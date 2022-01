Logroño se queda en exclusiva con el 41.665, el premio Gordo del Sorteo del Niño

El número 41.665 ha sido agraciado con el Gordo del Sorteo Extraordinario de El Niño, dotado con 2.000.000 de euros por serie. Este primer premio se ha quedado íntegramente en Logroño, en concreto en la administración seis de la capital riojana, situada en Muro del Carmen.

Juan Jiménez ha sido el primero en acercarse a la administración número seis de Logroño, enseñando su número con una enorme alegría: llevaba "mínimo" veinte años comprándolo y pagará la hipoteca con él. Juan tiene 45 años, no cobra nada desde hace cuatro años y, en estos momentos, tiene a su cuidado a su madre, con Alzheimer, y un hermano que también es dependiente.

Mientras hablaba con los periodistas, el responsable de la administración le decía: "Guarda bien el número". Juan no se lo podía creer, estaba "en una nube", tal y como ha relatado. Son 200.000 euros y no lo tiene que repartir con nadie. "Es la primera vez que me toca, nunca me ha tocado nada".

El segundo y tercer premio, muy repartidos

El segundo premio, dotado con 750.000 euros por serie, ha sido para el número 44.469. Mientras, el tercer premio ha sido para el número 19.467, dotado con 250.000 euros la serie. Ambos han llevado la suerte a diversas localidades de norte a sur del país, por lo que ha estado ampliamente repartido por todo el territorio. La librería familiar Arenas de Argentona (Barcelona) ha repartido este jueves parte del segundo premio: "A la gente le hace mucha ilusión, y la semana que vendrán más personas", ha celebrado a Europa Press la propietaria, Xantal Guardia Arenas. La Papelería Block, la administración de Lotería número 13 de Albacete, situada en la Avenida de España de la capital albaceteña, ha repartido 150.000 euros del segundo premio. "Este año en Navidad no ha caído absolutamente nada en Albacete y teníamos esperanza en El Niño, al final ha tocado", ha festejado Fernando Romero, dueño de la administración.

La librería "Los Encantos" de Irún (Gipuzkoa) ha vendido también parte del segundo premio. La propietaria de la tienda, ubicada en la calle Pinar, Lara Blasco, ha afirmado que están muy contentos porque se "necesitaba dar buenas noticias" y lo han "vuelto a hacer", ya que no es la primera vez que han vendido un premio importante de la lotería. En concreto, en los sorteos de Navidad de los años 2015 y 2019 repartieron parte del quinto premio. "Ahora nos hemos estrenado con el Niño", ha añadido.

Por su parte, la administración de lotería número 2 de Mota del Cuervo (Cuenca) ha vendido en total 20 décimos tanto del tercer premio como del segundo, dejando en la localidad manchega un total de 1.000.200 euros. El lotero Miguel Bellón, en declaraciones a Europa Press, ha mostrado su alegría tras haber vendido estos dos números por ventanilla estos días. "Tenemos mucha alegría, esto sí que ha sido un regalo de Reyes", ha expresado el lotero.

"Normalidad prepandemia"

El sorteo de 2022 ha facturado 742.152.100 euros y recupera así la "normalidad prepandemia", según datos provisionales de Loterías y Apuestas del Estado. Esta cifra confirma la relevancia de este sorteo como el segundo más importante del año para Loterías y la "arraigada" tradición que tiene entre la ciudadanía española.

En este sentido, Loterías ha destacado, en un comunicado, que El Niño "pone el broche de oro" a las fiestas navideñas en un año en el que se ha reflejado una recuperación en la facturación en este y el Sorteo de Navidad celebrado el 22 de diciembre.

Por otro lado, la empresa ha subrayado que en 2022 continuará con su labor social colaborando con Cruz Roja, Cáritas o la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) para cubrir las necesidades de los afectados por la pandemia, así como prestará ayuda humanitaria a los damnificados por la erupción en la isla de La Palma, entre otros programas.