Puigdemont avisa al PSOE que no teme "costes personales": "No somos rehenes de nadie"

12:35 h

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha afirmado que en la reunión de este viernes de la Conferencia de Presidentes "no hubo ninguna propuesta oficial" por parte del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, "seguramente ante la falta de consenso" y de "apoyo" del resto.

"Más allá de las palabras del señor Mazón y de algunas propuestas que hemos escuchado de manera solitaria, no hubo ninguna propuesta oficial que se elevara para ver si el resto de presidentes de las comunidades la apoyaban o no", ha insistido Morant en declaraciones a los periodistas antes de la reunión del Comité Nacional del PSPV este sábado en València.

La líder de los socialistas valencianos ha señalado que en la Conferencia de Presidentes "no se trata de que los presidentes proponen y el presidente del Gobierno responde, llega a un acuerdo o no, se trata de un foro en el que cada uno de los presidentes puede elevar una propuesta y el resto pronunciarse".

Y según ha señalado, "no hay una definición clara de una propuesta por parte de los barones del Partido Popular y de las comunidades y, por tanto, no se sometió a valoración ni a votación ninguna de las propuestas que aparentemente llevaba el señor Mazón. No sé si es que sus compañeros de partido no le apoyan".

Preguntada sobre la propuesta del Ejecutivo sobre la quita de la deuda, Morant ha afirmado que la Conferencia de Presidentes "no es el espacio" para abordar esta propuesta, pero ha defendido que "el Gobierno de España continuará proponiendo para que el conjunto de comunidades autónomas puedan pronunciarse sobre ese nuevo modelo de financiación y la nueva relación entre las comunidades autónomas".

Por otra parte, Morant ha instado a Mazón a "ponerse las pilas y estar a la altura de las circunstancias" ante la situación provocada por la dana y dejar de presentarse como "una víctima" y de lanzar "bulos" sobre las ayudas del Gobierno.