Sorteamos entradas dobles para ver 'You say tomato' en Teatro del Barrio

You say tomato nos habla de Santi, hijo renegado de una larga estirpe de orquestistas de comarcas, y Noelia, niña prodigio televisiva de los primeros noventa. Su historia de amor comenzó con un proyecto musical que supuestamente los iba a llevar a lo más alto de la escena catalana. Tras el paso de los años ese día no llega y se preguntan hacia dónde va su proyecto musical, hacia dónde su historia de amor y cuál de las dos cosas está destruyendo a la otra.

Escrita por Joan Yago con dirección de Joan María Segura Bernadas, e interpretación de Anna Moliner y Joan Negrié.

Se estrenó en 2015 en la Sala Trono, una sala de teatro de pequeño formato de Tarragona que es, a la vez, productora de la pieza. Fue uno de los éxitos de la temporada y recibió el Premio Crítica Serra d’Or, una de las distinciones con más prestigio en el ámbito cultural catalán. Posteriormente, giró por bastantes escenarios catalanes. Incluso hizo gira en Argentina, donde estuvo programada en dos teatros.

Una comedia intensa y humana donde se reflexiona sobre el sentido y el valor real del arte en el mundo y en la época en que vivimos, sobre la supervivencia de los artistas, la satisfacción y la felicidad en las relaciones de pareja. También incide en esa sensación de dejar de ser jóvenes, dejamos de tener toda la vida por delante y nos damos cuenta de que, si no hacemos algo para evitarlo, nuestra vida será así hasta los últimos días.

