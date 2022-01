El Teatro Real diseña un plan a 5 años adaptado a la pandemia: de "entronizar nuevos" títulos al salto internacional

El Teatro Real ha presentado este miércoles 12 de enero un plan estratégico para el periodo 2021-2026 que "parte de la realidad del covid y contempla las distintas evoluciones de la pandemia a largo, medio y corto plazo", tal y como ha señalado el presidente de la institución, Gregorio Marañón, informa Europa Press.

"Teníamos un plan aprobado hasta el año 2024, pero las circunstancias cambian y una institución como el Real necesita un nuevo plan: lo que pensábamos que iba a durar menos, se alarga. "Llevamos 5 ó 6 años de crecimiento y estabilidad económica y el hecho de estar cerrado durante casi cuatro meses ha tenido un desgaste", ha lamentado el director general, Ignacio García-Belenguer.

García-Belenguer ha explicado que casi el 50% de los ingresos procede del ticketing en el Teatro Real. "La situación ha cambiado porque entre los abonados ha habido cierto recelo, miedo y respeto para no acudir, aunque no hemos sido de los más perjudicados", ha apuntado. El directivo ha destacado no obstante que ha habido un apoyo de hasta 125 patrocinadores que el año pasado han supuesto 15 millones de euros de ingresos.

Dentro de este plan, que actualiza los otros proyectos esbozados en la anterior ruta estratégica, se han destacado cinco puntos clave, entre ellos el objetivo de ser "no solo referencia nacional, sino también internacional", así como la idea en el plano de la programación de consolidar en el repertorio algunos de los últimos títulos estrenados en temporadas recientes.

"Queremos poner el acento decidido en la novedad del repertorio, favorecer la apertura de la sensibilidad del público y lograr la aceptación mayoritaria del discurso. Y también hay que empezar a revisitar grandes títulos que han sido novedad en un pasado reciente y el reto es ahora convertirlos en parte del repertorio", ha señalado el director artístico del coliseo madrileño, Joan Matabosch.

"Hay que hacer un esfuerzo por entronizar lo nuevo y que poco a poco, en vez de nuevo, se vaya convirtiendo en lo normal", ha añadido Matabosch, quien ha aportado datos como los de que desde la temporada 2014-15 hasta la actual, más de la mitad de las nuevas óperas han acabado en el repertorio del Real.

Asimismo, también ha remarcado este plan "ambicioso y estimulante" en su apartado internacional. "Somos uno de los teatros más sólidos e interesantes al que los grandes cantantes quieren venir", ha indicado, poniendo además como ejemplo el estreno en la ópera de París de Turandot -producción del Real- y dentro de un par de meses de Peter Grimes.

Pantalla permanente en la fachada

Entre otras líneas estratégicas, el director general Ignacio García-Belenguer ha avanzado también el interés de incrementar la participación de la sociedad civil en las actividades, avanzar en un Teatro Real sostenible, la transformación digital o la modernización de estructuras.

Además de la continuidad de los cargos directivos, el Real seguirá apostando por Ivor Bolton, en la dirección musical de la institución, secundado por Nicola Luisotti y Pablo Heras-Casado, junto a Andrés Máspero, al frente del coro.

Otros programas que avanzarán serán El Real Joven, LÓVA (La Ópera, Vehículo de Aprendizaje), proyecto que nació en el Teatro Real en 2007 y que se desarrolla ya en más de 200 centros escolares de toda España o se incrementará la oferta de cursos para el público, universitarios, y profesionales del mundo artístico. También habrá, entre otras propuestas, la instalación de una pantalla, de forma permanente, en la fachada de la Plaza de Isabel II.