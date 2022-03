Soy un votante en busca de candidato como los siete personajes de Pirandello en busca de autor. Al PSOE solo le queda la P. Busco un partido republicano que substituya la dictadura monárquica hereditarias por una democracia monárquica electiva. El art. 14, CE78, lo exige. ¿Sólo lo sé yo? Ya no hay la disculpa de empleos heredables fuente de la corrupción y la ruina del país bajo Austrias y Borbones aún actual. La Jefatura del Estado es nuestra herencia usurpada.

Pero “hablemos del Gobierno” hoy. Renunciar incluso a la indecente neutralidad con Marruecos es una tácita ayuda al agresor convertido en ayuda expresa. Además es una decisión unilateral; no un acuerdo. Perdida la ética vamos sin frenos hacia el abismo de la corrupción: la sima de los huesos de Atapuerca. Ya nos invadieron dos veces: la primera en 711 llamados por el conde D. Julián para usurpar el trono a los herederos de Witiza; y se quedaron con todo. La segunda en 1936 traídos por el General Franco para usurpar la democracia republicana con licencia para violar a las rojas como si fueran falangistas patriotas. ¿Habrá tercera vez?

La coartada es que Marruecos “garantiza la integridad territorial de España incluida Ceuta y Melilla”. ¿Acaso amenazada la integridad del resto de España? Jamás cumplió lo garantizado ¿o nunca garantizó nada, como ahora? No hay “propuesta de garantía” de autonomía a cambio de quedarse el Sahara. Es falso que sea la “base más seria, realista y creíble para la resolución del contencioso”. No caben más falsedades en menos palabras; no es “seria”, es otra “burla”; no es “realista”, es “regia”; no es “creíble”, es tan “increíble” como la garantía del referéndum nunca hecho; y no hay que ”resolver el contencioso”, hay que “devolver su tierra a sus propietarios”.

Los saharauis no califican “los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos en el marco de las Naciones Unidas para encontrar una solución mutuamente aceptable”. Son tan “serios y creíbles” como la guerra de Irak, la de Ucrania, la de Siria; ¡como todas!

Hemos caído bien bajos, la declaración del presidente del Gobierno es paralela a la nota del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rabat. “Fuentes gubernamentales dicen que España ha obtenido “garantías” de que no se repetirán “acciones unilaterales como la entrada irregular de más de 10.000 inmigrantes en Ceuta los pasados 17 y 18 de mayo” y cumplirían con una “entrada irregular de menos de 10.00 inmigrantes” en Ceuta o de cualquier número en Melilla o en las Canarias o en la península. Que no se haga la demarcación de las aguas territoriales marroquíes en aguas de Canarias; ¿no lo garantiza el derecho internacional? ¿No deberían garantizarlo los saharauis pues suya es la costa? En cuanto a que “cooperará en la gestión de los flujos migratorios en el Mediterráneo y el Atlántico” garantizar su gestión es garantizar el flujo.

Pero las “fuentes gubernamentales” dicen que “no consta en el documento, pero los marroquíes lo asumen”. ¿Creen que somos tan tontos como para creer esa mentira?; ellos sólo dicen “que aprecian altamente las posiciones positivas y los compromisos constructivos sobre la cuestión del Sáhara marroquí”; ¿ha quedado claro? Tras ello anuncia una “visita del Ministro de Exteriores para marzo antes del Ramadán y que hay una visita del presidente del Gobierno español al Reino de Marruecos será igualmente programada posteriormente”.

Miente el Sr. Albares al decir “cada país decide lo que tiene que hacer” -Marruecos se negó a dar un comunicado conjunto y España tragó– y añadir que “lo importante es si estamos de acuerdo en el espíritu” es intolerable. Los acuerdos se firman.

Y aunque “los matices entre los ministros son normales incluso en ministros monocolor” cuando añade que “hay unidad total en el seno del Gobierno en que hay que defender los intereses de los españoles en momentos tan convulsos, los de los canarios, ceutíes, melillenses, andaluces” nos asunta ¿hay que dejar eso claro?

M. Rajoy eliminó la I+D de las renovables; ojala Argelia sea un “socio fiable” y la relación estratégica “esté llamada a perdurar en el tiempo”; del gas depende la calefacción y la industria.

En la nota marroquí “los términos del mensaje de Sánchez permiten prever una hoja de ruta clara y ambiciosa con el fin de inscribir durablemente la asociación bilateral en el marco de los nuevos parámetros y bases destacados en el discurso de Mohamed VI del 20.08.2021” no hay ningún compromiso. La del presidente es una rendición sin condiciones: “Hoy iniciaremos una nueva etapa en la relación con Marruecos basada en el respeto mutuo en el cumplimiento de los acuerdos la ausencia de acciones unilaterales y loa transparencia y la relación permanente. De esta nueva etapa se desarrollará en una nueva hoja de ruta clara y ambiciosa. Todo ello para garantizar la estabilidad, la soberanía. la integridad territorial - ¿la garantía de no invadir Andalucía si apoyaos su invasión del Sahara? - y la prosperidad de nuestros dos países”; y sigue con su rendición unilateral: “reiteramos nuestra determinación para afrontar juntos los desafíos comunes, especialmente la cooperación en la gestión de los flujos migratorios en el Mediterráneo y el Atlántico”, sin contrapartida de Marruecos; “cooperar” no es igual que “afrontar juntos.”

Los Saharauis lo han visto claro; el presidente Sr. Sánchez “ha sucumbido al chantaje”.

Sigo buscando un candidato republicano para votarle. ¿Tendré que presentarme yo?

Alfonso J. Vázquez Vaamonde es socio de infoLibre