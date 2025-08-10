“El Gobierno nos está pisoteando, hay que reunirse en masa”. Manon (nombre ficticio) no oculta su enfado. Al igual que ella, se reunieron unas cuarenta personas el miércoles 30 de julio en el parque Heyritz de Estrasburgo, tras una convocatoria lanzada en redes sociales. Todos comparten el mismo deseo de hacer frente a la situación, con una idea sencilla lanzada como consigna: bloquear Francia el miércoles 10 de septiembre.

Ese día, esperan que el país se paralice. Ni trabajo, ni colegio, ni consumo. “Lo bloqueamos todo. Nos hacemos oír de otra manera. Nos queda más de un mes, hay muchas ideas, podemos tener esperanza en este movimiento”, argumenta Manon, que también es activista en el movimiento Extinction Rebellion. Vio circular la convocatoria en varios canales activistas: “Quería ver qué posiciones iban a surgir. No quiero que pase lo mismo que con los chalecos amarillos, donde la izquierda tuvo miedo de comprometerse y dejó el espacio a la extrema derecha”.

Alrededor del círculo de debate, el decorado es familiar. Se reconoce a buena parte del activismo de izquierda de Estrasburgo. Estudiantes comprometidos, figuras del movimiento antifascista local, miembros de los colectivos Urgence Palestine y On crèvera pas au boulot (No palmaremos en el trabajo). Pero también algunos precursores de los 'chalecos amarillos' y curiosos que han venido “a ver qué pasa”.

La palabra circula según códigos bien establecidos. Cada uno levanta la mano y muestra un número con los dedos para indicar su turno. No hace falta moderador, se vela colectivamente por el respeto del tiempo y la expresión de todas y todos, aunque en general las intervenciones siguen siendo esencialmente masculinas.

El objetivo de esta primera reunión es, en primer lugar, poner las cosas en claro. Algunos buscan romper la soledad ante los anuncios del gobierno de Bayrou, otros hablan de hartazgo, de necesidad de actuar, de esperanza.

El movimiento naciente no se define como apolítico, sino “apartidista”, según el vocabulario utilizado por sus miembros. No hay líderes, ni organización vertical, pero tampoco hay pancartas sindicales ni una orientación política clara. Una ambigüedad que inevitablemente genera tensiones al inicio del movimiento. Algunos miembros del grupo consideran necesario establecer líneas rojas desde el principio.

“La extrema derecha no tiene nada que ver con nosotros”, defiende una persona presente. “La unidad no se hace con cualquiera, se hace con quienes viven la opresión. El problema de los chalecos amarillos es que no se comprometieron con la lucha desde el principio para afirmar que el racismo no tenía cabida en ella”.

No importa quién haya fijado la fecha, lo que importa es lo que hagamos. Hay voluntad de relanzar algo, más allá de los anuncios del Gobierno Xavier, participante en la concentración

Pero esta voluntad de asumir una orientación de izquierda no hace consenso. Algunos prefieren evitar los debates demasiado políticos, por miedo a dividir o excluir a perfiles más alejados del activismo. Incluso si eso significa silenciar las “cuestiones que molestan” para ampliar el movimiento.

“En algún momento hay que asumir una línea clara y unas ideas políticas, si no, todo se va al traste. Si no están contentos, que se vayan”, afirma un participante, visiblemente molesto.

Retomar el hilo de las luchas

“Las reivindicaciones serán muy amplias, aunque hay un sector claramente de izquierdas. No decimos que el movimiento deba ser de izquierdas, pero la mayoría de las luchas que defendemos lo son, es un hecho”, defiende Yannick. Miembro de On crèvera pas au boulot (No cascaremos en el trabajo), colectivo formado en 2023 durante el movimiento contra la reforma de las pensiones, es uno de los que ha difundido la convocatoria para reunirse este miércoles en Estrasburgo.

En el Bajo Rin, el movimiento se organiza principalmente a través de un grupo local de Telegram con un centenar de miembros. A nivel nacional, el colectivo Bloquons tout (Bloqueemos todo), nacido a mediados de julio en las redes sociales, tuvo que reinventarse con un nuevo nombre, Indignons-nous (Indignémonos), tras el cierre de su página web. Con el cambio de nombre se reivindica la continuidad.

Comprometido con el movimiento contra la reforma de las pensiones, Xavier vio enseguida una oportunidad para movilizarse: “No importa quién haya fijado la fecha, lo que importa es lo que hagamos. Hay voluntad de relanzar algo, más allá de los anuncios del gobierno. Los problemas siguen ahí. Basta un pretexto para que todo vuelva a empezar. Para mí, es la continuación de los chalecos amarillos, del movimiento de las pensiones, de todas esas luchas que vuelven a nacer”.

Por ahora, el objetivo es reunir a más gente que las decenas que se han congregado en el parque Heyritz. Por el momento se centran en repartir folletos, pegar carteles, dar a conocer el movimiento y atraer a nuevos participantes para las próximas semanas. “Parece que se está gestando uno de los movimientos más importantes de los últimos años. Aunque aún es pronto para pronunciarse, está arrancando con fuerza”, comenta Xavier.

Los sindicatos, aún indecisos

Contactados por Rue89 Strasbourg, la CGT, Solidaires y FO indican que no apoyan oficialmente la convocatoria de bloqueo del 10 de septiembre, precisando que esperan al final del periodo estival para reunir a sus instancias locales y pronunciarse.

“Si se trata de una iniciativa verdaderamente ciudadana, y no un cajón de sastre político, podríamos hablarlo. Si hay movilización, queremos que sea masiva y que se base en acciones concretas, no solo en una marcha simbólica”, indica Éric Boritz, secretario general de FO 67, contactado por teléfono.

Por parte de la CFDT, la postura es más tajante: “No queremos meternos en esto. Ni siquiera sabemos quién está detrás de esta convocatoria”, declara Pascal Vaudin, secretario general de la CFDT 67, que descarta cualquier participación.

No obstante, los diferentes sindicatos no ocultan su oposición a las medidas anunciadas por el gobierno (supresión de puestos en la función pública, recortes presupuestarios, congelación de las pensiones, etc.). El martes 22 de julio, cinco organizaciones representativas (CGT, CFDT, FO, CFE-CGC y CFTC), así como la Unsa, la FSU y Solidaires, es decir, el conjunto de los sindicatos, lanzaron una petición bautizada como “¡Basta ya del presupuesto Bayrou!”, que ya ha recogido cerca de 300.000 firmas en poco más de una semana. Según Pascal Vaudin, “a lo largo del mes de noviembre” podría tener lugar una primera movilización nacional por iniciativa de los sindicatos.

FO (Fuerza Obrera) sigue siendo, a día de hoy, la única organización que ha presentado un preaviso de huelga nacional, que abarca el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre. Esta medida se inscribe en una dinámica de rechazo a la austeridad, sin relación directa con el llamamiento ciudadano al bloqueo.

Caja negra

