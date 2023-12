"Parezco conflictiva y no me contratan": Rocío Saiz declara contra el policía que le obligó a taparse el pecho

La cantante y actriz Rocío Saiz ha declarado este jueves por videoconferencia desde la Audiencia Provincial de Madrid como parte de las diligencias previas de la investigación abierta en junio por la Fiscalía de Murcia para determinar qué ocurrió exactamente durante su actuación en el último Orgullo de la ciudad. Una fiesta que se celebraba con normalidad hasta que Saiz, como venía haciendo en otras muchas actuaciones, se quitó la camiseta y mostró sus pechos, ante lo cual le obligó a taparse un policía local al que se le podrían imputar delitos de abuso de poder, coacciones o actuar contra los derechos fundamentales.

"He declarado esta vez y las que me van a tocar, me parece. Yo tengo mis dudas todo el rato, porque evidentemente es enfrentarte a un policía, y sobre todo porque ese señor tendrá una vida y a mí no me gusta tener que estar en esta situación. A veces dudas de ti, al final somos todas personas", admite a infoLibre tras su declaración la artista, reconociendo a su vez que sus abogados la van ayudando a seguir adelante en un proceso que, en última instancia, es "para mejorar el mundo, hacer que vivamos en un sitio más seguro, nadie se pueda extralimitar de sus funciones y no tengamos que seguir aguantando violencia porque sí".

"Mis abogados me convencen, pero es verdad que para mí es un trago muy desagradable. Y ya se lo he dejado claro al fiscal, a mí esto me ha traído problemas emocionales, psicológicos y también económicos, porque ahora parezco una artista conflictiva y no se quieren mojar los ayuntamientos. El año pasado tenía veinte fechas y muchos Orgullos y ahora mismo no tengo ninguna. Algo que no es solo porque haya pasado esto, sino porque en las ciudades donde gobiernan PP y Vox no esperes que organicen un Orgullo. La gente no se está dando cuenta de lo que está pasando, la gente está dormida, pero esta es una lucha conjunta, ya no solo me están cancelando a mí, están cancelando a los machos sin camiseta, como hemos visto en Quintanar de la Orden. El problema es que vamos a empezar a normalizar esto como normalizamos el patriarcado y ya lo tenemos encima".

Luego tiene que salir el juicio así que será un tiempo agradable 🙁 — Rocio Saiz (@rocio__saiz) 20 de diciembre de 2023

Es por esto que Saiz lamenta que "todos los casos de censura pasan en realidad sin pena ni gloria", al tiempo que asume que el suyo ha acabado en la Fiscalía de Murcia por haber sido tan público y mediático. Una investigación en marcha, a la espera de saber si se decide que haya juicio o no, que ha contado este jueves con su declaración después de la de otros testigos, de los que ella solo tiene constancia de la organizadora del evento.

Mientras llega ese juicio, no queda otra que esperar para saber si la Fiscalía de Murcia decide ir como acusación conjunta con la artista o, por el contrario, "sorprendentemente para todos", según sus propias palabras, decide que no hay delito. "Si el fiscal decide que este hombre no incurrió en ningún delito, nuestra denuncia va a seguir hacia delante", anticipa Saiz, en cualquier caso, reiterando: "Han tomado declaración a varios testigos, que insisto, de mi parte, solo ha habido una persona, y yo no sé a quien habrán preguntado de las otras partes. Algo que también me llama la atención, porque no ha declarado mi banda ni mi tour mánager y dicen que con esto les basta. Tienen que decidir si consideran que este señor se extralimitó en sus funciones o no. Una decisión y, sinceramente, me sorprendería mucho que fuera contraria a la nuestra, porque sería darle la razón al policía. Pero puede pasar".

La Policía Local de Murcia pidió disculpas

De hecho, la Policía Local de Murcia pidió disculpas tres días después de lo ocurrido durante el concierto y también abrió expediente interno para investigar la actuación del agente. Afirmó, incluso, que la intervención del policía no obedeció a "ninguna instrucción política", que éste en todo momento "actuó por su cuenta" y que el Cuerpo está "muy sensibilizado" con el colectivo LGTBI.

Llegados a este punto, Saiz confiesa que todo este proceso le está resultado "muy agotador y pesado", a pesar de lo cual, conviviendo con sus dudas, tiene la intención de seguir adelante: "Yo no voy a conseguir echar esto atrás, no voy a conseguir que me contraten más y que no piensen que soy una persona conflictiva, pero intentaré que este señor no esté en la calle porque tiene otras dos causas abiertas, incluso a otra persona le pegó una paliza, y es una persona se supone debe cuidar de nosotros. Si yo he hecho mal mi trabajo, tendré que pensarlo, pero hasta donde yo sé no he cometido ningún delito. Al final, me quedaré sin trabajo pero habré ganado un juicio".

He tenido pesadillas en las que, por ejemplo, me pasaba cualquier cosa, me atracaban, y me reconocía un policía que me decía que era la que había denunciado al compañero de Murcia Rocío Saiz

"Si mi caso no hubiera saltado a los medios, habría pasado sin pena ni gloria", reitera, al tiempo que asegura que ni sabe ni quiere saber qué es actualmente del policía que ordenó detener su actuación. "Tampoco quiero que él sepa donde estoy yo. He tenido pesadillas en las que, por ejemplo, me pasaba cualquier cosa, me atracaban, y me reconocía un policía que me decía que era la que había denunciado al compañero de Murcia. Yo he soñado cosas así y no quiero verle", revela, aún añadiendo: "Si sale el juicio, que me imaginó que saldrá, aunque no rápido, la verdad es que no me gustaría verle. Y es que no es solo uno, había cinco, y sinceramente, no me apetece sentarme delante de cinco policías".

Para terminar, menciona de nuevo el caso de censura de Quintanar de la Orden porque los chicos salen en calzoncillos sin dar más argumento para avisar de que "estamos todos en el mismo bando y esto no tiene ningún sentido". "No estamos en la época de Franco, no quiero ni que me censuren a mí ni a esos señores en calzoncillos, es que no tiene que existir la cultura de la cancelación ni de la censura", alerta, eludiendo considerarse pionera, al menos mirando el calendario, de toda la cascada de casos de censura que se han ido encadenando desde que Vox entrara en los ayuntamientos el pasado junio: "Tengo que decir que la pionera para mí es Paco Bezerra, que no ha tenido tanto apoyo como tuve yo, pero también porque lo mío se pudo ver, hubo vídeos y fue viral, pero lo suyo fue entre los despachos. Por eso no se le dio la importancia que tiene, pero mira ahora lo que está pasando, que hay seis directores en los Teatros del Canal".