Ciencia-ficción

El pasado 1 de julio, algunas (y probablemente algunos) nos llevamos una sorpresa, primero, y una alegría después, al conocer la nueva programación del Centro Dramático Nacional: por primera vez en su historia, en la temporada 2026/2027 se podrán ver más trabajos escritos y dirigidos por mujeres, tanto en sus salas grandes como en las pequeñas.

En las temporadas anteriores, el número de creadores y creadoras programadas había sido bastante similar, pero con una distinción: las mujeres mostraban sus trabajos mayoritariamente en las salas pequeñas de la institución.

Y esto, además de simbólico, es muy importante por varias razones que están relacionadas con la manera de medir las cosas que tenemos dentro de este capitalismo atroz: el dinero.

Por primera vez, van a ser más las mujeres que presenten sus obras en las salas grandes del Teatro María Guerrero y del Teatro Valle-Inclán

La diferencia presupuestaria de las salas pequeñas con las salas grandes es monumental, y, por tanto, las posibilidades creativas y de equipo (sí, a nosotras también nos gusta trabajar con dinero) son diferentes si te programan en una de las salas pequeñas.

Los patios de butacas tienen un aforo casi cinco veces superior en las salas grandes, así que el público que puede acceder a los espectáculos que se programan en las salas pequeñas es menor. Y, por tanto, los derechos de autora, también.

Y en las cuestiones relacionadas con la publicidad, el marketing y la comunicación también hay una brecha, aunque no podemos saber cuál es la diferencia porcentual exacta. En el Portal de Transparencia no aparece desglosado individualmente el gasto que se dedica a los espectáculos de gran formato frente a los pequeños.

Hay un exceso de hombres por todas partes; por supuesto, también, en sus direcciones artísticas

Pero, como decía, por primera vez van a ser más las mujeres que presenten sus obras en las salas grandes del Teatro María Guerrero y del Teatro Valle-Inclán.

Es increíble que sea 2026 y que todavía estemos así en los espacios públicos (la historia sí que es otra en las imprescindibles, resistentes y queridas salas alternativas).

Celebro que por fin el centro de creación y exhibición cuyo presupuesto procede de los impuestos que pagamos todos y todas haya roto la norma. Y que lo haya hecho, además, abriéndose a la periferia, diría, más que nunca.

Pero queda tanto, queda tanto por hacer.

Solo hay que echar un vistazo a las programaciones públicas de los teatros de todo el Estado. Hay un exceso de hombres por todas partes; por supuesto, también, en sus direcciones artísticas.

¿Cómo es posible que ocurra esto en uno de los países más avanzados del mundo en políticas de igualdad?

Porque no hay mujeres (a la altura), dirán.

Hace ya casi 20 años que impartí clases de teatro en la Universidad Carlos III de Madrid. Y, por entonces, en los talleres de teatro (por los que pasaron hombres y, sobre todo, mujeres que hoy son profesionales de las artes escénicas de reconocido prestigio) ya había más alumnas que alumnos en el aula. Ocurría y ocurre igual en las escuelas de arte dramático (las públicas y las privadas), másteres de gestión cultural, módulos y escuelas de tecnologías del espectáculo... Sin embargo, miramos a nuestro alrededor y sigue siendo todo, perdónenme la expresión, un campo de nabos.

Lo que vemos desde fuera es que los hombres siguen manteniendo privilegios, como si la cuarta ola feminista no hubiera servido, en las cuestiones de poder, para nada más que transformar algunas políticas, puramente estéticas.

Cuando entramos dentro del teatro, vemos que continúan los privilegios también.

Hay brechas enormes y de todo tipo, desde el sueldo a los uniformes, pasando por las jerarquías de poder, en, por ejemplo, los equipos técnicos.

Sastrería, maquillaje, peluquería y regiduría siguen siendo profesiones feminizadas; mientras que iluminación, sonido o audiovisuales siguen estando masculinizadas.

Así ha sido históricamente y la transformación es lenta.

Para romper la discriminación salarial de género (porque desde siempre se ha considerado que las profesiones que realizaban las mujeres tenían menor valor en las artes escénicas y en la vida en general), las mujeres han tenido que poner el cuerpo y sumar a las horas de trabajo la lucha sindical.

La ley de Igualdad Retributiva se aprobó en 2020 y entró en vigor el 14 de abril de 2021, pero, a día de hoy, más de cinco años después, todavía no se han equiparado las retribuciones complementarias de las trabajadoras de las secciones feminizadas, que cobran entre 63 y 110 euros menos que sus compañeros de las secciones masculinizadas.

Si esto ocurre en los teatros públicos dependientes del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, ¿qué estará pasando, por ejemplo, en los privados? ¿Cuánto vamos a tener que esperar para que la igualdad sea real?

Estamos agotadas. De pelear, de reclamar, de estudiar más para que cuando se nos cuestiona vayan por delante el rigor y los conocimientos.

Estamos exhaustas por poner el cuerpo, la cartera y la cabeza.

Miro a mi alrededor, hablo con mis amigas, con muchas compañeras.

Y solo veo yeguas exhaustas.

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Celebro la igualdad en las programaciones (las pocas veces que las hay) y también cuando entro a trabajar en un teatro y me encuentro con equipos mixtos.

En 2026, esto debería de ser ya ciencia-ficción, pero es el pan nuestro de cada día.

Y, de verdad, estamos hartas.