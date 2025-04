Olga es polaca y desde el principio tuvo muy claro que no quería tener hijos. Su país tiene una de las leyes más restrictivas de toda la Unión Europea. Así que cuando descubrió en 2019 que estaba embarazada, no dudó en cruzar la frontera. Acompañada por una amiga, se dirigió a una clínica de Ostrava (República Checa) para abortar.

A los 30 años, Juliana Palma (nombre ficticio), residente en Portugal y originaria de Brasil, no quería ser madre. Aparte de algunos dolores en el vientre, no presentaba ningún síntoma. Luego llegaron las náuseas: demasiado tarde, estaba ya en la semana 13 de amenorrea, pero Portugal permite la interrupción del embarazo sólo hasta la semana 10. La opción más sencilla era cruzar la frontera española, donde el aborto es libre hasta las 14 semanas.

España es uno de los países europeos que recibe a más mujeres que desean abortar. Sin embargo, a veces las españolas se ven obligadas a ir al extranjero para acceder a esta atención. Diana Dieste, de 38 años, fue una de ellas. Se quedó embarazada a mediados de 2023. Era un embarazo deseado, pero tras un largo período de incertidumbre y falta de información, una prueba confirmó que el feto padecía una malformación grave e incurable.

La noticia le llegó en la semana 30: en este caso, el aborto en España solo es legal si lo aprueba un comité clínico (un grupo de médicos), lo que no fue su caso. Recibió una breve llamada informándole de que su solicitud había sido denegada. Para poner fin a su embarazo, se fue a Bruselas (Bélgica).

Las historias de Olga, Juliana y Diana son también las de miles de europeas que viajan por el continente para abortar. En 2023, eran al menos 5.860, según una investigación periodística internacional inédita, Exporting Abortion, coordinada por el periódico español Público y realizada por periodistas de todo el continente (leer caja negra).

Los datos de 2023 son las cifras más recientes disponibles. Sin embargo, año tras año se repite el mismo patrón. Entre 2019 y 2023, las mujeres han viajado a otro país europeo para abortar en al menos 27.238 ocasiones.

Esta cifra representa solo la punta del iceberg, debido a la falta de datos completos en toda la UE.

Las rutas más comunes

El destino por excelencia para las mujeres europeas es Países Bajos. Con la ley más protectora de Europa, que permite el aborto hasta la semana 24 de amenorrea, casi la mitad de los abortos registrados por Exporting Abortion se practicaron en ese país. Y eso, a pesar de que los centros de salud neerlandeses solo registran los datos de pacientes de Bélgica, Alemania, Francia, Irlanda y Polonia.

La ruta más frecuente es la de las residentes alemanas que viajan a Países Bajos, cada año, más de 1.000 mujeres.

En Alemania, el aborto es legal hasta la duodécima semana de embarazo, es decir, 14 semanas de amenorrea. Algunas descubren su embarazo demasiado tarde, mientras que otras no consiguen abortar a tiempo debido a las regulaciones y a una oferta de atención sanitaria insuficiente, por lo que las alemanas a veces buscan de entrada irse al extranjero.

“A veces todavía están dentro del plazo de 12 semanas, pero el proceso es tan complicado que prefieren acudir a nosotros desde el principio”, explica Elles Garcia, médico de la clínica Bloemenhove, un centro de salud neerlandés especializado en abortos.

La segunda ruta más común es la que toman las mujeres que viven en Portugal. Más de 500 mujeres viajan cada año a España. Como ocurre con la mayoría de estos flujos, la explicación radica en las diferentes legislaciones y las desigualdades de acceso entre países. Mientras que Portugal permite el aborto voluntario hasta la décima semana de amenorrea, en España el límite se extiende hasta las catorce semanas.

La proximidad geográfica hace el resto. Así, de media, 526 francesas viajan cada año a Países Bajos y 454 a España.

El plazo legal es la razón principal. Desde 2022, Francia permite el aborto hasta las 16 semanas de amenorrea, frente a las 14 hasta entonces.

En España, el principal destino sigue siendo Cataluña. Entre 2019 y 2022, 1.793 residentes francesas abortaron en esa región vecina: el 91,9 % se encontraba en su semana 14 de embarazo o más.

Pero la entrada en vigor del nuevo plazo en Francia ha permitido reducir el número de salidas tanto a los Países Bajos como a España. “Lo que queremos es que ninguna mujer se vea obligada a viajar al extranjero”, afirma Sarah Durocher, presidenta de la asociación francesa Planning familial. Para ello, la asociación aboga por la supresión del plazo legal “o, al menos, por autorizar el aborto hasta un mínimo de 22 semanas”.

La única excepción entre las diez rutas más comunes que no implican a los países vecinos es la que toman las polacas. Cada año, 479 viajan desde uno de los países más restrictivos de la UE a Países Bajos, el Estado más protector. A dos horas en avión entre las dos capitales.

Todos estos flujos han sido certificados por Exporting Abortion gracias a los datos y estadísticas recopilados en diez países. Países Bajos, España, Reino Unido, República Checa y Eslovenia recopilan información sobre el país de residencia de las mujeres que abortan en las clínicas y hospitales de su territorio. Pero hay otros flujos imposibles de cuantificar, al menos con datos oficiales, porque los países de acogida no recopilan ni publican esta información.

El caso de Polonia

Polonia es uno de los pocos países europeos donde las mujeres abortan más en el extranjero que en su propio sistema de salud. Según las estadísticas oficiales, entre 2019 y 2023 se practicaron legalmente en el país 4.244 abortos. Durante el mismo período, Exporting Abortion ha registrado al menos 4.582 abortos practicados en el extranjero. Y los datos son parciales.

Este fenómeno también se observa en las mujeres de Andorra y Malta y se explica por las leyes muy represivas de sus países.

El derecho al aborto es objeto de constantes batallas ideológicas, de modo que el reconocimiento de este derecho y el acceso al servicio a menudo dependen de la orientación política del partido que gobierne.

Ante el creciente auge de la extrema derecha en el mundo, se multiplican las iniciativas. En Francia, la “libertad garantizada a la mujer de recurrir a una interrupción voluntaria del embarazo” se inscribió en la Constitución en 2023. “Es un mensaje de esperanza dirigido a todos los movimientos feministas del mundo que luchan contra los regímenes represivos”, dice Lisa Carayon, profesora de la Universidad Sorbonne-Paris-Nord.

A escala europea, la campaña Mi voz, mi elección (MVMC) ha recogido cerca de un millón y medio de firmas para lanzar una iniciativa ciudadana europea para instar a la Comisión a garantizar un aborto seguro y accesible a todas las mujeres de la Unión. “Las que tienen suficiente dinero pueden viajar para abortar. Pero son los grupos marginados y los que no tienen los medios los que más sufren”, afirma Veronika Povž, directora de comunicación de la campaña.

Legislación muy desigual en el continente

Las legislaciones vigentes en Europa permiten dividir los países en dos grandes grupos. Por un lado están aquellos que siguen criminalizando el aborto en todos o casi todos los casos, como Andorra, el Vaticano, Polonia, Malta, Liechtenstein o Mónaco. El Vaticano y Andorra son los únicos países europeos donde sigue estando totalmente prohibido.

Algunos Estados han legalizado el aborto con un plazo que varía entre las 10 y las 24 semanas de amenorrea. La mayoría de los países europeos forman parte de este segundo grupo.

Sin embargo, en la práctica, el acceso al aborto sigue estando plagado de obstáculos, incluso cuando es legal. “Está la ley, que dice una cosa, y luego está la realidad, que prevé otra”, explica Mara Clarke, cofundadora de Supporting Abortions For Everyone (Apoyo al aborto para todas, SAFE) y fundadora de la Abortion Support Network (Red de apoyo al aborto). “Si miramos a Europa, muchos países parecen tener una ley perfecta, sin embargo, si tomamos Italia, donde el aborto se practica hasta las 12 semanas, en la mitad sur del país, el 95 % de los médicos no lo practican.”

Incluso cuando las mujeres respetan los plazos legales para realizar un aborto, algunos médicos se niegan a hacerlo, invocando la objeción de conciencia. “Este derecho, en términos muy explícitos, es una moneda de doble cara, porque si bien es un derecho para la persona que lo ejerce, priva simultáneamente a otra del derecho al servicio que se le niega. Cada vez que el derecho de una mujer choca con los derechos de otra, acaba perdiendo el derecho de la mujer”, opina José Antonio Bosch, jurista español especialista en derechos reproductivos.

Es el caso de las mujeres que viven en el Alentejo (Portugal), en Orava (Eslovaquia) o en Jaén (España), donde existen auténticos desiertos médicos, ya que ningún profesional de la salud pública practica el aborto. También hay países en los que casi todas las regiones se ven afectadas por esta objeción de conciencia, como Croacia. Aunque la ley permite el aborto hasta las 10 semanas, más de 200 mujeres croatas acuden cada año a Eslovenia, donde está permitido el aborto con los mismos plazos.

“A pesar de su legislación, en la práctica el acceso está limitado en Croacia debido a la objeción de conciencia de médicos y hospitales. Muchos centros de salud no realizan abortos o imponen barreras administrativas adicionales. Además, existe una fuerte presión social y religiosa contra el aborto en el país”, explica el Instituto Nacional de Salud Pública de Eslovenia a Exporting Abortion.

Criterios de evaluación poco claros

Esas “barreras administrativas adicionales” están extendidas por toda Europa. Una vez expirado el plazo legal, el aborto está permitido bajo ciertas condiciones. Por lo general, se trata de situaciones en las que la salud del feto o de la mujer está seriamente amenazada. En tales casos, la decisión suele dejarse en manos de comités clínicos, compuestos por al menos dos médicos, que evalúan si el estado de salud de una de las partes es lo suficientemente grave como para justificar un aborto.

Los criterios utilizados para tomar tales decisiones están definidos por la legislación de cada país, pero en la mayoría de los casos son unos criterios muy vagos. La mayoría de los países examinados no tienen una lista de anomalías que se consideren justificativas de una interrupción del embarazo. Eslovaquia es la excepción. Sin embargo, algunos expertos consideran que es bueno no tener tales listas, ya que esto permite evaluar caso por caso.

La principal norma que evalúan los comités clínicos en Europa es si el feto es incompatible con la vida. Otros criterios incluyen la gravedad de la malformación, el carácter incurable de la enfermedad, la dificultad de vivir con dignidad o la coexistencia de múltiples patologías. Es en esas zonas grises donde las decisiones de los comités se vuelven subjetivas, lo que lleva a las mujeres a recurrir al aborto en el extranjero si se les niega la atención en su propio país o si se enfrentan a un proceso largo y tedioso.

Metodología usada

Exporting Abortion solicitó datos a todos los países de la UE, así como a otros países con estrechos vínculos con ellos, como Noruega, Suiza, Ucrania y el Reino Unido, sobre las mujeres no residentes que abortaron en sus territorios. Las cifras presentadas proceden de países que recopilan estos datos y los han proporcionado directamente en respuesta a nuestras solicitudes o los han hecho públicos. Otros se han negado a compartir la información o sólo la han publicado en categorías generales destinadas a “extranjeros” sin más detalles, o nos la han proporcionado en ese formato. Algunos países no recopilan en absoluto este tipo de información, es decir, no tienen conocimiento de la magnitud de este fenómeno en su territorio. Sólo se han contabilizado las mujeres que viajan a los países mencionados anteriormente.

En cuanto al país de origen de estas pacientes, el término “países europeos” se refiere a los que forman parte de la Unión Europea, así como a los que son o han sido miembros o candidatos del Consejo de Europa.

Hemos examinado en profundidad la situación de los 15 países donde tenemos socios en el equipo: Andorra, Austria, Bélgica, República Checa, Francia, Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Eslovaquia, España y Reino Unido (ver caja negra).

Arranca la iniciativa ciudadana para blindar el aborto en Europa ante el avance de la ultraderecha Ver más

No obstante, dada la dimensión europea del problema, la investigación se ha extendido a todo el continente, con especial atención a los flujos transfronterizos que involucran a los países de la UE.

Traducción de Miguel López