El jurado falla a favor de Johnny Depp en su demanda de difamación contra Amber Heard

Un jurado popular de siete personas en el estado de Virginia ha fallado este miércoles a favor de Johnny Depp en una demanda contra su exesposa Amber Heard, quien ha sido declarada "responsable" de difamar al actor por asegurar que cometió violencia doméstica contra ella, según recoge Europa Press.

El jurado de siete personas, cinco hombres y dos mujeres, en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax de Virginia, que comenzó a deliberar el viernes por la tarde, ha otorgado a Johnny Depp diez millones de dólares en daños compensatorios y cinco millones en daños punitivos, tal y como han recogido varios medios estadounidenses. Asimismo, el actor tendrá que pagar dos millones a su exmujer por unas declaraciones de su abogado.

El veredicto, no obstante, se ha hecho de rogar, ya que ha tenido que ser pospuesto debido a que varios miembros del jurado se han olvidado de completar correctamente el formulario de veredicto, tras cerca de 13 horas de deliberaciones.

Depp, quien presentó esta demanda por difamación contra su ex esposa, no ha estado presente durante la lectura del veredicto, ya que tenía un compromiso de trabajo previamente programado, según han comunicado sus representantes legales.

La disputa legal

Depp y Heard se conocieron durante el rodaje de la película Los diarios del ron, basada en una novela del escritor Hunter S. Thompson, y comenzaron a salir en 2012, cuando el actor estadounidense se había separado de su exmujer, la también actriz Vanessa Paradis. En mayo de 2016, Heard solicitó el divorcio en medio de rumores de que Depp había sido violento con la actriz, llegando a lanzarle un teléfono móvil a la cara, mientras que en otros audios difundidos por el diario The Daily Mail la propia actriz reconocía que había golpeado a Depp.

Durante el juicio, Heard ha narrado varios incidentes de presuntos abusos físicos y sexuales durante su matrimonio, diciendo que sus episodios violentos generalmente eran causados por alguna combinación de alcohol, drogas o celos.

El actor estadounidense demandó a Heard por 50 millones de dólares en daños por un artículo publicado en 2018 en el diario The Washington Post en el que la actriz dijo que se había convertido en una "figura pública que representa el abuso doméstico", aunque no nombró específicamente al actor. Depp, protagonista en la famosa saga Piratas del Caribe, alegó en el texto que el artículo del Post fue una artimaña para que Heard generara atención, y también afirmó que no era la víctima, sino la perpetradora de los abusos, según ha recogido la cadena NBC News.

En el marco de dichos litigios, también se llevó a cabo un juicio por difamación en Reino Unido debido a una publicación del periódico británico The Sun, en el que el tabloide inglés publicó un titular con la cara de Depp y las palabras "golpeador de esposas". Por ello, Depp demandó tanto al editor ejecutivo, Dan Wootton, como a la empresa matriz de The Sun, News Group Newspapers.

Por su parte, Heard contrademandó por 100 millones de dólares y dijo que solo fue violenta con Depp en defensa propia o en defensa de su hermana menor. La contrademanda de Heard se centró en tres declaraciones hechas por el exabogado de Depp en 2020 al Daily Mail, en las que describió las acusaciones de abuso de Heard como un "engaño".

El pasado 11 de abril comenzó el juicio por difamación, con Heard y Depp compareciendo ante el tribunal en el condado de Fairfax, Virginia, y decenas de testigos, así como más de 100 horas de testimonios en total, tal y como ha recogido la cadena estadounidense CNN.