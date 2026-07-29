Hay una palabra que se repite una y otra vez para describir a Cori Bush, exdiputada de la Cámara de Representantes, que se presenta de nuevo como candidata en 2026. Tanto si la gente la aprecia como si no, no dudan en calificarla de fighter (luchadora).

El viernes 15 de mayo, bajo un sol deslumbrante frente al ayuntamiento de San Luis, Cori se mantiene fiel a su imagen. Un año después de que un tornado arrasara zonas enteras del norte de esta emblemática ciudad del Medio Oeste de Estados Unidos, causando cinco muertos y 39 heridos en barrios populares habitados mayoritariamente por personas negras, se suma a una convocatoria de protesta contra la respuesta “injusta” de las autoridades.

Mientras se suceden voces en defensa de un plan de inversión masiva, la candidata no se pone en primer plano. No toma la palabra. Al final de la concentración, muchos simpatizantes la reconocen y se acercan a ella para decirle unas palabras de ánimo de cara a las primarias contra Wesley Bell, el 4 de agosto. “¡Cori, eres mi Beyoncé política!”, exclama Taylor, una estudiante de 23 años, antes de pedirle un selfie.

Se nota que Cori Bush juega en casa. Al ser preguntada sobre las primarias demócratas, Ohun Ashe, portavoz de Action St. Louis, una de las principales organizaciones del mitin, no se anda con rodeos: “Wesley Bell no ha respondido a las necesidades de los barrios del norte de San Luis. Y esa es la diferencia entre Wesley Bell y Cori Bush. Si hiciera falta, Cori Bush dormiría frente al Capitolio para asegurarse de que se preste atención a San Luis y al norte de la ciudad. Cori Bush nos defiende”.

La candidata no tiene la trayectoria clásica de una diputada. Aunque su padre fue alcalde de un pueblo de las afueras norte de San Luis, ella se tomó su tiempo antes de dar el salto a la política. Madre soltera, primero fue enfermera y luego pastora de una iglesia independiente. Pero el movimiento Black Lives Matter supuso un punto de inflexión.

La huella de Black Lives Matter

En 2014, Michael Brown, un joven negro de 18 años, fue asesinado por un policía blanco en la vecina ciudad de Ferguson, un barrio popular de mayoría negra. A raíz de ello, Cori Bush se unió a las manifestaciones y se convirtió en una de sus figuras emblemáticas. En 2020, cuando el movimiento Black Lives Matter alcanzaba su punto álgido tras el asesinato de George Floyd, se presentó a las primarias demócratas en el primer distrito electoral de Misuri y, para sorpresa de todos, ganó al diputado saliente, Lacy Clay Jr.

En el Congreso, se une al conocido como The Squad (el escuadrón), ese grupo informal de parlamentarios del que forma parte Alexandria Ocasio-Cortez y que comienza a defender posiciones situadas en el ala izquierda del Partido Demócrata. Tras el asalto trumpista al Capitolio, pide la expulsión de todos los diputados que votaron en contra de la certificación de las elecciones presidenciales. Aboga por la creación de un sistema sanitario público, gratuito y universal.

Y logra una victoria inesperada: cuando la Administración Biden tenía previsto dejar que expirara una moratoria sobre los desahucios establecida durante la pandemia del covid-19, Cori Bush durmió en las escaleras del Capitolio en señal de protesta. Finalmente, los demócratas deciden prorrogar la moratoria. En 2022 es reelegida con facilidad.

Unos palestinos de visita en Estados Unidos nos enseñaron qué había que hacer cuando la policía nos lanzaba gases lacrimógenos Cori Bush

Todo cambia tras el 7 de octubre de 2023. Nueve días después de los atentados de Hamás y sus aliados en Israel, presenta una propuesta de ley en la que se pide un alto el fuego, firmado también por un pequeño grupo de diputados demócratas. En los meses siguientes, mientras caen las bombas sobre Gaza, Cori Bush intensifica sus críticas hacia Israel y denuncia la falta de reconocimiento de "la humanidad de los palestinos".

Estas declaraciones acaban atrayendo a un rival para las primarias de 2024. Wesley Bell, entonces fiscal del condado de San Luis y decididamente a favor de Israel, recibe el apoyo de más de 8,5 millones de dólares en gasto electoral de la AIPAC, el grupo de presión cercano al partido de Benjamín Netanyahu y muy influyente en Washington. El demócrata moderado gana las elecciones con cinco puntos de ventaja.

Entrevistada por Mediapart en un restaurante del centro de San Luis, Cori afirma no arrepentirse en absoluto de haberse implicado tanto en denunciar la intervención israelí en Gaza. Explica que ve su compromiso con Palestina como una prolongación del movimiento Black Lives Matter.

“Durante las manifestaciones [de Black Lives Matter en 2014], había un grupo de palestinos de visita en Estados Unidos que se unió a nosotros, no muy lejos del lugar donde permaneció tendido el cadáver de Michael Brown durante cuatro horas y media. Nos enseñaron qué había que hacer cuando la policía nos lanzaba gases lacrimógenos. Les pregunté por qué estaban allí. Me respondieron que sabían lo que eran la ocupación y la violencia de Estado, y que no querían que eso les pasara a otros. Les dije que algún día tendría la oportunidad de devolverles el favor”.

Hostilidad de los círculos empresariales

Si Cori Bush quiere ganar las primarias, debe enfrentarse a numerosos obstáculos. En primer lugar, el de la financiación de su campaña. Las candidaturas competitivas a la Cámara de Representantes recaudan millones de dólares. A esto se suman los gastos de los comités de acción política “independientes”, esas famosas entidades que tienen derecho a recaudar donaciones ilimitadas siempre que no se coordinen directamente con las campañas, como hizo la AIPAC en 2024.

En estos dos aspectos, no hay duda de que el diputado saliente tiene ventaja. Como explica Kenneth Warren, politólogo de la Universidad de San Luis, jubilado desde hace dos años, Wesley Bell cuenta con el apoyo de los círculos empresariales de San Luis, donde tienen sede empresas como Nestlé Purina Petcare y Boeing.

“En los círculos empresariales de aquí —afirma—, la gente dice: "¡Pero si ella no sabe cómo atraer dinero!". La ventaja de Bell es que forma parte de esos círculos empresariales. Hay quien lo ve como un peón de las empresas, y quizá sea así. Es un poco frío, pero habla bien, tiene un título universitario y fue fiscal. Tiene buena relación con los responsables políticos de San Luis, aunque estos sean en su mayoría republicanos. La primera circunscripción es una causa perdida para ellos, pero saben perfectamente que quien gane las primarias ganará las elecciones”.

Luego está la sociología electoral. Aunque Cori Bush obtiene sus mejores resultados entre los 300.000 residentes de la ciudad de San Luis, la circunscripción también abarca gran parte del condado de San Luis y su millón de habitantes. Sociológicamente, es otro mundo. Como explica Devin Thomas O’Shea, autor y especialista en historia local, los suburbios son más ricos, más blancos y políticamente más moderados que el propio municipio de San Luis.

¿Cuál es el objetivo de Cori Bush? Limitar los daños en el condado, pero también movilizar al mayor número posible de votantes en la ciudad. Para ello, podría contar con un arma secreta: los Socialistas Democráticos de América (Democratic Socialists of America, DSA). Al igual que Alexandria Ocasio-Cortez y Zohran Mamdani, Cori Bush es miembro del DSA y se define a sí misma como “socialista democrática”.

“Los multimillonarios no deberían ser quienes tomen las decisiones sobre lo que ocurre en nuestro país y en nuestros municipios”, afirma cuando se le pregunta por su identidad política. “Quien debería tener el poder es el pueblo y todo el mundo merece poder realizarse plenamente”.

Hay que colocar a la gente allí donde pueda hacer algo. Así es como veremos un cambio. Y hay que dejar de esperar Cori Bush

Los DSA no tienen la misma influencia en San Luis que en Nueva York, donde los socialistas cuentan con más de una docena de representantes políticos en diferentes niveles. Pero la organización de San Luis lleva años ganando fuerza, tal y como explican Chris Ottolino y Sarah Arkebauer, copresidentes de DSA San Luis y responsables de las elecciones. Desde 2017, el grupo ha pasado de 120 a 700 miembros. Además de Cori Bush, los DSA contribuyeron, entre otros, a la elección de Megan Green para el Ayuntamiento en 2022.

Sus activistas vuelven a organizar campañas puerta a puerta para Cori Bush, haciendo hincapié en su capacidad para lograr avances concretos, pero también para luchar contra una Administración muy impopular. “Las conversaciones son positivas”, señala Sarah Arkebauer. “A la gente le preocupa todo. A menudo hablan del ICE. Muchas veces levantan las manos en señal de impotencia y dicen: "no va bien nada". Quienes no están contentos con la situación actual reconocen a Cori como una luchadora”.

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Y esa es precisamente la imagen que Cori Bush intenta proyectar ante el electorado. No se hace ilusiones sobre el limitado margen de maniobra que tendría una Cámara de Representantes demócrata bajo la presidencia de Donald Trump, pero considera que hay que “limitar los daños” y oponerse a la Casa Blanca a toda costa; en definitiva, asumir un papel combativo que los políticos demócratas actuales suelen descuidar.

“Los demócratas deberían fijarse en las personas que tienen en el banquillo”, afirma. “Tenéis gente que es un auténtico lanzallamas. Dejad que esa gente escupa fuego. Tenéis a gente que son vuestros mensajeros, dejad que transmitan el mensaje. Tenéis a constitucionalistas, dejad que hagan su trabajo… Hay que colocar a la gente allí donde pueda hacer algo. Así veremos un cambio. Y hay que dejar de esperar. Hay que tener un poco de valor. A los republicanos no les preocupa parecer amables, les preocupa su programa”.

Traducción de Miguel López