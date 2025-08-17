Día festivo en las afueras de Estrasburgo. Para clausurar la fiesta local de la cerveza, el lunes 4 de agosto se celebró la feria de los comerciantes de Schiltigheim, la ciudad de los cerveceros. Durante todo un día, sus concurridas calles se llenan de coloridos puestos barrocos, en los que se mezclan peluches desgastados, baratijas ennegrecidas y libros con las pastas usadas. Entre un lote de cómics de Boule et Bill y una olla a presión, cualquier transeúnte puede encontrarse con una curiosa caja de cartón con el símbolo de las cuatro puntas de una esvástica.

“Si le interesa, tengo también esto”. En tono jovial, el vendedor saca con delicadeza una navaja militar, también marcada con el emblema del III Reich. “¡Se la dejo por 60 euros!”. En su stand hay álbumes de fotos en los que posan grupos de soldados del régimen nazi, o incluso un Arbeitsbuch (libro de trabajo). Basta con pasar las páginas para no ver más que esvásticas. No hay transición entre la fiesta familiar y los recuerdos del III Reich.

Un año antes, en ese mismo mercadillo, Marianne ya había pasado por ese puesto mientras se daba una vuelta. “Me detuve al ver que había un montón de cachivaches relacionados con la guerra”, dice esta mujer de treinta y tantos años. Sentada en una cafetería cercana, recuerda el alucine que sintió al hojear los álbumes de fotos en los que posaban soldados nazis, sonrientes.

“Al principio sentí incomodidad, luego repugnancia. Porque estaba allí, en medio de la gente, y no pasaba nada”. Ante el enfado de la vecina de Schiltigheim, el vendedor le pidió disculpas y negó cualquier simpatía por ese régimen. Luego aseguró que no volvería a poner a la venta ese tipo de objetos.

Un año más tarde, decidió comprobarlo y volvió al rastrillo. Al igual que en 2024, encontró el puesto en el mismo lugar, en la rue des Pompiers: “Esta vez no exhibía nada demasiado llamativo, pero seguía teniendo objetos relacionados con el III Reich en su puesto.”

Para Marianne, no se trata de simples reliquias históricas, sino de un doloroso recuerdo: “Mi bisabuela y sus dos hermanos fueron deportados a Auschwitz. A ella la escondió un arzobispo en una iglesia, pero luego la violó. Ellos murieron allí. Intento honrar su memoria y me digo que no puedo dejar pasar esto. Esos objetos deberían estar en un museo con el contexto adecuado, no en un rastrillo”.

No hay control de los puestos

En las travesías de la feria se comparte la indignación de Marianne. “Este tipo de cosas no se venden en un rastrillo, no lo entiendo, debería estar prohibido”, dice indignado Gaël, un vendedor situado dos calles más allá. “Este tipo de cosas no se deben vender en ningún sitio, y punto”, añade Émilie, en el puesto de al lado.

Al volver al puesto que ofrece estos artículos relacionados con el nazismo, el vendedor se muestra evasivo sobre la procedencia de los artículos. Reitera que no siente ninguna nostalgia por el III Reich y que se limita a vender los objetos que recupera. Lamentándolo mucho, dice que no hablará nada más.

Desde la organización se muestran sorprendidos. “Este señor lleva varios años viniendo al rastrillo, al menos diez, y nunca ha habido ningún problema», se sorprende Frédéric Hertzog, presidente de la Unión de Comerciantes y Artesanos de Schiltigheim, quien se muestra evasivo sobre el contenido del reglamento del mercadillo que todos los comerciantes deben firmar para participar y del que asegura no poder facilitar una copia.

“Las limitaciones que imponemos a los comerciantes sobre los objetos son las del sentido común”, dice el artesano. “Si hubiera sabido que se vendían objetos nazis, nunca lo habría permitido, pero nos es imposible controlarlo todo”, dice, sin mencionar un mayor control en el futuro.

El teniente de alcalde de Schiltigheim y responsable de comercio, Benoît Steffanus, piensa igual: “Es problemático que este tipo de cosas ocurran en un rastrillo que pretende ser popular. Pero hay 250 puestos, es complicado controlar cada uno de ellos. Y no sé si es ilegal o no, si se trata de un apasionado del III Reich o de la historia en general.”

Ambigüedad jurídica

Cuando Marianne recuerda su primera visita al puesto, en el verano de 2024, asegura que en el puesto había algunas imágenes con soldados nazis, lo que podría constituir una infracción del artículo R. 645-1 del Código Penal. Este artículo prohíbe la exhibición de objetos nazis, pero no así su venta y posesión.

El debate se reavivó el 15 de mayo de 2025, cuando fueron subastadas en Orléans 200 piezas nazis procedentes de una colección privada. Entre los objetos se encontraban medallas, insignias y libros patrióticos, del mismo estilo que los vendidos en el puesto del mercadillo.

“Hubo reacciones muy fuertes en mi departamento cuando se difundió esa venta en los medios de comunicación”, informa el senador de Loiret, Christophe Chaillou. Junto con otros representantes electos, el político socialista se indigna por la pasividad de la ley al respecto, ya que considera que el Código Penal solo establece un marco bastante impreciso para la venta de objetos relacionados con los nazis.

A Christophe Chaillou le gustaría que se produjera un cambio: “Hoy en día, los subastadores tienen cuidado de evitar este tipo de objetos en sus salas. Las ventas problemáticas se producen en los rastrillos, cuando los vendedores sacan en el último momento objetos escondidos bajo la mesa al ver que hay un comprador interesado. Por eso estoy preparando una propuesta de ley transpartidista que simplemente prohíba la venta de esos objetos.” El senador espera que su propuesta pueda ser examinada en la Asamblea Nacional a finales de 2025.

Caja negra

