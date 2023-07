Tres empresas españolas ganan el reto global de innovación en Inteligencia Artificial ‘Santander X’

Banco Santander ha cerrado la séptima edición de Santander X, la iniciativa global de emprendimiento lanzada por la entidad en 2017. En esta ocasión, y en colaboración con Microsoft y Oxentia Foundation, el reto se ha centrado en la búsqueda de soluciones innovadoras en el ámbito de la Inteligencia Artificial que generen un impacto positivo y ayuden a la sociedad a hacer frente a los desafíos que tiene por delante. En Santander X Global Challenge | The AI Revolution han participado 540 startups y scaleups de once países y de los seis ganadores que se conocieron el mes pasado, tres son españoles. La ceremonia se celebró en Silicon Valley (San Francisco, Estados Unidos), cuna del desarrollo tecnológico y la innovación.

Dentro de la categoría de startups, se ha alzado con uno de los premios la empresa española Dive Medical, que ofrece una solución universal de exámenes exhaustivos de la función visual para evaluar a niños con problemas neurológicos. Junto a ella, han sido galardonadas la mexicana BioGrip, que desarrolla un sistema biónico inteligente que permite crear miembros artificiales y dispositivos de rehabilitación impulsados por AI & IoT; y la británica Heartfelt Technologies, con una solución de tele monitorización sin contacto y automática para pacientes con insuficiencia cardíaca.

Entre las tres scaleups ganadoras han destacado otras dos empresas españolas: Orquest, una solución que impulsa al máximo la rentabilidad del negocio con la automatización y la planificación óptima de empleados; y Legit Health, que mejora la tasa correcta de diagnósticos médicos y facilita la recogida de datos clínicos objetivos, precisos y fiables a través de una aplicación fácil de usar. La estadounidense Splight, cuyo desarrollo con IA permite a los usuarios capturar, monetizar y utilizar la energía generada, completa la terna.

El jurado también ha entregado una mención de honor a la scaleup portuguesa Smartex Europe, por su propuesta para el diagnóstico de tejidos durante el proceso de fabricación para reducir residuos y aumentar márgenes.

Los seis proyectos ganadores recibirán un total de 120.000 euros en premios (10.000 para cada startup y 30.000 para cada scaleup) y acceso a Santander X 100, la comunidad global de proyectos emprendedores más destacados del banco. Además, los ganadores tendrán acceso a las API de Open AI de Microsoft tras la aprobación de la compañía, así como la oportunidad de presentar sus proyectos a M12, el Venture Capital de la tecnológica.

Para Diego Calascibetta, director global de Emprendimiento y Open Innovation de Santander Universidades, “los premios en metálico, pero sobre todo los recursos y la visibilidad que los ganadores van a recibir, esperamos que sea, más allá de un valor para su crecimiento, el comienzo de una relación muy fructífera con Santander”. Calascibetta destaca también la colaboración con Microsoft para este reto, que “ofrece a los emprendedores una oportunidad de presentar sus proyectos y compartir ideas, visión y talento con, posiblemente, los profesionales más cualificados del mundo en materia de inteligencia artificial”

La Inteligencia Artificial está permitiendo el desarrollo de una nueva generación de productos y servicios más personalizados y adaptados a las necesidades de las personas y las empresas. En el caso del sector bancario, por ejemplo, la IA se puede utilizar para muchos aspectos, como mejorar la atención al cliente, optimizar los procesos de aprobación de créditos o prevenir la morosidad, entre otras aplicaciones. También está reforzando la seguridad de las operaciones, ya que permite identificar algunos hábitos de consumo de los usuarios, y, ante cualquier anomalía o transacción sospechosa, tomar medidas automáticamente. Por ejemplo, prevenir delitos de suplantación de identidades con las tarjetas o identificar actividades fraudulentas como el blanqueo de capitales, al analizar y contrastar diferentes fuentes de información.

Una red para compartir ideas y conocimientos

La plataforma Santander X fue creada en 2017 con el objetivo de ofrecer una red de colaboración en la que universidades y emprendedores de todo el mundo pudieran compartir ideas y conocimientos e incluso atraer inversión. “Santander X aspira ser el punto de conexión de todos los emprendedores, será el mayor ecosistema global de emprendimiento universitario y abrirá puertas al talento para construir un mundo mejor para todos”, señaló la presidenta de la entidad, Ana Botín, durante la inauguración de la plataforma en Ciudad de México.

Desde entonces, se han convocados siete desafíos globales, todos ellos relacionados con la innovación en temas de plena actualidad. Así, además del último reto de IA, los anteriores se han centrado en la protección del medioambiente y la lucha contra el cambio climático ( Environmental Challenge); la actualización tecnológica y digital de las pymes (Helping Businesses Prosper); la búsqueda de soluciones para impulsar la inclusión financiera y garantizar el acceso a productos y servicios bancarios a toda la sociedad (Finance for All); cómo mejorar la privacidad y la seguridad de los usuarios de tecnología blockchain (Blockchain and Beyond); la sostenibilidad del sector automovilístico con el objetivo de llegar a cero emisiones netas en 2030 (Santander X Global Challenge | Countdown to Zero); y el uso de la tecnología para innovar en el sector de la alimentación (Food for the Future).

Banco Santander mantiene un firme compromiso con el progreso y el crecimiento inclusivo y sostenible con una apuesta pionera y consolidada por la educación, la empleabilidad y el emprendimiento, que desarrolla desde hace más de 26 años y le distingue del resto de entidades financieras del mundo. La entidad ha destinado más de 2.200 millones de euros y ha apoyado a más de un millón de estudiantes, profesionales y pymes a través de acuerdos con más de 1.300 universidades.