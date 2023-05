Bernard Arnault: por qué el hombre más rico del mundo es cada vez más rico

"Siempre me ha gustado ser el primero", declaró Bernard Arnault a Financial Times en junio de 2019. Ha realizado su ambición más allá de sus sueños: ahora parece fuera de su alcance, escalando el Everest de los ricos.

Por segundo año consecutivo, la revista Forbes ha coronado a Bernard Arnault como el hombre más rico del mundo. La fortuna del director general de LVMH se estima en 243.000 millones de dólares (220.000 millones de euros), el equivalente del PIB de Nueva Zelanda o Portugal. Muy, muy por delante de todos sus competidores. El segundo en este ranking es Elon Musk: hay una diferencia de más de 50.000 millones de dólares entre ambos.

El CEO de LVMH puede saborear plenamente esta posición largamente codiciada, que le ha valido honores y distinciones entre todos sus iguales. En la asamblea general del grupo, el 20 de abril, no pudo evitar compartir su triunfo con sus accionistas, cada vez más selectos a medida que sube la cotización: "La acción LVMH es un producto de lujo", declaró. Nadie lo discutirá: a 900 euros la acción, el título sólo es accesible a un puñado de accionistas, a los ricos, a los fondos y a los inversores institucionales acostumbrados a jugar con miles de millones. Su mundo.

Pero toda medalla tiene su reverso. Puede que a Bernard Arnault le vaya bien, pero no está acostumbrado a haberse convertido en el emblema del 0,1% más rico del mundo, el símbolo de la expansión de esas desigualdades que no han dejado de crecer en las dos últimas décadas en el mundo y que son denunciadas en innumerables informes de ONG e incluso de la ONU. Ante quienes se preguntan por el sentido de esta acumulación de riqueza en tan pocas manos, tal vez manifestación de una profunda perturbación del capitalismo globalizado sin freno ni límites, Bernard Arnault calla. Pero no lo considera menos.

¡Marxistas! para utilizar el término que se le ocurrió espontáneamente durante una audiencia en el Senado sobre la concentración de los medios de comunicación en 2022. Ignorantes en cualquier caso, que no entienden nada de la grandeza del capitalismo, que ni siquiera saben reconocer su valor y su talento de financiero, su capacidad para transformar el plomo en oro, para hacer funcionar a toda velocidad la máquina que vende sueños de lujo.

Frente a estas críticas, Bernard Arnault siempre encuentra muchos defensores que alaban sus méritos, sus observaciones visionarias. ¿Cómo se atreve alguien a quejarse de tener en Francia un multimillonario tan poderoso, que crea riqueza y empleo? Al contrario, dicen, hacen falta más, aunque Francia ya tenga el mayor número de multimillonarios de Europa. Y Bernard Arnault debería, por el contrario, servir de modelo, según ellos, para todos los empresarios presentes y futuros.

Otros señalan la inutilidad de estas clasificaciones, a las que son tan aficionadas las grandes fortunas para medirse y evaluarse mutuamente. Señalan que estas fortunas, que ascienden a cientos de miles de millones, se componen esencialmente de activos financieros, capitales inmovilizados en grupos e inversiones. Evolucionan según los caprichos del mercado bursátil, fundiéndose e inflándose según la volatilidad de los precios.

La cuestión está bien planteada. En 2021, al final de la pandemia, cuando todos los valores de alta tecnología eran aclamados como los grandes ganadores de los sucesivos encierros, Jeff Bezos, el jefe de Amazon, encabezaba la lista de las grandes fortunas del mundo con un patrimonio estimado en más de 209.000 millones de dólares. Dos años después, la locura por los gigantes digitales se ha apagado y la fortuna de Jeff Bezos ha caído hasta los 127.000 millones de dólares. Esto le deja un amplio margen financiero y la tercera empresa más grande del mundo.

Hace poco, Elon Musk, el segundo hombre más rico del mundo, vio caer su patrimonio en 13.000 millones de dólares sólo el 21 de abril: después de que su cohete Starship explotara justo después de despegar, las acciones de su filial SpaceX cayeron en picado.

Aunque la mayoría de los multimillonarios no disponen de su fortuna a voluntad, disfrutan, más allá del poder y la influencia que les da, de las rentas de este capital acumulado, que se añade cada año a su patrimonio y que invierten para volver a beneficiarse de él. Bernard Arnault encaja perfectamente en este esquema.

El sueldo como dinero de bolsillo

¿Cuánto gana al año gracias a esta renta procedente de la acumulación de capital? Aunque resulte tentador ponerle una cifra, es imposible, debido a la falta de datos públicos fiables y de conocimiento del arbitraje de los activos dentro y fuera de LVMH. El intento de reconstruir las cifras a partir de los informes públicos publicados por el grupo sólo permite levantar una esquina del velo: las sumas mencionadas son tan gigantescas que marean.

Como director deneral de LVMH, Bernard Arnault percibe un salario. Mientras que los sueldos de los ejecutivos del CAC 40 siguen, año tras año, causando polémica, siguiendo el ejemplo de los 17 millones de euros percibidos por Carlos Tavares al frente de Stellantis, Bernard Arnault se cuida desde hace tiempo de no exponerse a las críticas: su remuneración, según el documento de registro universal –el único a través del cual es posible tener elementos de remuneración del equipo directivo de LVMH y de su consejo de administración–, se sitúa en la media de los jefes del CAC 40.

En 2022, la remuneración total de Bernard Arnault (parte fija + parte variable + dietas de asistencia como presidente del consejo de administración de LVMH + prestaciones en especie) ascendió a 3,45 millones de euros. Esto es aproximadamente tres veces más de lo que recibirá en 2021, ya que el jefe de LVMH no habrá recibido ninguna remuneración variable en 2020, debido a la pandemia.

Aunque la suma sea ya colosal, Bernard Arnault no es aparentemente el mejor pagado de su grupo. Desde que tomó el control de LVMH, siempre se ha asegurado de rodearse de un puñado de directivos en los que confía plenamente y a los que paga mucho dinero para asociarlos a su éxito y garantizar su lealtad y compromiso. El director general de LVMH, Antonio Belloni, es sin duda uno de ellos. Es incluso el primero de ellos desde la muerte de Pierre Godé, el doble de Bernard Arnault desde el inicio de su conquista en 2018. Antonio Belloni recibió una remuneración de más de 6 millones de euros en 2022, muy superior a la de Bernard Arnault.

Pero esto es sólo la parte oficial de los ingresos de Bernard Arnault. Su dinero de bolsillo, por así decirlo. Pues la primera fortuna mundial ya no se desenvuelve en el mundo del 99% donde el salario constituye lo esencial o incluso la totalidad de los ingresos. Lo que le interesa, lo que le motiva, es el capital. Sobre todo porque eso le permite escapar a la progresividad del impuesto sobre la renta y beneficiarse de una fiscalidad del capital mucho más ventajosa, introducida en el verano de 2017 por Emmanuel Macron.

Operaciones de valores

En este ámbito, Bernard Arnault no tolera ningún riesgo de fortuna. Desde 2009, LVMH ha suprimido todos los planes de opciones sobre acciones porque existe el riesgo de que estas opciones, cuando puedan ejercerse, estén por debajo del valor al que se concedieron. Para ir sobre seguro, el grupo de lujo distribuye acciones gratuitas, conocidas como acciones de rendimiento: a valor cero, la ganancia está garantizada, aunque estas acciones no se repartan realmente hasta después de un periodo de cinco años.

Año tras año, Bernard Arnault se beneficia de los planes de acciones gratuitas. Adquirió unas 6.300 acciones que le habían sido asignadas anteriormente, lo que representa un importe de 3,96 millones de euros. De 3,4 millones de euros de remuneración contabilizada, la remuneración total de Bernard Arnault ha pasado, pues, a 7,3 millones.

Su consejo, en un acto de gran generosidad, decidió concederle 7.163 acciones de rendimiento adicionales, por un valor estimado de 4,5 millones de euros. En total, entre 2018 y 2022, el grupo distribuyó 37.871 acciones gratuitas a Bernard Arnault, 8.966 a su hija Delphine, directora general de Dior Couture, y 2.543 a su hijo Antoine, presidente de Dior SE, uno de los holdings familiares que posee la participación de la familia en LVMH. Este total de 49.380 acciones representa una plusvalía diferida de 30,7 millones de euros, según la valoración retenida por el consejo.

Los beneficios de la riqueza no se detienen ahí. Como la inmensa mayoría de los grupos del CAC 40, LVMH se ha convertido en un adepto de las recompras de acciones. Es tanto más partidario de esta táctica cuanto que le permite reforzar su control sobre el grupo, acumular aún más capital y aumentar su fortuna. Entre 2020 y 2022, el grupo gastó más de mil millones de euros para recomprar 1,62 millones de acciones y anularlas.

La familia Arnault se benefició directamente de ello. Aumentó su participación en más de un millón de acciones entre 2021 y 2022. Traducido en efectivo, este aumento representa una ganancia de más de 650 millones de euros. Su participación supera ya el 48% del capital y va a seguir aumentando: la dirección del grupo se ha comprometido a proseguir su política de recompra de acciones en los próximos meses y años.

Más de 6.000 millones de dividendos en tres años

Como titulares de más de 252 millones de acciones de LVMH, las empresas familiares reciben naturalmente los beneficios. En este ámbito, el grupo es muy generoso: en tres años, el dividendo ha pasado de 6 (entonces 10) a 12 euros por acción. Para los holdings de la familia, el importe total de los dividendos en tres años asciende a más de 6.300 millones de euros.

No todo este dinero se redistribuye entre los miembros de la familia. Los holdings familiares conservan una parte para aumentar sus reservas, lo que les da un seguro adicional en caso de adquisición. Una parte también se reinvierte en proyectos financieros e inmobiliarios, inversiones que a su vez generan ingresos y beneficios. La Fundación Louis Vuitton, que permite eximir de impuestos una parte de los ingresos de esta fortuna de lujo, también recibe dotaciones. Por último, una parte –imposible de determinar por falta de datos públicos– se paga a los distintos miembros de la familia.

Bernard Arnault no ve ninguna razón para detener este mecanismo de acumulación de capital que prospera y crece casi por generación espontánea. En cualquier caso, no tiene ningún deseo de desviar parte de su fortuna y redistribuir siquiera unas migajas del valor creado. Hace unos años, el consejo de administración adoptó el principio de un plan de accionariado para los empleados. Pero nunca se puso en práctica. Aunque el grupo cuenta con más de 190.000 empleados, el accionariado de los trabajadores representa menos del 0,5% del capital de LVMH.

