Sorteamos entradas dobles para ver a 'Placebo' en Ourense

Invitamos a las socias y los socios de infoLibre a participar en el sorteo de entradas dobles para asistir al concierto de Placebo el próximo viernes 26 de agosto en Ourense. Para participar, envía un e-mail a socios@infolibre.es con el asunto Sorteo Placebo. La fecha tope para participar es el 22 de agosto. El concierto tendrá lugar a las 22:30 horas en Ourense, Galicia. Los ganadores serán contactados por e-mail.

Los fans de la banda británica de rock alternativo tienen una última oportunidad de ver a Brian Molko y Stefan Olsdal en España en el marco de la gira internacional de presentación de su último disco Never Let Me Go. El concierto será uno de los platos fuertes de la programación musical del Xacobeo 21-22.

La apertura de puertas de Expourense tendrá lugar a las 20:00 horas. Así, a partir das 20.30, se sucederán las actuaciones de las dos bandas teloneras del concierto, las gallegas Moito! y Habitación Vudú. El directo de Placebo dará comienzo a las 22:30 horas.

Placebo, con más de 13 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, supuso un hito en el cambio de rumbo de la música británica de los 90: su antítesis del britpop sirvió de inspiración a toda una generación de músicos que siguieron su estela. Con cinco discos posicionados entre los diez mejores del Reino Unido, se ha hecho con un lugar privilegiado en la historia da música británica.

Si todavía no eres socia o socio de infoLibre, puedes apoyar un periodismo libre, sin miedo e independiente aquí. Además, disfrutarás de ventajas exclusivas, promociones, descuentos y... ¡mucho más!

¡Participa ya!