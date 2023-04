El 18 por ciento de la población está en riesgo de mala salud mental y el 5,8 por ciento padece ansiedad crónica

Según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Sin embargo, hablar de trastornos mentales ha sido un tabú recurrente en nuestra sociedad a lo largo de la historia. Una realidad que la pandemia de la Covid-19 puso en la palestra sin contemplaciones haciéndola saltar al discurso político y cultural y evidenciando la vulnerabilidad de ciertos colectivos ante ello. Hasta el punto de haberse convertido en una de las cuestiones que más preocupan a los gobiernos y a los organismos internacionales. No en vano, de acuerdo a datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), aproximadamente la mitad de la población experimenta algún problema de salud mental durante su existencia. Dice la OMS que una de cada cuatro personas tiene o tendrá algún trastorno mental a lo largo de su vida.

En nuestro país, una de cada 10 están diagnosticadas con un desorden de este tipo. Según revela el informe de estado de situación de la salud mental en España de IDIS, el 18% de la población está en riesgo de mala salud mental, el 5,8% padece ansiedad crónica, el 5,3% depresión y el 32% de la población tiene un empeoramiento de salud mental con respecto a antes. Así lo explicaron diferentes expertos durante el encuentro ‘Cuidado de la salud mental’ organizado este lunes por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS). Un foro en el que debatieron sobre cuestiones como la estigmatización de los trastornos mentales así como las diferencias de género o edad en ellos, la calidad asistencial o la inversión en Sanidad.

Es evidente además que el sistema está saturado. Los profesionales llevan mucho advirtiendo de que la red de atención pública no da abasto. Hablan de largas listas de espera para obtener las primeras consultas en el sistema público. Meses de demora para conseguir terapia, unas sesiones que rondan la media hora de duración y que se resuelven en visitas al especialista con una periodicidad media de más de mes y medio entre ellas. En la red pública española hay seis psicólogos clínicos por 100.000 habitantes, tres veces menos que la media europea, y 11 psiquiatras por cada 100.000 personas, casi cinco veces menos que en Suiza (52) y la mitad que en Francia (23) o Alemania (27). Mientras, las tasas de suicidio y los problemas de salud mental siguen aumentando.

Lo cierto es que tampoco es nada nuevo. Tal y como explicó Celso Arango, director del Instituto de Salud Mental y Psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón de Madrid presente en ese encuentro de ‘IDIálogS’, pese a que la cifra es ahora un poco mayor “las listas de espera en salud mental y las personas con trastornos no tratados ya existían antes de la pandemia” sólo que ahora “se está visualizando más porque la salud mental está menos estigmatizada”.

Durante su intervención en la jornada –presentada por Juan Abarca Cidón, presidente de la Fundación IDIS, y moderada por Marta Villanueva Fernández, su directora general–, María Tajes, Jefa de servicio de Salud Mental del Servicio Gallego de Salud (SERGAS), habló sobre el Plan de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud (SNS) asegurando que supone “una oportunidad excelente de poner en común necesidades, proyectos e ideas para la mejora de la atención a la salud mental de la ciudadanía”. Destacado entre otras líneas de actuación la puesta en marcha del teléfono 024, la línea de atención a la conducta suicida –la OMS informa de que los suicidios representan más de una de cada 100 muertes, siendo el 58% de las mismas antes de los 50 años de edad–; el mayor foco sobre la atención a trastornos por abuso de sustancias, trastornos de soledad no deseada o la posibilidad de que las Comunidades Autónomas estén desarrollando “proyectos propios alineados en lo que tiene que ver con la promoción del cuidado y humanización de las unidades asistenciales, con mejora de los espacios”.

Al respecto del plan estratégico 2022-2026 del SNS, Arango insistió también sobre la necesidad de una “mayor inversión” considerando que “con 100 millones de euros va a ser imposible alcanzar esos retos” fijados. El psiquiatra recalcó que “si no invertimos en sanidad no estaremos preparados para cuando las cosas vengan mal dadas”, no siendo “capaces de dar las respuestas que tendríamos que haber dado”. Arango considera que el aumento del interés de la sociedad en general y de los políticos en particular podría servir “para movilizar una buena inversión y cartera de servicios para atender las necesidades de la salud mental de la población”.

En esa necesidad de una financiación adecuada también coincidió el doctor Josep Pifarré. Con el fin de no ser alarmistas, durante su intervención, el director asistencial de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios (OHSJD) puso el foco en la importancia de diferenciar entre los trastornos de salud mental y los problemas diarios: “Hay que distinguir entre aquello que es un trastorno [aquello que te impide funcionar, que te limita para desarrollar aspectos laborales o sociales] de lo que es malestar general, cuestiones de la vida cotidiana”. Para ello es de vital importancia sensibilizar a la sociedad y educarla para detectar estos problemas de salud mental.

“Los trastornos mentales, como los problemas oncológicos o los cardiovasculares, se pueden prevenir”, recordó Arango, “para ello lo que tenemos que hacer es reducir los factores de riesgo”. Hay que realizar un abordaje “integral y transversal” fundamentado en la prevención y tener muy en cuenta el problema de la cronicidad. “La mayor parte delas personas con trastorno mental son adultas pero la irrupción de los primeros síntomas suceden en etapas muy tempranas de la vida, antes de los 24 años”.

Debemos ser conscientes de cómo estos trastornos están modelando nuestra sociedad. Datos como que afectan en mayor medida a la población infantojuvenil y a las mujeres –el informe de IDIS arroja que el 67% de los casos son en mujeres–. Desde su experiencia en el servicio gallego, Tajes indicó que “algo más del 60% de la actividad tiene que ver con solicitudes de atención que parten de mujeres” por lo que recalcó la necesidad de “prestar atención a la mujer que se encuentra en una situación de gran vulnerabilidad tanto a nivel biológico, hormonal, como también social y de roles”.

En cuanto a la afectación sobre los más jóvenes las cifras son preocupantes. Según la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría, en 15 servicios de urgencias pediátricas, los diagnósticos relacionados con los trastornos mentales en Urgencias Pediátricas se han incrementado un 10%. La intoxicación no accidental por fármacos (122%), el suicidio o intento de suicidio o ideación autolítica (56%), el trastorno de conducta alimentaria (40%), la depresión (19%), y la crisis de agresividad (10%) son los problemas que más se incrementaron en los últimos tiempos.

Destacados de cifras

- La Encuesta de Salud Europea de 2019 (EHIS) estima que el 7,2% de la población europea padecía depresión crónica, siendo Islandia el país con una mayor prevalencia (15,6% de la población), seguido de Portugal (12,2%). España con un 5,7%, se encuentra ligeramente por debajo de la media.

- La tasa de suicidios en países europeos se encuentra en 11,4 por cada 100.000 habitantes. Lituania, con una tasa de 22,2 suicidios cada 100.000 habitantes es el país con la mayor tasa, mientras que España, con una tasa de 7,1/ 100.000 habitantes, se encuentra muy por debajo de la media europea.

- Según los datos ofrecidos por la OCDE, el país con una mayor prevalencia de ansiedad/ síntomas de ansiedad pre-COVID-19 fue Reino Unido y de depresión/ síntomas de depresión, Suecia. Estos mismos países presentaron en 2020 un incremento de más del doble del valor prepandemia. En España (entre marzo-abril 2020) se registró una prevalencia de ansiedad o síntomas de ansiedad del 22%, mientras que la media de la OCDE15 se situaba en 25%.