Tal y como estaba previsto, la Asamblea Nacional no otorgó su confianza a François Bayrou, que solo llevaba nueve meses en el cargo. Al obtener solo 194 votos contra 364, la derrota sufrida por el ya ex primer ministro es clara.

Su derrota no hace sino confirmar una ecuación que se ha mantenido inalterada desde la disolución del verano de 2024: dado que ninguna de las fuerzas políticas que se enfrentaron en las urnas dispone de la llave para gobernar en solitario, Emmanuel Macron está aprovechando la situación para reservarse el poder para su propio bando. Y como ese bando es minoritario, resulta una situación de bloqueo sin precedentes durante la V República.

La jurista Carolina Cerda-Guzman, que propone un camino democrático para elaborar una nueva Constitución, analiza para Mediapart —socio editorial de infoLibre— la caída del actual Gobierno. A falta de un movimiento ciudadano que abogue "por defender un cambio global y coherente de las reglas del juego", cree que una nueva disolución de la Asamblea francesa sería una de las soluciones menos perjudiciales.

Incluso entre la mayoría, pocos han entendido el harakiri de François Bayrou. Como abogada, ¿qué lógica percibe usted detrás de esta moción de confianza que convocó y perdió?

La moción de confianza es un instrumento previsto en la Constitución. Pero, al igual que ocurrió con la disolución decidida por Emmanuel Macron hace un año, nos enfrentamos al uso perverso de un mecanismo existente. Inicialmente, una moción de confianza sirve para otorgar al jefe de Gobierno el derecho a actuar, una legitimidad para iniciar acciones públicas gracias al apoyo de los legisladores.

En este caso, la intención declarada era diferente. François Bayrou utilizó esta votación como una extraña herramienta de diálogo con la oposición, tras no haber dialogado con los diferentes grupos durante el verano. Lo transformó en una moneda de cambio para obligar a los diputados a votar a favor de su presupuesto. En otras palabras, el primer ministro pidió un voto que le confería la autoridad para actuar, a pesar de que llevaba casi un año actuando sin haber solicitado nunca esa facultad. Esto no tenía ningún sentido.

¿En qué medida un episodio que podría ser banal en otras democracias —un primer ministro que no logra obtener la confianza de una mayoría parlamentaria— constituye una señal de una crisis de régimen?

No es una disolución, ni una moción de censura, ni una confianza no otorgada lo que por sí solo causa una crisis de régimen. Si estos mecanismos existen, es para ser utilizados, y el hecho de que se activen puede ser saludable en un Estado democrático.

La V República ya no es lo que estaba llamada a ser

Lo que me lleva al diagnóstico de una crisis de régimen no es tanto el resultado particular de cada uno de esos mecanismos, sino la falta de racionalidad en su uso y el hecho de que generan una situación muy alejada de la razón de ser inicial de la V República. Recordemos que esta se fundó sobre la promesa de estabilidad gubernamental y de una capacidad del Ejecutivo para fijar un rumbo.

Por el contrario, el uso ilegible de las herramientas constitucionales desde el segundo mandato de Emmanuel Macron ha imposibilitado el desarrollo de políticas públicas duraderas y verdaderamente deliberativas. Desde hace un año, los gobernantes se preguntan sobre todo cómo lograrán aprobar un presupuesto. La V República ya no se parece a lo que estaba llamada a ser.

Existe un debate sobre la raíz del problema. Algunos lo atribuyen al carácter defectuoso de nuestra Constitución. Otros, a la incapacidad de los actores políticos para adaptarse a una nueva realidad: la ausencia, probablemente duradera, de una mayoría absoluta a disposición de un solo campo político. ¿Qué opina?

En mi opinión, el problema proviene, en última instancia, de nuestro texto fundamental. Esto es principalmente el resultado de una observación empírica. Francia tiene una historia constitucional muy rica: se han adoptado dieciséis Constituciones desde 1791. Esto se explica porque en nuestro país cambiar el marco institucional parece ser un paso necesario para hacer evolucionar los comportamientos políticos. Mientras ese marco permanezca inalterado, la situación es más difícil.

Esto no garantiza el éxito: la IV República fracasó aunque se tuvo cuidado de no reinstaurar las leyes constitucionales de la III República tras la Liberación. Pero el texto de la V República, que sin duda ha influido en las maneras de gobernar y legislar de los responsables políticos, se redactó justamente con la convicción de que nuevas reglas eran esenciales para generar nuevos comportamientos.

Más allá de lo que nos enseña la experiencia histórica, estoy convencida de que la forma en que las fuerzas políticas llegan a acuerdos depende del marco constitucional vigente. Lo que vemos hoy es que la “sala de máquinas” de la V República, es decir, los artículos que rigen la distribución de poderes, está llena de contradicciones potenciales. Durante mucho tiempo estuvieron ocultas, pero en cuanto una mayoría absoluta se vuelve inalcanzable con las fuerzas políticas actuales, estas contradicciones estallan.

¿Cómo se puede salir de esta especie de callejón sin salida? Cada uno tiene su propia solución: nuevas elecciones, un nuevo sistema electoral, la dimisión del presidente de la República, otro intento de un Gobierno minoritario…

Mi hipótesis preferida sería que surja un movimiento ciudadano que promueva un cambio integral y coherente con las reglas del juego, es decir, un cambio constitucional. Lo que sería necesario modificar es, de hecho, la forma en que la voluntad popular puede determinar la elaboración de políticas públicas, de una manera mucho más satisfactoria que hoy.

Sea en la votación de una ley o en los nombramientos en el Consejo Constitucional, habría que obligar a los responsables de tomar decisiones a negociar y a permitir que las ciudadanas y ciudadanos participen realmente en el debate, y no al capricho de quienes ostentan el poder. El voto proporcional no cambiará por arte de magia el comportamiento de los diputados. Pero si, por ejemplo, se establecen normas que permitan a los ciudadanos proponer leyes, eso cambiaría necesariamente su manera de legislar.

Consideraría problemático que una VI República dependiera de la designación y la voluntad de un hombre providencial

Soy consciente, sin embargo, de que un movimiento ciudadano de este tipo no se puede decretar. Si se quisiera facilitar su camino con los instrumentos actuales de la V República, preferiría una nueva disolución. Tal vez tendría el potencial de hacer surgir la cuestión de un cambio en las reglas del juego. No estoy convencida de que tengamos tantas posibilidades de provocar ese debate con una dimisión del presidente de la República, como exige La Francia Insumisa.

Esto nos lleva a un debate técnico, pero crucial, para quienes aspiran a pasar página de la V República. Usted considera que un proceso constituyente debe impulsarse “como corresponde”, a través del acuerdo de ambas cámaras parlamentarias. Pero, ¿no es eso utópico y no sería tentador dejar la puerta abierta a un referéndum lanzado por un presidente electo, aunque apenas encaje en los marcos constitucionales?

Entiendo que exista esta tentación. Frente al conservadurismo del Senado actual, si no el de la Asamblea, me opongo a cualquier forma de realpolitik para impulsar el cambio, aun a costa de asumir una dosis de autoritarismo.

Pero sigo considerando problemático el escenario según el cual una VI República dependería de la designación y de la voluntad de un hombre providencial. El carácter individual y de base de una elección presidencial no me parece propicio para la emergencia de un movimiento ciudadano colectivo que impulse un nuevo régimen político más inclusivo. Temo que un cambio constitucional perdería de entrada atractivo y apoyo popular si lo impulsa únicamente un solo bando o, peor aún, una sola persona.

Eso perpetuaría una visión del intercambio político basada en la confrontación, cuando la solución es necesariamente colectiva y pluralista. Puede parecer ingenuo, pero aún espero que los partidos se vean impulsados a ponerse de acuerdo sobre las reglas de un cambio constituyente, debido a los bloqueos a los que se enfrentan y a una presión popular en ese sentido.