Intermitencias

Josep M. Rodríguez

Libros Canto y Cuento (2021)

La poesía de Josep M. Rodríguez (Suria, Barcelona, 1975) es un ejercicio de equilibrios sobre la cuerda floja. Riesgo y control, fuerza y levedad, emoción y altura, definen Intermitencias, un volumen que reúne, en selección de José Mateos, cuarenta y ocho poemas de sus seis libros publicados hasta la fecha, incluidos cuatro inéditos.

Se acierta desde el título como intento de delimitar una estética a la que es difícil analizar sin emplear un concepto y su contrario. El propio poema que da nombre al volumen es epítome de una voz hecha de discontinuidades calculadas, de interrupciones y reactivaciones sucesivas: la dicción fragmentaria y elíptica, en la que todo está, sin embargo, perfectamente hilado; los escenarios reales y los vuelcos simbólicos; la indagación introspectiva y la capacidad de contemplación de las superficies exteriores; los nudos sentimentales y los destellos metafísicos. Esta singularidad de la voz de Rodríguez, que no necesita aparentar vanguardismo para ser innovadora, y que no se atiene de manera pacata a una tradición sino que se hace clásica (en el mejor sentido de la palabra) haciendo suyas múltiples tradiciones, es lo que ha hecho de su poesía una de las más reconocibles y destacadas del panorama actual.

La disposición de la antología, que respeta la cronología aunque sin indicar la procedencia de los poemas, parece instarnos a leerla como un libro exento, lo cual resalta otra de las cualidades de la poesía de Rodríguez: su coherencia. En casi veinticinco años de trayectoria, desde su inicial Las deudas del viajero (1998) hasta los textos inéditos que aquí se presentan, no se aprecia apenas evolución, sino, en todo caso, modulaciones de una mirada propia que no deja de buscar nuevas herramientas para describir un mismo mundo, un espacio que se amplía en círculos concéntricos.

El centro de ese mundo es, en primer lugar, el yo, sus accidentes y galerías, sus luces y oscuridades. De ahí títulos analógicos como La caja negra (2004), Raíz (2008), o el más explícito Arquitectura yo (2012), en los que la identidad es sometida a un proceso de construcción y derribo como estrategia paradójica de autoconocimiento. En ese proceso tienen relevancia dos formas de observar el tiempo: por un lado, a través del instante que es iluminación o satori, salvación del flujo temporal ("Sólo tengo interés por el instante. / El resto es erosión / o me erosiona"); por otro lado, mediante el recuerdo como documento incompleto, móvil y ambiguo, pero a la vez genuino, de las heridas de la existencia: "Recordar: / ser la araña / que se alimenta de su propia tela", se afirma en su último libro, Sangre seca (2017), entrega especialmente dedicada a desentrañar qué es eso que llamamos memoria. El autorretrato incluye, por su lucidez y profundidad, al lector.

En segundo lugar, la obra de Josep M. Rodríguez no se entiende sin el uso de la imagen lírica que, según confiesa el propio autor en una poética, no es sino "el corazón de mis poemas". Una imagen no surrealista ni irracionalista (que con frecuencia inventan aunque rara vez descubren), sino más bien en la constelación de Pound o Huidobro, los cuales vieron que para crear algo nuevo hay que contar con materiales antiguos, que sólo en la conexión con lo originario se roza lo original. Imágenes, por ello, imprevisibles pero verdaderas. Así, nuestros huesos pueden ser "una lápida / por los muertos que escondo en mi interior"; así, aprendemos que "la realidad depende de uno mismo: // las rocas envejecen / y la luna / parece decorada / con baldosas mugrientas"; así, en el silencio llegamos a "escuchar el corazón de un ángel".

En resumen, Intermitencias nos invita a (re)descubrir, en una amplia y atinada selección, una poesía excepcional por su talento para decir lo que somos a través de una voz única, sorprendente y honda. Poesía más que necesaria. Imprescindible.

Juan Manuel Romero es poeta. Su último libro es 'Contra el rey' (Hiperión, 2020).