infoLibre celebra la segunda edición de 'Visibles', una jornada de cultura, reflexión y arte en torno a la igualdad

Tras el éxito de su primera edición en 2024, infoLibre celebra la segunda edición de Visibles, un encuentro que combina reflexión, debate y creación artística en torno al papel de las mujeres en diferentes ámbitos de la sociedad.

Con el apoyo de la Fundación “la Caixa”, Aena, Telefónica, Paradores y Estrella Damm, Visibles 2025 se consolida como una cita de referencia en la agenda cultural de otoño, concebida como una experiencia viva que une palabra, emoción y creación colectiva para reivindicar la igualdad desde la cultura.

El evento comenzará a las 17:00 horas con la apertura de los espacios expositivos de La Cristalería. El público podrá recorrer una muestra de arte y fotografía con obras de Desi Civera, Lucía Astuy, María Gallego, Davi Kabaro, Paula Dornan y Unpatrus (Patricia de Norverto), algunas concebidas expresamente para esta edición. Además, se presentará una selección de portadas de TintaLibre, la revista mensual de infoLibre, y un espacio participativo titulado “Titulares que inspiran cambio: Igualdad 2026”, una pizarra abierta en la que las personas asistentes podrán escribir los titulares que desearían leer el próximo año sobre avances en igualdad.

La bienvenida institucional correrá a cargo de Virginia P. Alonso, directora de infoLibre, seguida del discurso inaugural de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que abrirá oficialmente la jornada. A partir de entonces, la programación girará en torno a cuatro mesas de diálogo que abordarán distintas formas de visibilizar el liderazgo y la presencia de las mujeres.

La primera mesa, titulada “Mujeres que transforman lo rural”, reunirá a Teresa López, presidenta de FADEMUR; Eva Legaza, directora del Parador de Ávila; y Cristina Moreno, recepcionista del Parador de Gredos. Moderadas por Sabela Rodríguez, debatirán sobre el papel de las mujeres como motor de empleo, sostenibilidad e igualdad en el entorno rural.

A continuación, la conversación “Mujeres visibles en profesiones masculinizadas: abriendo caminos” explorará la presencia femenina en sectores estratégicos tradicionalmente dominados por hombres. Participarán Isabel Mendiguchía, directora del aeropuerto de Son Bonet (Mallorca); Ester Tejedor, directora de Operaciones de Ciberseguridad en Telefónica Tech; y Virginia Barcones Sanz, directora general de Protección Civil y Emergencias. La mesa será moderada por la subdirectora de infoLibre Marta Jaenes, que también conducirá el siguiente encuentro, “Visibles en el arte”, en el que las artistas participantes compartirán con el público el proceso creativo y las ideas que inspiran sus obras.

El bloque de debates concluirá con una de las conversaciones más esperadas: “Romper el relato: mujeres en el periodismo”, protagonizada por la periodista y escritora Cristina Fallarás y la directora de infoLibre, Virginia P. Alonso. Ambas dialogarán sobre los desafíos y consecuencias de la visibilidad pública de las mujeres en los medios de comunicación, y el encuentro finalizará con un turno de preguntas abierto al público.

Como cierre, la directora general de infoLibre Marta Gesto conducirá la despedida y los agradecimientos antes de dar paso al monólogo final de la actriz y humorista Esther Gimeno, que pondrá el broche de oro a la jornada reivindicando la igualdad desde la risa y la libertad, en un ambiente distendido acompañado de una cerveza cortesía de Estrella Damm.

La cita tendrá lugar el jueves 23 de octubre, de 17:00 a 21:00 horas, en el espacio cultural La Cristalería (Calle Sandoval, 3, Madrid), y a partir de las 17:30 horas podrá seguirse también por streaming a través de YouTube y X, con el hashtag #VisiblesinfoLibre.

Con esta segunda edición, infoLibre reafirma su compromiso con la cultura, la igualdad y la visibilidad de las mujeres, impulsando un espacio donde las artes, las ideas y el periodismo se entrelazan para seguir transformando la conversación pública en torno a la igualdad.