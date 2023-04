“Estoy rezando para que mi empresa no cambie de opinión”: hablan los pioneros de la semana de cuatro días

Lo que parecía una utopía empieza a tomar forma. Algunas empresas españolas ya están experimentando la jornada de cuatro días y los trabajadores que la prueban dan fe de ello: “maravilla”, “conciliación”, “trabajas con otra mentalidad”. Una vez probado, manifiestan que les costaría volver al modelo anterior. Pero no todos coinciden. En los casos en los que la jornada de cuatro horas ha implicado un recorte parcial de sueldo, algunos han dado un paso atrás: “Te cambia la vida entera, pero a mí me suponía una merma económica grande”, explica a infoLibre uno de los consultados. Las comunidades lo estudian mientras los candidatos a las elecciones lo invocan en la precampaña. Paralelamente, el Gobierno ha publicado hace unos días las bases para subvencionar proyectos pilotos.

“Hemos iniciado un camino que no existía”, explica a infoLibre José Varela, representante de digitalización de UGT, que participó en las negociaciones de la jornada de cuatro días en Telefónica, primera gran empresa española que lanzó un proyecto pionero. “Llevamos varios años de debate, ¿cuántas empresas lo han introducido? Muy pocas. Introducirlo ya es tremendamente positivo y si la gente se inscribe es que algo estamos haciendo bien, aunque sea mejorable”, añade el sindicalista.

La propuesta de Telefónica, recogida a través de convenio colectivo, implica que las personas interesadas pueden reducir de manera voluntaria su jornada de 37,5 horas a 32. Es decir, se queda en ocho horas diarias de lunes a jueves. El sueldo no se reduce de manera proporcional, ya que la empresa bonifica el 20% del sueldo recortado: abona una hora de las que se dejan de trabajar.

El recorte salarial que implica el proyecto piloto alejó a la mayoría de los trabajadores. El año pasado se acogieron 225 empleados de unos 21.000, lo que representa el 1% de la plantilla en España. Según fuentes de la compañía, la cifra ha ido aumentando a 235. “Ha habido algunas altas y muy pocas bajas. Hemos tenido mucha gente interesada, hemos recibido cientos de consultas”, añade el portavoz de UGT. “Los avances no se hacen de golpe. Hay que alcanzar una bonificación salarial más atractiva. La idea es seguir incluyendo bonificaciones en las próximas revisiones del convenio”.

La reforma de cuatro días “te cambia la vida”: pros y contras

“La jornada para mí fue una maravilla”, explica a infoLibre Javier Graña, trabajador de Telefónica de 53 años, que ocupa un puesto de soporte comercial. “No es que el jueves te vas sabiendo que no vuelves el viernes, es que desde el lunes afrontas la semana de otra manera. Tienes otra mentalidad. Vuelves del fin de semana con la cabeza descansada”, añade este trabajador.

Graña probó la jornada porque es parte de su personalidad: le gusta probar cosas nuevas. Pero descubrió que, de momento, no es para él: ”Es algo que te cambia la vida entera, pero a mí me suponía una merma económica grande”, lamenta. Al ser un plan voluntario, cualquier trabajador puede darse de baja cuando quiera. No obstante, para darse de alta, tiene que esperar a que se vuelva a abrir un plazo de inscripciones. “Entiendo a los que han seguido en el proyecto, en parte es como tener vacaciones todas las semanas”, añade.

“Con la semana de los cuatro días, Telefónica ofrece a sus empleados una alternativa más de flexibilidad que completa y complementa otras existentes, como el teletrabajo”, explican fuentes de la compañía a infoLibre. “Es una opción más de las varias que se ofrecen para que los empleados sepan que cuentan con distintas variantes para configurar su jornada y su semana de manera voluntaria en función de sus necesidades”, añaden.

Graña vio en su experiencia un doble obstáculo, dependiendo de si la carga del trabajador que se acoja el plan es sustituible por un compañero o no. En su caso, no es sustituible, por lo que se apaña para comprimir todas sus tareas en cuatro días. El resultado, para él, es injusto: el trabajo que le pide la compañía queda igual de resuelto, pero su sueldo se ve recortado. Por otro lado, si su trabajo fuera sustituible por un compañero, también ve un problema: “Si el trabajo recae en tus compañeros que no se acogen a la jornada de cuatro horas, no es justo para ellos. Podrían decir: ‘Oye, lo de Javier no me lo eches a mí”, señala.

María no ve ese problema. Esta empleada de Telefónica, que ha preferido dar nombre ficticio, también se acogió a la jornada de cuatro horas y sigue en este régimen. “El trabajo lo tiene que organizar el jefe. Es como otro tipo de reducciones de jornadas, cuidado familiar, por hijos, bajas médicas… Evidentemente, yo creo que no puedes trabajar igual cuando tienes reducción de horario es imposible. Tienes que tener en cuenta que yo tengo esa reducción al repartir las tareas”, explica.

Por eso, no cree que afecte a sus compañeros: “Ellos tienen que trabajar su horario, no más de eso. Ningún compañero mío se va a quedar más horas porque yo trabaje menos horas”, explica. “Si es verdad que alguna vez te dicen alguna broma. ‘¡Anda! Que tú mañana no trabajas’. Yo siempre les respondo lo mismo: ‘¡No trabajo y no cobro!’. Es verdad que lo he tenido que repetir alguna vez”, reflexiona.

Pero compensa. María siente que la jornada de cuatro horas le ha dado la vida. “Estoy rezando para que mi empresa no cambie de opinión”, dice, riendo. “Yo lo noto en los sábados. Que llega el sábado… y aún es sábado. Es verdad que en lo económico afecta, pero no te quitan un día completo de sueldo”. María no tiene hijos y siente que esta circunstancia le da una libertad mayor para tomar esta decisión. Destaca que cuando hace un viaje, el viernes es su día favorito de la excursión: “No hay aglomeraciones nunca”, expresa.

¿Jornada de cuatro días o reducción de jornada?

“Yo entendería que si la empresa pierde productividad me debe pagar menos”, opina Javier Graña, que volvió hace ya varios meses a la jornada de cinco días. “Pero la empresa no perdía con mi jornada de cuatro días. Yo creo que es un problema más amplio: España funciona a la antigua, predomina el presencialismo. La empresa entiende que te ha dado un día libre, pero en realidad nadie va a hacer mi trabajo. Me volví muy eficiente para sacar el trabajo en cuatro días”, explica.

Según datos recopilados por el portal de búsqueda de empleo InfoJobs, el 64% de los empleados estarían dispuestos a adoptar la jornada de cuatro días, sin perder sueldo y manteniendo la productividad. “Dicen que aumenta la productividad… y yo estoy de acuerdo”, añade María. “Tienes buena calidad de vida y otra mentalidad. A mí me costaría mucho volver a una jornada de cinco días. Prefiero cobrar un poco menos y tener tres días libres”, opina.

“Una cosa es imaginar y otra probarlo”, explica Graña, que valora el esfuerzo de su empresa por poner en marcha esta modalidad de trabajo. “Es la jornada del futuro. Los jóvenes están apretando por ahí, quieren tiempo. Yo volvería a la jornada de cuatro horas. Pero que me liberen del trabajo del viernes o que no me quiten tanto sueldo. Una cosa tiene que ser, seguro, una o la otra”, añade.

"El año que viene, cuando reabramos el convenio colectivo, vamos a pedir una mayor bonificación", explica José Varela, de UGT. "Es una negociación que afecta a muchas personas, así que es complicada. Influye en sus jornadas, en el teletrabajo... De momento, la empresa nos ha trasladado una valoración positiva, que en las unidades donde hay trabajadores que se hayan acogido a este modelo no se ha visto resentida la actividad productiva. Nos transmiten que funciona bien".

En otros proyectos piloto, la reducción de jornada no ha traído consigo un recorte de sueldo. “Si te reducen el sueldo, nos lo venden como algo novedoso, pero es una mera reducción de jornada”, explica a infoLibre una trabajadora de una empresa pequeña, que prefiere dar el nombre ficticio de Olga. Está empleada en una empresa de informática, y reconoce que en general es muy positivo: “Desconectas, trabajas más contento, produces más. La verdad es que es maravilloso”.

Olga ve retos organizativos. “En nuestro caso, la empresa nos dio a elegir el día que queríamos librar. Todo el mundo quiere lunes o viernes. Eso es un problema, porque los clientes no pueden estar desatendidos ningún día. Así que hay veces que en ese día suelto tienes que estar un poco pendiente, por si tienes que hacer alguna cosa de urgencia. Puede pasar cada tres meses, pero a veces pasa más a menudo”, añade.

“Desde mi experiencia, veo complicaciones para extenderlo a otros sectores”, continúa la empleada. “Muchas veces lo he pensado con el caso de familiares que tienen una tienda de ropa. Ahí no sería viable”, añade.

Lo que parecía una "utopía" empieza a hacerse realidad

Las administraciones se están volcando para que el experimento salga más económico, o incluso gratis, a las empresas que se atrevan incorporarla en su estructura organizativa. El Ministerio de Industria puso en marcha hace unos días el reparto de ayudas para la reducción de jornada sin recorte de salarios. Con un presupuesto de 9,6 millones de euros, las pequeñas empresas industriales que quieran acogerse deben presentar iniciativas con una duración mínima de dos años.

El importe máximo para cada empresa será de 200.000 euros. La reducción mínima de la jornada será del 10% semanal. Los proyectos de pymes de menos de 20 trabajadores deben implicar al 30% de la plantilla; las de mayor tamaño, al menos al 25%. El proyecto debe ir acompañado de medidas organizativas para optimizar el tiempo de trabajo y mejorar la productividad.

Paralelamente, las comunidades autónomas también se ponen las pilas. Esta semana, la Comunidad Valenciana está desarrollando un proyecto que empezó el 10 de abril y terminará el 7 de mayo. Aprovechando que la región cuenta con tres lunes consecutivos que son festivos, las autoridades han considerado que es una buena oportunidad para poner a prueba la jornada de cuatro días a la semana.

El objetivo es elaborar un informe sobre el impacto en ocio, movilidad, economía y salud de las personas que se elevará a instancias europeas e internacionales. Paralelamente, la Generalitat valenciana ha lanzado una convocatoria, por segunda vez, de ayudas públicas para empresas que decidan implantar la jornada de 32 horas semanales. Serán subvencionables todos los proyectos que impliquen reducir horas de trabajo y mejorar la productividad,

La presidenta de la Generalitat balear, la socialista Francina Armengol, y candidata a reeditar gobierno tras las elecciones autonómicas del 28-M, ha utilizado la jornada de cuatro días como uno de sus puntos de precampaña. Armengol ha publicado varios mensajes en las redes sociales anunciando que, en caso de repetir Gobierno, fomentará proyectos piloto para que las empresas asuman jornadas de cuatro días.

Hi ha més ocupats i indefinits que mai, però cal seguir avançant en polítiques que millorin vides i drets.



La pròxima legislatura encetarem projectes pilot a empreses per fomentar la jornada de 4 dies, com a altres països d'Europa, per millorar la conciliació i la productivitat. pic.twitter.com/eVj0ausPAi — Francina Armengol (@F_Armengol) 14 de abril de 2023

El Gobierno vasco también ha valorado estas iniciativas. La vicelehendakari segunda, la socialista Idoia Mendia, ha anunciado la creación de un grupo de trabajo para evaluar la puesta en marcha de proyectos pilotos de semanas de cuatro días sin reducción de salario ni incremento de horas. El lehendakari, Íñigo Urkullu (PNV), reconoce que una semana laboral de cuatro días es “una cuestión delicada de gestionar” y ha añadido que “no se trata de imponer nada”, sino de “experimentar”.