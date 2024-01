"Nos conecta con algo muy propio y a la vez universal", un viaje por las etapas de la vida a través de poesía

Canción del pirata, de José de Espronceda, a los doce; Adolescencia, de Vicente Aleixandre, a los trece; Eres, de Sylvia Plath, a los catorce. Segundo recuerdo, de Rafael Alberti, a los 23; Con las manos, de Gata Cattana, a los 25; Revelaciones, de Alejandra Pizarnik, a los 27; Encargo, de Julio Cortázar, a los 31 años. ¿La vida?, de Marcos Ana, a los 43; Preguntas a un lector futuro, de Luis García Montero, a los 47; Quiero creer que estoy volviendo, de Mario Benedetti, a los 50; Nunca es tarde, de Benjamín Prado, a los 66. Con esta selección ya hemos abarcado medio siglo y una colección de poemas perfectamente definitivos para cualquier vida.

Pero, ¿qué es la vida? Muchos han intentado contestar a esta pregunta mediante la ciencia, la filosofía o el arte. Sin embargo, solo los poetas han logrado acercarse a las mejores respuestas en pocas palabras: Calderón de la Barca nos diría que "la vida es sueño", Neruda que "la vida huele a mar y a menta", y Rosalía de Castro que "no hay vida sin amor". En los poemas están las respuestas que no sabemos que buscamos a preguntas que nos rondan pero en tantas ocasiones no nos formulamos. La poesía forma parte de nosotros, aunque a menudo no sepamos verla. Nos ayuda a comprender la relación entre este mundo, el real —tangible e imperfecto—, y la lírica, un género que traduce aquello que no alcanzamos a divisar con los ojos.

Pero, ¿qué es la poesía? "Me encantaría saber la definición exacta, si bien para mí es algo que me impulsa, me moviliza y me conmueve, y solo por ello sigo escribiendo, leyendo y haciendo libros", responde a infoLibre la artista, actriz, psicóloga y poeta Alejandra Martínez de Miguel (Madrid, 1994), quien aún extiende su reflexión: "En cualquier caso, la poesía tiene algo, y es que como cualquier otro arte, nos conecta con algo muy propio y a la vez muy universal. Por eso cada cual tiene su definición al respecto y qué belleza que así sea".

Tras publicar los poemarios Báilatelo sola (2019) y Al cuerpo de una mujer (2023), continúa Martínez de Miguel tirando del hilo, encadenando versos en una búsqueda personal constante que le lleva a proponernos Una poesía para cada año de tu vida (Temas de hoy). Una antología de lo más variopinta, un viaje por las distintas etapas de la vida a través de poesía de, además de los ya mencionados, Sara Búho, Marta Sanz, Berta García Faet, Ángelo Nestore, Emily Dickinson, Alfonsina Storni, Lope de Vega, Jaime Gil de Biedma o Federico García Lorca.

De esta manera, a través de poemas seleccionados cuidadosamente, la autora traza un recorrido poético por los textos que mejor conectan con cada etapa de nuestra existencia a través de su mirada contemporánea. Y, al mismo tiempo, se sirve de voces que adora y admira para contagiarnos su amor por la poesía y mostrarnos cuánto puede ofrecernos a medida que cumplimos años. Desde los seis, que es cuando ya más o menos empezamos a leer con cierta solvencia, hasta los noventa, que es cuando la visión ya flaquea, una antología poética dividida en seis capítulos por rangos de edades acompañados por reflexiones a modo de ensayo relacionadas con lo poético. "Es una antología pero también una invitación a la lectura y a conocer diferentes formas de acercarse a la poesía", apostilla.

Quizás puede parecer que seis años es demasiado pronto para un acercamiento fructífero a la poesía, pero no es menos cierto que en la concatenación de rimas hay una musicalidad que los niños perciben con temprana naturalidad. Por eso, aunque tradicionalmente se piense más en géneros como la novela o los cuentos, la poesía permite un contacto iniciático de lo más lúdico. "Cuando me acerqué a las bibliotecas a ver poemarios infantiles disfruté mucho viendo esas nuevas formas con ilustraciones o rompiendo el esquema tradicional, que son mucho más atractivas para empezar a leer. Una invitación para acercarte de otra manera", admite la autora, incapaz, eso sí, de señalar una edad o una etapa vital especialmente permeable para enamorarse de este tipo de composiciones.

"No tengo ni idea de si hay un click a una determinada edad", reconoce, planteando que más bien tiene que ver con los "referentes" y el "contexto" de cada cual, pues depende "de las personas que tengamos alrededor, de las cosas a las que lleguemos leyendo o por redes sociales". Cierto recelo, por supuesto, está también ahí, seguramente atornillado a lo largo de generaciones que ven en la poesía algo elitista o ajeno por un desinteresado distanciamiento.

Algo que está relacionado con "la imagen mental de lo que es lo poético" y que ella personalmente constata cuando va a colegios o institutos a dar talleres o recitales y ve las caras de los alumnos al escuchar la palabra fatídica: poesía. "Al principio para ellos es como una pesadilla, pero de repente acaba lo que yo hago y me dicen que lo mío sí les gusta", relata, aclarando que en realidad no hay nada suyo, "sino un gran abanico de posibilidades". "Lo que pasa es que desde el colegio, o en determinadas librerías o bibliotecas, cuando accedes al estante de la poesía te aburre. Yo leo a Antonio Machado apasionada pero cuando le leía en el colegio me aburría. Son etapas y he necesitado leer otras muchas cosas para haber llegado hasta aquí", destaca.

A su juicio, "la poesía sí interesa a los jóvenes", pero insiste en que depende mucho de tu contexto y de la cercanía que tengas, más aún en estos tiempos en los que todos vivimos en una "sobre estimulación de muchas cosas y una oferta cultural enorme". "Sí que les interesa y cada vez hay más jóvenes acercándose a la poesía, escribiendo poesía y rompiendo esta cosa como de cerrada, de que lo poético es algo elitista o pesado, cuando en realidad pueden acceder desde diferentes sitios", defiende.

En su caso particular, el cambio se produjo en 2º de Bachillerato, cuando gracias a una profesora empezaron a leer más a Lorca en clase, primero a través de sus obras de teatro, desde las que ella hizo el salto a la poesía. "Me entusiasmé y me enamoré", rememora, señalando como otro hito en su vida poética el descubrimiento del Poetry Slam, un torneo poético en el que los participantes se enfrentan en tiempo real mediante recitales breves, de pocos minutos, a un público que actúa como jurado mediante votaciones: "De repente estaba en el Bar El Intruso de Madrid viendo recitar a doce personas totalmente diferentes y fue como 'ah, pero que esto también es poesía'". Y tanto le gustó que fue subcampeona de Poetry Slam España en 2018 y tercera en la copa del Mundo de Slam.

Otra forma de entrar en la poesía desde el primer momento con una mirada abierta, sin compartimentos estancos ni línea en el horizonte. Una actitud que se refleja en Una poesía para cada año de tu vida, una antología que es como es después de haber leído seis poemarios al día durante tres meses, pero que sería diferente si volviera a comenzar ahora de nuevo el proceso. Tal es la magia de las palabras, de un elenco que incluye también a Paloma Chen, Elisa Levi, Rosa Berbel —"mujeres de mi edad que ahora mismo están publicando sus segundos y terceros libros", indica—, Gloria Fuertes, José Hierro, Miguel Hernández o Antonio Gala.

"Una persona de setenta años puede sentir que el poema escogido de Carmen Conde le atraviesa o que no le resuena nada. Y eso es así porque al final es una invitación. Y elegir ha sido una mezcla de intuición y juego", apunta Alejandra Martínez de Miguel, quien ya piensa en futuros proyectos poéticos mientras se prepara para las dos últimas funciones este mes en el Teatro del Barrio de su espectáculo Al cuerpo de una mujer, con el que lleva a las tablas y a otro nivel los textos de su segundo poemario. "El Teatro del Barrio es mi casa poética, empecé ahí recitando quince minutos hace un montón de tiempo en un show y ahora estoy con mi propio espectáculo poético. Y hay mucha gente que sale diciendo 'es la primera vez que escucho esto en alto'", concluye.