo al levantarte de la silla te das cuenta de que te hiciste mayor, que las historias con final feliz, que cantaban Dani Martin, Rulo y Coque Malla no son más que letras de una canción. A él, por su expresión… se la suda.

___________________________

Pako Martí es socio de infoLibre.